Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Την αήττητη παρουσία του στη Euroleague θέλει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4, live Gazzetta) με στόχο το 6/6 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση βρέθηκε ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχεδόν μιάμιση ώρα πριν το τζάμπολ.
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