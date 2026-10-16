Παναθηναϊκός; Η 12άδα για το ματς με την Χάποελ - Και πάλι έξω ο Μπόνγκα
Ο Γερμανός φόργουορντ δεν θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) στο «Telekom Center Athens» καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα στον καρπό του δεξιού του χεριού.
Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη το αήττητο με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και αναζητά το 6/6 μετά και το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής.
Εκτός είναι επίσης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού, όπως επίσης και οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας.
Έτσι λοιπόν η 12άδα των «πρασίνων» αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκα και Φαλ.
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