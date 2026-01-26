Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές της 25ης αγωνιστικής

Η μάχη στο Euroleague Fantasy Challenge συνεχίζεται και η ομάδα του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Μπορεί η αγωνιστική δράση αυτής της εβδομάδας στα παρκέ της Euroleague να μην περιέχει διπλή αγωνιστική. Ωστόσο, στο Euroleague Fantasy Challenge επικρατεί... διαβολοβδομάδα, καθώς έχουμε και πάλι δικαίωμα για απεριόριστες αλλαγές.

Η μάχη των fantasy coaches κορυφώνεται μετά από κάθε αγωνιστική και αυτό ισχύει και στη Λίγκα του Gazzetta, όπου οι διαφορές στις πρώτες θέσεις είναι οριακές!

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Νίκος Καρφής και Ευτυχία Οικονομίδου παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους ενόψει της 25ης αγωνιστικής.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY