Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε τη Βιέννη με 108-99, για την 16η αγωνιστική της ABA Liga, πανηγυρίζοντας την 11η νίκη του.

Εύκολο ήτα το βράδυ για τον Ερυθρό Αστέρα, αφού επικράτησε της Βιέννη με 108-99 βρίσκοντας την 11η νίκη του στην Αδριατική Λίγκα.

Οι «ερυθρόλευκοι», συνέχισαν το σερί των θετικών αποτελεσμάτων που έχουν χτίσει από τις 12 Ιανουαρίου και μετέπειτα, αφού βρήκαν την 6η του σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και… σκόρπισαν τη Βιέννη, σκοράροντας 108 πόντους.

Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση με έξι παίκτες να είναι διψήφιοι, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας τον δικό του ρυθμό στο παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο, κατάφερε να πανηγυρίσει την 11η νίκη στην Aba Liga.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Τζόρνταν Νόουρα με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από τους φιλοξενούμενους ο Μπουμ με 21 πόντους.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον Ερυθρό Αστέρα, η αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC (30/01, 21:00), για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 34-23, 60-47, 81-69, 108-99

Η κατάταξη: