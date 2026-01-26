Ο Ακίλε Πολονάρα που δίνει μια μεγάλη μάχη δεν το βάζει κάτω και με δηλώσεις του στην Ιταλική τηλεόραση υποστήριξε πως θέλει να επιστρέψει στα γήπεδα στις 20 Μαρτίου.

Μια μεγάλη δοκιμασία βιώνει εδώ και αρκετό καιρό ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος σε εκπομπή της Ιταλικής τηλεόρασης την Κυριακή (25/1) έδειξε πως δεν το βάζει κάτω και θέλει να επιστρέψει ξανά στα παρκέ!

Ο Ιταλός διεθνής που έκανε σπουδαία καριέρα στη Euroleague, αλλά δοκιμάζεται με την υγεία του τον τελευταίο καιρό, δεν τα παρατάει και δείχνει τον τρόπο για την μεγάλη επιστροφή.

«Στόχος μου είναι να επιστρέψω στο γήπεδο μέχρι τις 20 Μαρτίου» αποκάλυψε ο Ακίλε Πολονάρα. Μάλιστα, εξήγησε πως η επάνοδος στα παρκέ θα γίνει μετά από έναν περίπου μήνα.

«Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε στοχεύω να επιστρέψω στο γήπεδο σ΄ ένα μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίζω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα» δήλωσε συγκινώντας για μια ακόμη φορά τους Ιταλούς μες τη στάση ζωής του και το μαχητικό του πνεύμα.

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν το έβαλα κάτω παρότι δοκιμάστηκε σκληρά και έφτασε πολύ κοντά στο να μην αντέξει. «Ελπίζω να αποσυρθώ το αργότερο δυνατό. Αλλά μετά από όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πιά. Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου. Δεν λέω ότι νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν» κατέληξε ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ που έχοντας στηρίγματα την οικογένεια του και τους φίλους του θέλει να βγει ξανά νικητής.