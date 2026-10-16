Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την αήττητη παρουσία του στη Euroleague θέλει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4, live Gazzetta) με στόχο το 6/6 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση βρέθηκε ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχεδόν μιάμιση ώρα πριν το τζάμπολ.