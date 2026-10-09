Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στην Μπολόνια καθώς επικράτησε της Εφές και έφτασε το ρεκόρ του στο 3-1.

Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της ημέρας, η Ζάλγκιρις έφτασε σε ένα σπουδαίο διπλό μέσα στη Βαρκελώνη κερδίζοντας την Μπαρτσελόνα με 81-88 ενώ και η Μπεσίκτας απέδρασε από τη Βιτόρια κερδίζοντας την Μπασκόνια με 84-92.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 07/10

Πέμπτη 8/10

Παρασκευή 9/10

Η βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 4-0 Βαλένθια 4-0 Ολυμπιακός 3-1 Φενέρμπαχτσε 3-1 Παρτίζαν 3-1 Ερυθρός Αστέρας 2-2 Μπεσίκτας 2-2 Ζάλγκιρις 2-2 Μπαρτσελόνα 2-2 Βίρτους Μπολόνια 2-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2 Ντουμπάι 2-2 Βιλερμπάν 2-2 Ρεάλ Μαδρίτης 1-3 Αναντολού Εφές 1-3 Παρί 1-3 Μπάγερν Μονάχου1-3 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3 Μπασκόνια 1-3 Αρμάνι Μιλάνο 1-3

Η επόμενη αγωνιστική 5η, (13-14/10)

Τρίτη 13/10

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (20:45)

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:00)

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC (21:30)

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30)

(21:30) Βαλένθια - Ολυμπιακός (22:00)

Τετάρτη 14/10