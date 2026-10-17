Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Παρά ένα buzzer beater αήττητος, παρά ένα ματς άψογος!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό της δεύτερης διαβολοβδομάδας για τους «αιώνιους» και καταγράφει τις έως τώρα «προσλαμβάνουσες» από την συγκατοίκηση τους (μαζί με την Φενέρ) στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αν και οι υποχρεώσεις του οκταημέρου θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της Κυριακής (18/10), με τους αγώνες που θα κλείσουν την αυλαία της 3ης αγωνιστικής (σε Γιάννενα και Περιστέρι αντίστοιχα) και το ρεπό της Δευτέρας (19/10) αναμένεται σαν «μάννα εξ’ ουρανού» εκατέρωθεν, η τρέχουσα – ακόμη – εβδομάδα σημαδεύτηκε από μία σειρά από γεγονότα που δυσκόλεψαν από λίγο έως πολύ το έργο των ομάδων μας.

Ο μεν Ολυμπιακός κλήθηκε να διαχειριστεί τα ανεπίτρεπτα δημόσια σχόλια του Ντόρσεϊ προς τον οργανισμό και τον προπονητή της ομάδας, την επομένη της ιστορικής ανατροπής στην Βαλένθια (στην οποία δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή), την αναταραχή που προκλήθηκε και τα ουκ ολίγα προβλήματα τραυματισμών πριν και κατά την διάρκεια του ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ο δε Παναθηναϊκός, που πέρασε σαν σίφουνας από το Βελιγράδι στερήθηκε δις τον Μπόνγκα κι επιστρέφοντας από την σερβική πρωτεύουσα, έμαθε τον τρίτο εφετινό τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου και δεν ξέρει ακόμη αν και πόσο θα στερηθεί τον Μήτογλου που χτύπησε στο γόνατο στο ματς με την Χάποελ.

Το συνολικό ταμείο βρήκε τους πρωταθλητές Ευρώπης να επιστρέφουν από την Ισπανία με το απόλυτο 2/2 (αν προσθέσουμε και την νίκη της πρεμιέρας στην Βιτόρια, φέτος στην Ιβηρική είναι αήττητος σε τρεις αγώνες) σε ισάριθμες καυτές έδρας, που δέχθηκαν καλάθι ισοφάρισης λίγο πριν την εκπνοή της κανονικής διάρκειας και τους Κυπελλούχους Ελλάδας να μένουν στο 50% (ρεκόρ 1-1) και στο δεύτερο παιχνίδι τους να παρουσιάζουν για πρώτη φορά φέτος τρωτά σημάδια και σημαντική απόσταση από την αμυντική σκληράδα των πρώτων πέντε αγώνων.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου!

Η ουσία, βέβαια κι ενώ ακόμη δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε έναν μήνα αγωνιστικής δράσης της σεζόν – με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον βαθμό ετοιμότητάς τους αλλά και τον δρόμο που έχουν να διανύσουν μέχρι να αποκτήσουν αυτοματισμούς – είναι ότι αμφότερες οι ομάδες μας βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και ήδη έχουν πείσει σχεδόν όλη την «Γηραιά Ήπειρο» ότι αποκλείεται να λείψουν από το Final Four.

Πάμε, όμως, να πιάσουμε την καθεμία ξεχωριστά αρχίζοντας από τους «ερυθρόλευκους» που ολοκλήρωσαν με ποσοστό 80% (ρεκόρ 4-1) την πρώτη πεντάδα αγώνων εκτός Ελλάδας.

Ολυμπιακός: Έχει την πιο αποτελεσματική «τεχνογνωσία» νίκης σε όλη την Ευρώπη!

Αν συμφωνήσουμε ότι οι Πειραιώτες μπήκαν στην σεζόν με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με πέρυσι, θα μπορέσουμε να δώσουμε μία πολύ πιο πειστική εξήγηση για τον συνδυασμό της ψυχολογικής και αγωνιστικής «άνεσης» που χαρακτηρίζει την έως τώρα πορεία τους.

Τι θέλει να πει ο «ποιητής»; Κατά πρώτον, ότι το αφόρητο «πρέπει» που «κουβαλούσαν» πέρυσι όλη την σεζόν (συσσωρευμένη και από τα προηγούμενα 4 χρόνια, που είχαν Final Four χωρίς ευρωπαϊκό τίτλο) εξατμίστηκε το βράδυ της 24ης Μαϊου στο “T-Center”, οπότε η νέα σεζόν μπήκε με μηδενική πίεση με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για μία ομάδα που έχεις υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στην τελευταία πενταετία της Euroleague (68,36% με 134 νίκες και 62 ήττες)!

Κατά δεύτερον, η ποιοτική και αθλητική αναβάθμιση του ρόστερ (παρ’ ότι έφυγαν τέσσερις παίκτες του βασικού κορμού όλων των προηγούμενων ετών) συνετέλεσε στην απόκτηση μίας σπάνιας επιθετικής ευχέρειας, η οποία – για την ώρα – φτάνει και περισσεύει ώστε ο Ολυμπιακός να μοιάζει με μπασκετική «Λερναία Ύδρα»!

