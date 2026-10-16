Ο Δημήτρης Ιτούδης είχε την ευκαιρία να θυμηθεί τα παλιά στον Παναθηναϊκό, αφού τα είπε με Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Διαμαντίδη.

Το αήττητο φέτος στη Euroleague θέλει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4, live Gazzetta) και θέλουν να πάνε στο 6/6 στη Εuroleague.

Δημήτρης Διαμαντίδης και Δημήτρης Ιτούδης πανηγύρισαν παρέα στον Παναθηναϊκό (assistant του Ομπράντοβιτς ο ένας, ηγέτης της ομάδας ο άλλος) πολλά τρόπαια σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να τα πουν πριν τη μάχη των δύο ομάδων στο T-Center. Μάλιστα o Iτούδης είπε στον Διαμαντίδη: «Έλα ρε Μητσάρα. Βάζεις τίποτα;», ενώ συναντήθηκε και με τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους Δημήτρη Κοντό.