Ένα «ευχαριστώ» δημόσια στον Ματίας Λεσόρ είπε ο Μάικ Τζέιμς για το βοηθητικό πατίνι που χρησιμοποιεί μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για τη ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Στο στάδιο της αποθεραπείας βρίσκεται ο Μάικ Τζέιμς από την χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε για τη ρήξη αχιλλείου τένοντα που υπέστη στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, όπου με story έδειξε το βοηθητικό πατίνι που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του και ευχαρίστησε δημόσια τον Ματίας Λεσόρ, γράφοντας: «Ευχαριστώ, αδελφέ». Ο Αμερικανός γκαρντ, μάλιστα στον αγώνα της Euroleague με την Μπάγερν το χρησιμοποίησε για να κινηθεί στο γήπεδο.

Είναι το ίδιο που χρησιμοποιούσε τον Δεκέμβριο του 2024 ο Ματίας Λεσόρ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με το κάταγμα περόνης. Τότε, ο σέντερ του «τριφυλλιού» για μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο πατίνι για τις μετακινήσεις του.

Ο Μάικ Τζέιμς έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για να επιστρέψει στη δράση, αλλά σίγουρα το βοηθητικό πατίνι τον βοηθάει στις μετακινήσεις του καθημερινά.