Περιορίζεται ή έχει άσχημο βράδυ ένας από τους βασικούς σκόρερ και αυτομάτως αναλαμβάνουν έξτρα δράση οι υπόλοιποι δύο μαζί με το ξεπέταγμα και μερικών ακόμη που οι αντίπαλοι δεν περιμένουν.

Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν επηρεαστεί σχεδόν καθόλου από τα προβλήματα, τις απουσίες και τους τραυματισμούς (γιατί έχουν πληθώρα παικτών, που είναι έτοιμοι να καλύψουν κάθε κενό) και αν δεν είχαν δεχθεί εκείνο το τρίποντο του Μάρκους Καρ στην εκπνοή του αγώνα στην Μπολόνια, τότε τώρα θα ήταν πρώτος και αήττητος με 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και μάλιστα με 5 εκτός έδρας νίκες.

Είχαν μάθει που είχαν μάθει τον τρόπο να κερδίζουν εύκολα ή δύσκολα, φέτος που έχουν και 2-3 έξτρα «υπερόπλα», το έχουν πάει σε άλλο... level!

Όπως και να ‘χει το πράγμα, όμως, ακόμη και αυτό το 4/5 εκτός των συνόρων (με 3/3 στην Ισπανία) είναι εντυπωσιακό και πολλά υποσχόμενο, κατά βάση γιατί οι μέχρι τώρα νίκες προκύπτουν από την επίθεση. Στα πέντε ταξίδια του, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σκοράρει κατά μέσο όρο 100 πόντους και στο σύνολο έχει την πρωτιά σε δίποντα (61,4%), σουτ εντός πεδιάς (50,7%), βολές (85,2%), αλλά και στην συνολική αξιολόγηση και οριακά την 2η θέση στην παραγωγικότητα (μ.ο. 98,1π.).

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο, όμως, έχει να κάνει με το τεράστιο ποσοστό ενσωμάτωσης στο σύστημα και συνεισφοράς που έχουν ήδη ο Γιαν Μοντέρο και ο Εμπάι Εντιάι, η απόδοση των οποίων σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε νεοαποκτηθέντες παίκτες.

Τα μεγάλα κέρδη από το 105-100 της Βαρκελώνης, είναι σίγουρα η ηγετική εμφάνιση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ (17π., 3ρ. & 4ασ. με 6/7 σουτ), καθώς και το μήνυμα που έστειλε σε όλους ο Κόρι Τζόσεφ (για το πόσο χρήσιμος είναι), μόλις χρειάστηκε να πάρει περισσότερο χρόνο (λόγω των ενοχλήσεων του Μοντέρο και της απουσίας του Ντόρσεϊ).

Σε μία βραδιά που ο Βεζένκοβ έκανε μυθικό πρώτο μέρος, αλλά στο 2ο τροφοδοτήθηκε ελάχιστα και ο Φουρνιέ έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Και που με τόσα προβλήματα, με τους γηπεδούχους να ανατρέπουν μία διαφορά 14 πόντων και με το «ντεπόζιτο» των αποθεμάτων να έχει στερεύσει στην παράταση, βρέθηκε πάλι ο τρόπος για ένα ακόμη μεγάλο «διπλό».

Όταν οι Πειραιώτες αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια και συνέπεια στην άμυνα (για την ώρα έχουν μικρά διαστήματα στα οποία είναι συμπαγείς ανασταλτικά), τότε πραγματικά κανείς δεν ξέρει σε τι επίπεδα μπορεί να εκτοξευθεί η απόδοσή τους και πόσο κυριαρχικοί μπορούν να γίνουν.

Για να συμβεί αυτό, βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το καθαρό ιατρικό δελτίο και ο μικρότερος δυνατός αριθμός προβλημάτων τραυματισμών. Κάτι που δεν προβλέπεται σύντομα για τον Μπαρτζώκα με τόσες αναποδιές (υπόθεση Ντόρσεϊ συν τους τραυματισμούς των Μοντέρο, Εντιάι, Χολ και Μιλουτίνοφ) που συνέβησαν στην παραμονή της στην Ισπανία.

Γι’ αυτό και στην Euroleague, τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Μία-δύο έξτρα απουσίες και τώρα, που ακόμη νωρίς, από την μία αγωνιστική στην άλλη να έρθουν τα πάνω κάτω.

Παναθηναϊκός: Τα mismatch και το inside game «αλλοίωσαν» το αμυντικο φίλτρο!

Μία τέτοιου είδους... προσγείωση συνέβη στο “T-Center” και στοίχισε στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς την πρώτη της εφετινή ήττα (81-91). Βλέποντας την Χάποελ στην Βαλένθια, πάντως, την προηγούμενη εβδομάδα και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι την σκληράδα που χαρακτηρίζει το «τριφύλλι» στην άμυνα, ομολογώ ότι δεν το περίμενα.

