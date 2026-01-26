Ο προπονητής της Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλο ανέπτυξε τη θεωρία του για την επιθετική συμπεριφορά που είχε προς τον Μάριο Χεζόνια στο ξεκίνημα της σεζόν.

Οι σχέσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο με τον Μάριο Χεζόνια δοκιμάστηκαν πολύ τον πρώτο καιρό της συνεργασίας τους στη Ρεάλ στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως πλέον έχουν φτάσει στο καλύτερο επίπεδο. Ο Ιταλός τεχνικός μια ημέρα πριν τον αγώνα με την Παρί (27/1) για την 25η αγωνιστική της Euroleague θέλησε να εξηγήσει γιατί έκανε bulling στον Κροάτη σούπερ σταρ.

«Τον βλέπω ως έναν ολοκληρωμένο παίκτη, ικανό να βοηθήσει την ομάδα με πολλούς τρόπους , όχι μόνο να σκοράρει. Ξέρει ότι πρέπει να βοηθάει στην άμυνα, να πασάρει, να παίρνει ριμπάουντ, και τώρα αποδέχεται αυτή την προσέγγιση, μάλιστα την απολαμβάνει» δήλωσε ο Σέρτζιο Σκαριόλο επαινώντας την αμυντική προσήλωση του Μάριο Χεζόνια και την πρόοδο του σ’ αυτό τον τομέα.

«Ήμουν πολύ αυστηρός μαζί του κατά καιρούς. Είναι μακράν ο παίκτης με τον οποίο ήμουν πιο σκληρός, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα για την ομάδα από το να σκοράρει απλώς. Τώρα οι συμπαίκτες του είναι πιο χαρούμενοι, του δίνουν αμυντική βοήθεια και ο ίδιος αισθάνεται σαν ένας παίκτης που τα καταφέρνει όλα. Ελπίζουμε να τον δούμε να συνεχίζει να αγωνίζεται με αυτό τον τρόπο».

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Τεό Μαλεντόν στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού, επιβεβαίωσε ότι αναμένουν να είναι «ακριβώς στην ώρα» για το Κύπελλο το διάστημα 19-22 Φεβρουαρίου. «Είναι μια σοβαρή απώλεια. Δεν θέλουμε να υπερφορτώσουμε τον Καμπάτσο γιατί αυτό θα ήταν μια βραχυπρόθεσμη λύση αλλά ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Αντρές Φελίς. Χάνουμε την ικανότητα στο σκοράρισμα, αλλά από την άλλη πλευρά, προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία» παρατήρησε.

Όσο για την αναμέτρηση με την Παρί, ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ, σχολίασε: «Πρέπει να επιτεθούμε με εξαιρετική ισορροπία, να κυκλοφορούμε καλά την μπάλα και να ελαχιστοποιούμε τα λάθη. Και φυσικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα σουτ μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Είναι επίσης η καλύτερη ομάδα στα επιθετικά ριμπάουντ, οπότε όλοι πρέπει να βοηθήσουν σ’ αυτό τον τομέα. Ο έλεγχος του αμυντικού ριμπάουντ θα είναι το κλειδί για το παιχνίδι». Και συμπλήρωσε: «Το κύριο χαρακτηριστικό του αντιπάλου είναι η ταχύτητά του. Είναι μακράν η ομάδα που παίζει με τις περισσότερες κατοχές, κάτι που θα οδηγήσει σε ένα πολύ υψηλό σκορ. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι είναι η ομάδα που σκοράρει τα περισσότερα σουτ στα πρώτα επτά δευτερόλεπτα της κατοχής. Είναι σημαντικό να φτάσουμε με ψυχραιμία και σταθερότητα στα τελευταία λεπτά, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι».

Για την σημασία της άμυνας, αναγνώρισε ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσήλωση και να βελτιώσουν την αμυντική τους αντίδραση σε σχέση με τον αγώνα του πρώτου γύρου, όπου δέχτηκαν «14 τρίποντα με ποσοστό επιτυχίας 44%! Ήμασταν απρόσεκτοι και επιτρέψαμε κάποια χαλαρά τρίποντα σε πολλούς παίκτες που πρέπει να περιορίσουμε. Ήταν μπροστά για τα τρία τέταρτα του αγώνα. Κάναμε καλή δουλειά εναντίον του Ναντίρ Ιφί, όχι όμως τόσο καλή απέναντι στους υπόλοιπους παίκτες της Παρί».

Τέλος, σχετικά με την απόφαση του συλλόγου για το αν θα ενταχθεί στο NBA Europe ή θα παραμείνει στην EuroLeague, ο Σκαριόλο επεσήμανε ότι υπάρχουν «πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο», τους μισούς από τους οποίους όπως εξήγησε δεν γνωρίζει. «Αυτά είναι οικονομικά ζητήματα, μακροπρόθεσμο όραμα. Οπότε, ειλικρινά, η μόνη πληροφορία που έχω είναι ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, αντί για να επέλθει σύγκρουση» κατέληξε.



