Οι πρώτες οκτώ αγωνιστικές της EuroLeague διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό σκηνικό για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια, όμως υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Το ξεκίνημα της EuroLeague επιφύλασσε μια ξεχωριστή συνθήκη για τους δύο «αιώνιους», με τον Παναθηναϊκό να έχει σχεδόν αποκλειστικά εντός έδρας αποστολές και τον Ολυμπιακό να περνά το πρώτο διάστημα της σεζόν στον δρόμο. Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται μια σειρά από δεδομένα που καθόρισαν τον σχεδιασμό του προγράμματος και εξηγούν γιατί οι δύο ελληνικές ομάδες ακολούθησαν τόσο διαφορετική διαδρομή στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές.

Η αφετηρία βρίσκεται στο αίτημα του Ολυμπιακού να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου. Οι εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν στο ΣΕΦ για την ανακαίνισή του, ανάγκασαν τους Πειραιώτες να χρησιμοποιήσουν προσωρινά τη Sunel Arena ως έδρα τους, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την επιστροφή τους στο φαληρικό στάδιο όταν θα είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Η EuroLeague έκανε δεκτό το παραπάνω αίτημα των «ερυθρόλευκων», έπρεπε όμως να συνυπολογίσει και άλλες παραμέτρους κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Ανάμεσά τους ήταν η ανάγκη να αποφευχθεί το ενδεχόμενο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να έχουν ταυτόχρονα διαδοχικές εντός έδρας υποχρεώσεις ίδια μέρα και ώρα, κάτι που θα δημιουργούσε δυσκολίες στον συνολικό σχεδιασμό των αγωνιστικών.

Ο τηλεοπτικός προγραμματισμός

Στην εξίσωση μπήκε και ο τηλεοπτικός παράγοντας, καθώς η NOVA μεταδίδει στην Ελλάδα τους αγώνες και των δύο ομάδων στη EuroLeague. Η ταυτόχρονη διεξαγωγή των εντός έδρας αναμετρήσεών τους σε διαδοχικές αγωνιστικές δεν θα εξυπηρετούσε τον προγραμματισμό των μεταδόσεων, με αποτέλεσμα η διοργάνωση να χρειαστεί να προσαρμόσει ανάλογα την κατανομή των παιχνιδιών.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πρόγραμμα που έφερε τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Telekom Center Athens στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, την ώρα που οι Πειραιώτες πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου διαστήματος της σεζόν μακριά από την έδρα τους.

Η κατανομή αυτή συνδέεται με την αποδοχή του αιτήματος του Ολυμπιακού, τις ανάγκες που προέκυψαν από τη μεταβατική χρήση της Sunel Arena και τον σχεδιασμό των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» επιδίωκαν να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια στο ΣΕΦ στο δεύτερο μισό της σεζόν, εφόσον το γήπεδο θα ήταν έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά τις υποχρεώσεις τους.

Ο Ολυμπιακός πέρασε το πρώτο διάστημα στον... δρόμο

Το πρόγραμμα των Πειραιωτών περιλάμβανε τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις στην εκκίνηση της EuroLeague, απέναντι σε Μπασκόνια, Ζάλγκιρις και Βίρτους Μπολόνια. Το πρώτο παιχνίδι στην προσωρινή τους έδρα ήρθε απέναντι στην Αναντολού Εφές, στις 9 Οκτωβρίου, πριν ακολουθήσουν νέες αποστολές στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Βαλένθια και στη συνέχεια στη Βαρκελώνη κάνοντας το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα», ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Φενέρμπαχτσε και το εκτός με την Μπεσίκτας για να ολοκληρωθεί το 6/8 μακριά από την Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι από τις 4 Σεπτεμβρίου, όταν άρχισαν τα ταξίδια των Πειραιωτών με πρώτο προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης, μέχρι και την επιστροφή από τη Θεσσαλονίκη στις 4 Οκτωβρίου λόγω των υποχρεώσεών του στη GBL απέναντι στον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός είχε ολοκληρώσει συνολικά 13 αεροπορικά ταξίδια, τα οποία αντιστοιχούσαν σε περίπου 18.884 χιλιόμετρα, αριθμός που δεδομένα πια έχει διευρυνθεί.

Πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό στη EuroLeague

1η αγωνιστική: Μπασκόνια - Ολυμπιακός (24/10) 89-106

2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός (29/09) 91-93

3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός (01/10) 96-94

4η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές (09/10) 89-66

5η αγωνιστική: Βαλένθια - Ολυμπιακός (13/10) 97-102

6η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (16/10) 100-105

7η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15)

8η αγωνιστική: Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (28/10, 19:30)

Ο Παναθηναϊκός και το σερί των εντός έδρας αγώνων

Στην άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με ένα πρόγραμμα που του έδωσε τη δυνατότητα να δώσει διαδοχικά παιχνίδια μπροστά στο κοινό του στο Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν τη σεζόν με τέσσερις συνεχόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι σε Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε, καταγράφοντας ισάριθμες νίκες.

Η μοναδική εκτός έδρας αποστολή σε αυτό το διάστημα ήταν το ταξίδι στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε με 72-55, προτού επιστρέψει στην Αθήνα για το πρόσφατο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο οποίο ηττήθηκε με 81-91.

Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους δύο ακόμη εντός έδρας υποχρεώσεις, απέναντι στην Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο. Έτσι, επτά από τα πρώτα οκτώ παιχνίδια τους στη διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα του προγράμματος του Ολυμπιακού.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η EuroLeague επιχείρησε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δύο συλλόγων, χωρίς να διαταράξει τον συνολικό προγραμματισμό της διοργάνωσης. Για τον Παναθηναϊκό προέκυψε ένα εκτεταμένο σερί εντός έδρας αγώνων, ενώ ο Ολυμπιακός κλήθηκε να διαχειριστεί περισσότερες μετακινήσεις στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, με την προοπτική της επιστροφής στο ΣΕΦ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον τηλεοπτικό σχεδιασμό και τις ανάγκες μετάδοσης των αγώνων των δύο ελληνικών ομάδων από τη NOVA.

Πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague