Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα με κάθε επισημότητα είναι ο Κρίστιαν Κολόκο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του Βελιγραδίου.

Κάτοικος Σερβίας ο Κρίστιαν Κολόκο! Ο 26χρονος Καμερουνέζος αθλητής, που βλέπει τον κόσμο από τα 211 εκατοστά, ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος βρήκε εντέλει παίκτη για να ενισχύσει τη ρακέτα του.

Ο 26χρονος σέντερ μετρά 120 συμμετοχές στο NBA, με μέσο όρο 2,8 πόντους και 2,8 ριμπάουντ, ενώ μοιράζει και 0,5 ασίστ ανά αγώνα. Πέρυσι με τους Χοκς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχε μέσο όρο 2.7 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά 13.2 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Τορόντο Ράπτορς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο παίκτης ήταν «διακαής πόθος» του τεχνικού της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο, που τον είχε σε περίοπτη θέση στη λίστα του.