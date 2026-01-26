Ο Νίκος Γκάλης αποθέωσε την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μετά την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλίου.

Η Εθνική ομάδα πόλο, «έπνιξε» στις δαγκάνες της την Ιταλία, επικράτησε με 12-5 το απόγευμα της Κυριακής (25/01), κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, το πρώτο της στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο «θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποθέωσε την Εθνική ομάδα πόλο, για το κατόρθωμά της και την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Γκάλης:

«Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνει ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας.

Περήφανοι για εσάς».