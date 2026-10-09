Βαθμολογία Euroleague: Στις 3 νίκες ο Ολυμπιακός ύστερα από 4 παιχνίδια
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αναντολού Εφές.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στην Μπολόνια καθώς επικράτησε της Εφές και έφτασε το ρεκόρ του στο 3-1.
Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της ημέρας, η Ζάλγκιρις έφτασε σε ένα σπουδαίο διπλό μέσα στη Βαρκελώνη κερδίζοντας την Μπαρτσελόνα με 81-88 ενώ και η Μπεσίκτας απέδρασε από τη Βιτόρια κερδίζοντας την Μπασκόνια με 84-92.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 07/10
Πέμπτη 8/10
- Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 58-77
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο 97-79
- Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια 87-94
- Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 92-74
- Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 86-76
Παρασκευή 9/10
Η βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 4-0
- Βαλένθια 4-0
- Ολυμπιακός 3-1
- Φενέρμπαχτσε 3-1
- Παρτίζαν 3-1
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Μπεσίκτας 2-2
- Ζάλγκιρις 2-2
- Μπαρτσελόνα 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
- Ντουμπάι 2-2
- Βιλερμπάν 2-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
- Αναντολού Εφές 1-3
- Παρί 1-3
- Μπάγερν Μονάχου1-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
- Μπασκόνια 1-3
- Αρμάνι Μιλάνο 1-3
Η επόμενη αγωνιστική 5η, (13-14/10)
Τρίτη 13/10
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (20:45)
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:00)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
- Μπασκόνια - Ντουμπάι BC (21:30)
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30)
- Βαλένθια - Ολυμπιακός (22:00)
Τετάρτη 14/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)
- Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)
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