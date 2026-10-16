H ατάκα του Ιτούδη στον Διαμαντίδη: «Έλα ρε Μητσάρα, βάζεις τίποτα;»
Το αήττητο φέτος στη Euroleague θέλει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4, live Gazzetta) και θέλουν να πάνε στο 6/6 στη Εuroleague.
Δημήτρης Διαμαντίδης και Δημήτρης Ιτούδης πανηγύρισαν παρέα στον Παναθηναϊκό (assistant του Ομπράντοβιτς ο ένας, ηγέτης της ομάδας ο άλλος) πολλά τρόπαια σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να τα πουν πριν τη μάχη των δύο ομάδων στο T-Center. Μάλιστα o Iτούδης είπε στον Διαμαντίδη: «Έλα ρε Μητσάρα. Βάζεις τίποτα;», ενώ συναντήθηκε και με τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους Δημήτρη Κοντό.
נפגשים שוב, איפה שהכל התחיל 🫂✨ https://t.co/DJC8BY3peO— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) October 16, 2026
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