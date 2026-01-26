Συνελήφθη ανήλικος για πράξεις βίας σε αγώνα μπάσκετ στην Αργολίδα!

Οι Αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν έναν ανήλικο, ο οποίος πέταξε μεταλλικό κιγκλίδωμα κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ και κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας!

Τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε αγώνα μπάσκετ στο Άργος οδήγησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου οπαδού της γηπεδούχου ομάδας! Όπως αναφέρει τοπικό μέσο, το ντέρμπι για την 14η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑΚ, ανάμεσα στον Αργοναύτη Νέας Κίου και τον Ερμή Κιβερίου, διεκόπη στα 3:23 πριν από το τέλος, λόγω εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους–Μυκηνών προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς πέταξε εντός του αγωνιστικού χώρου προστατευτικό μεταλλικό κιγκλίδωμα και κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας μαζί με άγνωστους φιλάθλους!

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες (25.1.2026) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Άργους – Μυκηνών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, ανήλικος ημεδαπός, γιατί κατά τη διεξαγωγή αγώνα καλαθοσφαίρισης, ως φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, πέταξε εντός του αγωνιστικού χώρου προστατευτικό μεταλλικό κιγκλίδωμα και κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας μαζί με άγνωστους φιλάθλους. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση συνελήφθη 48χρονη ημεδαπή, μητέρα του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του.