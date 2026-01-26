Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το Κύπελλο Ελλάδος που πρόκειται να διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 17-21 Φεβρουαρίου.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τους αγώνες που θα πάρουν μέρος στην Κρήτη, ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος (17-21/02).

Πιο συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους και να παρακολουθήσουν ζωντανά τα παιχνίδια, μέχρι και για τον τελικό που θα κριθεί στο κλειστό της «Νέας Αλικαρνασσού».

«Το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών επιστρέφει και μπορείτε να ζήσετε από κοντά την εμπειρία και την προσπάθεια των οκτώ ομάδων να φτάσουν στον πρώτο τίτλο του 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 17 ως τις 21 Φεβρουαρίου! Τα εισιτήρια για την τελική φάση ενός θεσμού που μπαίνει στη δεύτερη πεντηκονταετία της ζωής του και σε μια νέα εποχή, διατίθενται από σήμερα ηλεκτρονικά και μπορείτε να τα αποκτήσετε με ένα «κλικ» ΕΔΩ!

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (26/1) από τις 15.00 μέσα από την ticketmaster. Κάθε φίλαθλος μπορεί να αποκτήσει έως και τρία εισιτήρια, δηλώνοντας τα στοιχεία του, επιλέγοντας κατηγορία τιμής, όχι συγκεκριμένη θέση. Δωρεάν θα είναι είσοδος για παιδιά έως τριών ετών. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Όσοι ενδιαφέρονται για courtside seats θα πρέπει να απευθυνθούν στο email [email protected], ενώ για πληροφορίες σχετικά με την είσοδο ΑΜΕΑ θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο [email protected] .

Ενημερώνουμε πως, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την Αστυνομία σε όσους προμηθευτούν εισιτήριο. Σε περίπτωση κατά την οποία, η Αστυνομία ενημερώσει ότι για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλου-κατόχου εισιτηρίου, τότε το εισιτήριο του θα ακυρώνεται αυτόματα και τα χρήματα δεν θα επιστρέφονται, αλλά θα χρησιμοποιηθούν σε προωθητικές ενέργειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την καταπολέμηση της βίας. Σε περίπτωση που κάποιο εισιτήριο ακυρωθεί, ο κάτοχος θα ενημερώνεται μέσω email. Ενδέχεται να γίνει χρήση οπτικοακουστικών μέσων από τις Αρχές για την επαλήθευση των στοιχείων και για την αποτροπή αδικημάτων κατά περιουσίας και ζωής.

Ο αγοραστής εισιτηρίων είναι υποχρεωμένος να ταυτοποιήσει τα εισιτήρια που αγοράζει μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Η ταυτοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με τα ακριβή στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την αγορά και από τα ίδια άτομα που έχουν αναφερθεί. Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία ή προσπάθεια ταυτοποίησης από άλλα άτομα θα οδηγήσει σε άμεση ακύρωση του εισιτηρίου και τα χρήματα δεν θα επιστρέφονται.

Υπενθυμίζουμε πως την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη κατακτήσει η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και εκκρεμούν οι εξής αγώνες:

28/1 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection (ΕΡΤ2 Σπορ)

2/2 14.00 Μύκονος – Καρδίτσα Ιαπωνική (ΕΡΤ2 Σπορ)

4/2 19.45 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Μαρούσι Chery (ΕΡΤ2 Σπορ)

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

20.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)