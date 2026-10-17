Ο Τζόρντι Μπερτομέου εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις του για το NBA Europe, ενώ στάθηκε, μάλιστα, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Ο Τζόρντι Μπερτομέου πήρε θέση για το πρότζεκτ του NBA Europe, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η νέα διοργάνωση, αλλά και για το κατά πόσο θα διασφαλίζεται η αυτονομία των ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της EuroLeague θεωρεί ότι οι όροι με τους οποίους επιχειρείται η είσοδος του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα υπόσχονται να λύσουν.

Ο Ισπανός παράγοντας, που βρέθηκε στην ηγεσία της EuroLeague από το 2000 έως το 2022, μίλησε στην εκπομπή «Tu diràs» του ραδιοφωνικού σταθμού RAC1, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα του NBA. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν τόσο η οικονομική λογική του σχεδίου όσο και οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ευρωπαϊκή μπασκετική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, θέτοντας ζήτημα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί οι συγκεκριμένοι σύλλογοι να καταβάλουν σημαντικά ποσά προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια νέα διοργάνωση, ενώ έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της λίγκας.

Αναλυτικά

«Οι συζητήσεις που είχα με το NBA, καθώς είχαμε καλή σχέση και είχαμε αναλάβει πολλές κοινές πρωτοβουλίες, αφορούσαν τη συνεργασία. Όπως έχει παρουσιαστεί, είναι ανησυχητικό. Κρίνοντας από τους όρους που βλέπουμε, είναι δύσκολο να βρει κανείς κάτι θετικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εδώ και 26 χρόνια, οι σύλλογοι αποφασίζουν για την τύχη τους. Υπήρξαν επιτυχίες και αποτυχίες —και δικές μας, όσων διαχειριστήκαμε την οργάνωση—, αλλά οι σύλλογοι ήταν οι ιδιοκτήτες και αποφάσιζαν τον τρόπο λειτουργίας της διοργάνωσής τους».

Για την πρόταση του NBA στην Ευρώπη: «Η πρόταση του NBA βάζει ξεκάθαρα τέλος σε αυτό και μας επιστρέφει στο σημείο μηδέν. Τώρα λέγεται NBA, προηγουμένως λεγόταν FIBA. Αλλά, τελικά, οι σύλλογοι θα επιστρέψουν στο να κάνουν αυτό που τους λένε οι άλλοι. Αυτό με ανησυχεί και θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω».

Για το πλάνο του NBA: «Το NBA δεν εφηύρε την ιδέα να μεταφερθεί η ευρωπαϊκή διοργάνωση σε άλλες περιοχές, κάτι που από μόνο του είναι θετικό. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυτό θα γίνει εις βάρος συλλόγων όπως ο Ολυμπιακός, οι ομάδες του Βελιγραδίου, η Ζάλγκιρις ή η Μακάμπι —σύλλογοι που έχουν χτίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν μου φαίνεται λογικό ή εύλογο να πρέπει η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μαδρίτης να πληρώνουν για να αγωνίζονται σε κάτι που οι ίδιοι έχτισαν. Και αυτό που θεωρώ απολύτως απαράδεκτο είναι ότι, ως αντάλλαγμα για να επιτραπεί αυτό, θα λαμβάνουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο από αυτά που θα πρέπει αργότερα να πληρώσουν».