Ειδικότερα, βλέποντας τους «πράσινους» να σταματούν την Παρτίζαν στους 55 πόντους μέσα στην έδρα της, να την κατεβάζουν σχεδόν 32 πόντους από την μέση παραγωγικότητά της και να νικούν άνετα χωρίς να είναι καλοί στην επίθεση.

Λογάριαζα, ίσως λίγο παραπάνω, όμως, χωρίς τον Ιτούδη, που ειναι εξαιρετικός στην αμυντική τακτική αντιμετώπιση των παικτών με την μεγαλύτερη επιθετική επίδραση. Πολλώ δε μάλλον, όταν ο Χέιζ-Ντέιβις τον οποίο και έβαλε από το comfort zone, ήταν παίκτης του και τον ήξερε καλά.

Γενικά απέναντι σε ομάδες που στηρίζονται και στην τροφοδοσία των ψηλών τους, όπως η Χάποελ, που έχει σέντερ με μέγεθος, όγκο και δύναμη, ο Παναθηναϊκός φάνηκε αρκετά ευάλωτος στο «5».

Ο Γιαμπουσέλε, όσο έπαιξε σέντερ, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει λόγω υστέρησης σε ύψος και ταχύτητα, ο Λεσόρ δεν γίνεται να παίζει 40 λεπτά στα «κόκκινα» και ο Φαλ εκτέθηκε από τον Καμπόκλο στο πεντάλεπτο που βρέθηκαν από κοινού στο παρκέ.

Με άστοχο και μακριά από την γνωστή πληθωρική του παρουσία, τον Χέιζ-Ντέιβις, οι γηπεδούχοι υποχρεώθηκαν να ξοδέψουν πολλή περισσότερη ενέργεια και ένταση στην επίθεση (χωρίς το ανάλογο αντίκρισμα) με αποτέλεσμα σταδιακά να μειωθεί το physicality στην άμυνα και να μην αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν για ανάκαμψη.

Παρ’ αυτά, ο Παναθηναϊκός «μάζεψε» από μία φορά σε κάθε ημίχρονο διαφορές 8 και 10 πόντων αντίστοιχα και προηγήθηκε με βραχεία κεφαλή (36-34 στο 14’ και 72-71 στο 35’), αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο «κατέρρευσε».

Η έλλειψη αποθεμάτων για να είναι σκληρός πίσω και καθαρού μυαλού για να πάρει σωστές αποφάσεις μπροστά, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό 81-91, που θα αποτελέσει ιδανικό «οδηγό για ναυτιλομένους» των επόμενων επισκεπτών στο “T-Center”.

Την ίδια ώρα, όμως, οι επικείμενες επιστροφές των Σλούκα και Ναν (αλλά και του Μπόνγκα), θα δώσουν άλλη διάσταση στο επιθετικό παιχνίδι και θα βοηθήσουν ώστε σιγά-σιγά να δούμε έναν Παναθηναϊκό, που δίπλα στο σημείο αναφοράς της σκληράδας στην άμυνα, θα έχει έξτρα ικανότητα και ακόμη περισσότερες επιλογές για να τελειώνει την δουλειά με μεγαλύτερη ευκολία και στο set παιχνίδι.

Ο υγιής και γεμάτος σε όλες τις θέσεις «επτάστερος» είναι σίγουρο ότι δεν θα σκορπάει τρόμο ξεκινώντας από την άμυνα και θα υπάρξουν βραδιές που θα χάνεται η μπάλα.

Το κίνητρο και η επιθυμία του «Ζοτς» είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, που βραδιές σαν κι αυτή της πρώτης εντός έδρας ήττα στην Euroleague, μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν μπορούσε να το θέσει πιο εύστοχα στο “Gazz Floor” powered by Novibet... «Όταν είσαι παίκτης του Ομπράντοβιτς, μετά από ένα διάστημα δεν χρειάζεται να σου πει εκείνος τι έχεις κάνει λάθος! Ξέρεις από μόνος σου και το καταλαβαίνεις σχεδόν μόλις το κάνεις...», σχολίασε ο “Papi” θεωρώντας δεδομένη την αντίδραση των παικτών τόσο στο Περιστέρι την Κυριακή (18/10, 13.00) κόντρα στην ομώνυμη ομάδα για την GBL.

Αν συμβεί αυτό, τότε ο χρόνος ανάλυσης στο video της Τρίτης (20/10) θα είναι μικρότερος, οι προπονήσεις της εβδομάδας πολύ ενεργητικες και οι πιθανότητες ξεσπάσματος στην Μπασκόνια, την ερχόμενη Πέμπτη (22/10) εξαιρετικά υψηλές...

Ανεξάρτητα αν ο έως τώρα απολογισμός των 5 νικών σε 6 αγώνες, ισοδυναμεί με κάτι λιγότερο από άριστα!