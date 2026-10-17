Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τον «ατσάλινο» Ολυμπιακό που βρίσκει τον τρόπο να φτάνει σε μεγάλες νίκες, τον MVP Βεζένκοβ, τον ασταμάτητο Μοντέρο, αλλά και το... διαμάντι που ονομάζεται Εμπάι Εντζάι.

Μόνο μυστικό δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει για φόργουορντ, από τη στιγμή που ο Άλεκ Πίτερς αποχώρησε από την ομάδα. Τα ονόματα που είχαν ακουστεί ήταν πολλά, αλλά εν τέλη έπιασε λιμάνι, ένας παίκτης που δεν είχε γραφτεί σε κάποιο μέσο. Ο λόγος για τον Εμπάι Εντζάι, ο οποίος μπορεί να μην.. τάραξε τα νερά με την άφιξή του, όμως έχει γίνει κάτι παραπάνω από «X-Factor» στα πρώτα ματς της σεζόν.

Μπορώ εύκολα να δικαιολογήσω τους φίλους του Ολυμπιακού που αναρωτιόντουσαν «ποιος είναι αυτός που έκλεισε στην ομάδα;». Τα νούμερά του με τη Βιλερμπάν δεν «ζαλίζανε» και με το ψάξιμο που είχαμε κάνει, μάθαμε ότι είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί, με έμφαση στην άμυνα, καλό σουτ κοντά στο καλάθι, αλλά που δεν πετυχαίνει πολλούς πόντους.

Η έκφραση «το γήπεδο είναι καθρέφτης» δεν βγήκε τυχαία και ο... άγνωστος Εντζάι, έχει «τρελάνει» τους φίλους της ομάδας. Μετά από έξι αγωνιστικές στη EuroLeague, ο Σενεγαλέζος έχει μέσο όρο 12.2 πόντους (με 67% στα τρίποντα), 3.7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1 μπλοκ ανά 18.8 λεπτά συμμετοχής. Μιλάμε για φανταστικά νούμερα, για έναν παίκτη που παίζει και άψογη άμυνα.

Για αυτό και ο τίτλος του blog. Που βρήκες coach Μπαρτζώκα ένα τέτοιο διαμάντι; Έχει ταιριάξει «γάντι» με τον τρόπο παιχνιδιού και τη φιλοσοφία της ομάδας. Ένας power forward που παίζει με ευκολία στο «5» και δένει άριστα με τον Βεζένκοβ, όταν είναι και οι δύο μαζί στο παρκέ. Δικαιολογημένα μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα, έχει γνωρίσει την αποθέωση ο Εντζάι στα social media, από φίλους της ομάδας.

Η ποιότητα μετράει αλλά θέλει και... καρδιά

Στα του ματς τώρα. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός. Κούραση από τα συνεχόμενα ταξίδια, παράταση με τη Βαλένθια σε ένα παιχνίδι με υψηλό τέμπο και 72 ώρες αργότερα, παράταση με την Μπαρτσελόνα. Κι όμως, οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν νικητές ξανά.

Μέσα σε όλα, υπήρχαν και οι ατυχίες με τους τραυματισμούς. Ο Μιλουτίνοφ δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ο Χολ υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του αγώνα και έπαιξε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ διάστρεμμα υπέστη και ο Μοντέρο, ο οποίος ζήτησε από τον Μπαρτζώκα να παίξει κανονικά.

Τρομερός ο Δομινικανός, ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 21 λεπτά, ενώ εμφανίστηκε την κρίσιμη ώρα της παράτασης. Ο Βεζένκοβ σταθερά MVP, με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31 λεπτά.

Μεγάλο διπλό, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά ενόψει της πολύ απαιτητικής συνέχειας. Ο Ολυμπιακός έχει θέματα ακόμα να λύσει αγωνιστικά, αλλά αυτό που μετράει τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το αποτέλεσμα.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.