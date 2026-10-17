Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από το «διπλό» στη Βαρεκλώνη
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές που ξεχώρισαν από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό, μέσα από την παρακάμερα των «»ερυθρόλευκων».
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση μέσα στην Ισπανία και πέτυχε την 5η νίκη του στη EuroLeague.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω της παρακάμερας ξεχώρισαν τις καλύτερες στιγμές του αγώνα που μεταξύ άλλων φαίνεται και το τετ-α-τετ του Γκουαρδιόλα με τον Σάσα Βεζένκοβ.
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:
@Photo credits: eurokinissi
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