Δείτε τις καλύτερες στιγμές που ξεχώρισαν από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό, μέσα από την παρακάμερα των «»ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση μέσα στην Ισπανία και πέτυχε την 5η νίκη του στη EuroLeague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω της παρακάμερας ξεχώρισαν τις καλύτερες στιγμές του αγώνα που μεταξύ άλλων φαίνεται και το τετ-α-τετ του Γκουαρδιόλα με τον Σάσα Βεζένκοβ.