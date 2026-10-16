Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Γιαννακόπουλος και Γιανάι γευμάτισαν μαζί στο Lounge του T - Center
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο να παραμείνει μόνος και αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.
Πέρα από το συναπάντημα δασκάλου και μαθητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο και ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.
Μάλιστα, οι δυο τους δείπνησαν στο ειδικά διαμορφωμένο premium lounge του Telekom Center Athens και θα παρακολουθήσουν μαζί την αναμέτρηση.
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