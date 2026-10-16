Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Οφέρ Γιανάι δείπνησαν μαζί και θα παρακολούθησουν το Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο να παραμείνει μόνος και αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

Πέρα από το συναπάντημα δασκάλου και μαθητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο και ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Μάλιστα, οι δυο τους δείπνησαν στο ειδικά διαμορφωμένο premium lounge του Telekom Center Athens και θα παρακολουθήσουν μαζί την αναμέτρηση.