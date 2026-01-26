Euroleague: Η επιλογή νέου CEO και η επίδραση της αποχώρησης Mοτιεγιούνας σε ΝΒΑ, FIBA και Ρεάλ!

Το Gazzetta σας βάζει στο κλίμα της κρίσιμης διήμερης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ECA που βρίσκεται προ των στην Βαρκελώνη. Η επιλογή του αντικαταστάτη του Λιθουανού CEO της EL και οι σημαντικές εξελίξεις που θα προκύψουν για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο πλαίσιο του προηγούμενου board (στην διάρκεια του οποίου επιβεβαιώθηκε η παραμονή της Μπαρτσελόνα), στις αρχές Γενάρη, το Gazzetta σας ενημέρωσε για την ειλημμένη απόφαση των μετόχων ως προς την παύση του Λιθουανού πρώην general manager της Ζάλγκιρις από τα καθήκοντα του CEO της Euroleague.

Στην αμέσως επόμενη συνάντηση των 13 εταίρων της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη (27/01) και Τετάρτη (28/01) στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• Την επιλογή του αντικαταστάτη του Παούλιους Μοτιεγιούνας . Αν και το περασμένο Ιούλιο, η θητεία του επιμηκύνθηκε για έναν ακόμη χρόνο-, ο 44χρονος παράγοντας έχει ενημερωθεί εδώ και καιρό ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Χωρίς αυτό να αποκλείεται να συμβεί από λήθεως της απόφασης για τον αντικαταστάτη του. Βάσει καταστατικού, άλλωστε, οι ομάδες είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν – με πλειοψηφία στο συμβούλιο των μετόχων – την απομάκρυνσή του και σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργούν εδώ και 4 μήνες μέσω της 5μελούς επιτροπής που συστάθηκε για την εύρεση του διαδόχου του. Υπ’ αυτό το πρίσμα, οι εκπρόσωποι της ΤΣΣΚΑ, της Αναντολού Εφές, της Μπάγερν, της Μπασκόνια και του Ολυμπιακού συνεργάστηκαν με γερμανική εταιρία εύρεσης στελεχών και αφότου εξέτασαν περισσότερες από 30 υποψηφιότητες από όλον τον κόσμο, κατέληξαν σε δύο πρόσωπα τα οποία θα παρουσιάσουν το επόμενο διήμερο ενώπιον του Δ.Σ. στην Βαρκελώνη, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή. Η παραπάνω διαδικασία επιταχύνθηκε επειδή εδώ και καιρό, ο Μοτιεγιούνας βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για πολλαπλούς χειρισμούς (το Gazzetta είχε αποκαλύψει την έμμεση εμπλοκή του στον έλεγχο των Λόντον Λάιονς) και ουσιαστικά είναι ανεπιθύμητος για τις περισσότερες ομάδες. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που συλλέξαμε, στον Λιθουανό παράγοντα χρεώνονται οι αποτυχημένες διαπραγματεύσεις με την πλευρά της FIBA και του ΝΒΑ με φόντο την επίτευξη συμφωνίας και η συνεχιζόμενη αύξηση της απόστασης με την Φενέρμπαχτσέ και την Ρεάλ Μαδρίτης, που ακόμη δεν έχουν υπογράψει το νέο δεκαετές συμβόλαιο με την διοργάνωση.

• Η κατάρτιση του νέου format της Euroleague για τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πάμε για δύο περιφέρειες και λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με την τρέχουσα σεζόν, ενώ θα συζητηθεί και η ρύθμιση όλων των λεπτομερειών για το καλεντάρι, από την στιγμή που θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην επόμενη διοργάνωση. Το μέχρι τώρα πλάνο ανέφερε το σενάριο των 22 ομάδων, αλλά και αυτό δεν είναι ακόμη σίγουρο.

Από ‘κει και πέρα, η πληροφόρηση του Gazzetta αναφέρει ότι στο πλαίσιο των διήμερων διεργασιών του Δ.Σ., θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή της Φενερμπαχτσέ, που βρίσκεται με το στυλό στο χέρι για την υπογραφή της δέσμευσής της μέχρι το 2036, καθώς και η οριστική αποχώρηση της Βιλερμπάν.

Επιπροσθέτως, η είδηση της οριστικής αποχώρησης του Μοτιεγιούνας από την θέση του βασικού διαπραγματευτή των θέσεων της Euroleague έχει αλλάξει το κλίμα στις τάξεις της Ρεάλ, που σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους σε αυτήν, η συγκεκριμένη εξέλιξη σχολιάστηκε ως πολύ θετική για την συνέχιση των συζητήσεων όσον αφορά στην ανανέωση του συμβολαίου της.

Οι άνθρωποι της «βασίλισσας», άλλωστε, από ένα σημείο και μετά δεν ήθελαν να βλέπουν ούτε «ζωγραφιστό» τον Λιθουανό CEO, που ήταν «κόκκινο πανί» τόσο για την FIBA και όσο για το ΝΒΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες ζυμώσεις, λοιπόν, στο πλαίσιο του διημέρου, λοιπόν, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν «ζεσταθεί» ακόμη περισσότερο το κλίμα στις συζητήσεις της EL με τον Μαδριλένικο κολοσσό!

Ειδικότερα από την στιγμή που μετά τις πρόσφατες επαφές των ομάδων στο Λονδίνο με τον Άνταμ Σίλβερ (και τις διευκρινίσεις που έδωσε στις επίσημες τοποθετήσεις του, μιλώντας για επένδυση αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων με προοπτική απόσβεσης μετά από μίνιμουμ μία δεκαετία), κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι η λίγκα που ετοιμάζει από κοινού το ΝΒΑ με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ίσως καθυστερήσει για επιπλέον έναν ή ακόμη και δύο χρόνια. Δηλαδή ίσως η έναρξή της να μην τοποθετηθεί για τον φθινόπωρο του 2027, αλλά και του 2028 ή του 2029...