Κάμερον Πέιν για Τζέιμς: «Είναι σπουδαίος παίκτης»

Ο Κάμερον Πέιν πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στον Μάικ Τζέιμς, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Αμερικανό γκαρντ.

Ενόψει της αναμέτρησης της Αναναντολού Εφές κόντρα στην Μπάγερν, ο Κάμερον Πέιν πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Μάικ Τζέιμς.

Συγκεκριμένα τόνισε πόσο δύσκολο είναι να τον αντικαταστήσει, ενώ είπε πως πως έχει ήδη αρχίσει να τον βοηθάει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ειλικρινά, το να προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια του, δημιουργεί αρκετή πίεση. Αλλά την ίδια στιγμή, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης της Ευρωλίγκας, ένας απίστευτος παίκτης της Ευρωλίγκας. Έχει ήδη αρχίσει να με βοηθάει. Σήμερα μου έστειλε κάποιες αναφορές ανάλυσης της ομάδας.

Θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι το να βρίσκεσαι στην αρχή της σεζόν το κάνει λίγο πιο εύκολο. Υπάρχει πολύ λιγότερη πίεση σε σύγκριση με το να έρχεσαι στη μέση της σεζόν, επειδή όλοι προσπαθούν ακόμα να μάθουν ο ένας τον άλλον. Είναι σπουδαίο πράγμα να έρχομαι στην ομάδα εδώ και να καλύπτω το κενό, αλλά οι προσευχές μου είναι μαζί του. Ελπίζω να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό».