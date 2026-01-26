Ο Γιάννης Καστρίτης έφυγε με το… διπλό από το Μιλάνο, μετά την επικράτηση της Βαρέζε επί της Αρμάνι με 74-84, για την 17η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Σε ένα συναρπαστικό ματς, η Βαρέζε… απέδρασε από το Μιλάνο, κερδίζοντας την Αρμάνι με 74-84. Το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη πραγματοποίησε… ριφιφί στην έδρα της Μιλάνο, αναγκάζοντας την ομάδα του Ποέτα να υποπέσει στο 12-4.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που μέσα από την εξαιρετική τους άμυνα, ανάγκασαν τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν 36 πόντους και να πάρουν το προβάδισμα με (43-34,20’).

Μετά την ανάπαυλα, ένα επιθετικό ξέσπασμα ήταν αρκετό για τη Βαρέζε που έβγαλε αντίδραση με πρωταγωνιστή τον Μούρ, στο τρίτο δεκάλεπτο, σκοράροντας 27 πόντους.

Προς το φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη πίεσε ακόμα περισσότερο στην άμυνα και ανάγκασε τους γηπεδούχους του να σκοράρουν μόλις 12 πόντους και στο τέλος να πάρουν τη διψήφια διαφορά και να πανηγυρίσουν την 6η νίκη τους στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τη Βαρέζε ο Ταζέ Μουρ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Λεντέι με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 43-34, 62-61, 74-84

Η βαθμολογία: