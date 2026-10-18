Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα επιβεβαίωσε την επέκταση της EuroLeague από 20 σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών. Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ η εν λόγω εξέλιξη.

Οι εξελίξεις τρέχουν στη EuroLeague και ενδιαφέρουν άμεσα και τον ΠΑΟΚ! Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα επιβεβαίωσε την επέκταση των ομάδων της λίγκας από 20 σε 24 από την αγωνιστική περίοδο 2027-28, με αλλαγές και στο αγωνιστικό format.

Ο CEO της διοργάνωσης μίλησε στην εκπομπή «Radar Forum» στη Σερβία, και αποκάλυψε πως ο θεσμός θα εγκαταλείψει το σημερινό σύστημα, στο οποίο όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν η μία την άλλη, προχωρώντας στη δημιουργία δύο περιφερειών. «Τα επόμενα βήματα για τη EuroLeague είναι η επέκταση και τα franchises. Την επόμενη χρονιά αλλάζουμε το φορμάτ από τις σημερινές 20 ομάδες, όπου όλοι παίζουν με όλους, σε 24 ομάδες, με ουσιαστικά δύο περιφέρειες. Δεν έχουμε καθορίσει ακόμη τα κριτήρια με τα οποία θα δημιουργηθούν αυτές οι περιφέρειες», ανέφερε ενδεικτικά.

Η εξέλιξη αυτή αφορά άμεσα και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ανάμεσα στις υποψήφιες ομάδες για απόκτηση franchise. Ο πάλαι ποτέ Σέρβος θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ μάλιστα, έκανε αναφορά και στις ομάδες του EuroCup, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα franchises έρχονται επίσης. Έχουμε πολλά αιτήματα, πολλές προτάσεις, ορισμένες ομάδες προέρχονται από το EuroCup και άλλες εκτός αυτού. Μας έχουν καταθέσει δεσμευτικές προτάσεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να γίνουν μέλη της EuroLeague στο μέλλον».

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