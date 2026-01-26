Κρεμόνα-Βίρτους 74-84: Περίπατος με Μόργκαν-Άλστον
Κυριαρχική εμφάνιση πραγματοποίησε η Βίρτους Μπολόνια περνώντας... αέρα από το «άντρο» της Κρεμόνα με 84-74, για την 17η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς οδηγεί την κούρσα με ρεκόρ 15-2, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν απολογισμό 7 νίκες και 10 ήττες και είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας.
Ο Ματ Μόργκαν με 19 πόντους και ο Ντέρικ Άλστον με 18 πόντους ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά για την ομάδα της Μπολόνια, ενώ ο Πέιτον Γουίλις με 18 πόντους και ο Τάιον Τζόουνς με 17 πόντους ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν από τους γηπεδούχους.
Η Βίρτους πήρε μια σημαντική διαφορά στο πρώτο 20λεπτο (33-46) με το επιμέρους 14-24 στη δεύτερη περίοδο και στη συνέχεια συντήρησε αυτή την απόσταση ασφαλείας από τον αντίπαλο (50-66 στο 30’) φτάνοντας σε μια άνετη νίκη, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να μην αγωνίζεται.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επικεντρώνεται πλέον στις υποχρεώσεις της στη Euroleague, όπου την Παρασκευή (30/1, 20:30) αντιμετωπίζει στο πριγκιπάτο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-22, 33-46, 50-66, 74-84.
ΚΡΕΜΟΝΑ (Μπρότο): Αριγκμπόγκου 9 (3/5 τριπ., 6 ριμπ.), Γουίλις 18 (2/4 τριπ., 5 ριμπ.), Τζόουνς 17 (2/3 τριπ.), Καζαρίν 11 (3/7 τριπ.), Γκραντ 5 (1/2 τριπ.), Γκάλι 3, Βερονέζι 8 (1/3 τριπ.), Ντιαγιέ 3.
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 8 (2/2 τριπ.), Παγιόλα 2, Νιαγκ 11 (10 ριμπ.), Ακόρσι 5 (1/3 τριπ.), Άλστον 18 (3/9 τριπ.), Χάκετ 5 (1/4 τριπ.), Φεράρι 4, Μόργκαν 19 (4/11 τριπ.), Ντιούφ 8, Ακέλε 4.
