Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε εμφατικά την Ντουμπάι BC εκτός έδρας με 77-58, έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Τζόρνταν Νουόρα και την αμυντική του λειτουργία.

Ο Ερυθρός Αστέρας του Ιμπόν Ναβάρο πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη φετινή EuroLeague, καθώς έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC (77-58), η οποία αντιθέτως υπέστη δεύτερη διαδοχική ήττα μετά από εκείνη στην Πόλη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ο Τζόρνταν Νουόρα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Αμφότερες έχουν ρεκόρ 2-2 μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών.

Ο αγώνας:

Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση με επιμέρους σκορ 9-2 και κύριο εκφραστή των επιθέσεων τον Ντουέιν Μπέικον, όμως ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε 9-7 με τον Μονέκε να ξεκινά... φουριόζος με πέντε πόντους το ματς. Με 5 σερί πόντους του Νουόρα, οι φιλοξενούμενοι πήραν το πρώτο τους προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (12-11). Μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είχε σταθερά το... πάνω χέρι στο σκορ και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 21-16.

Περίπου 2,5 λεπτά μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι Μπάτλερ και Τζόουνς με δύο διαδοχικά τρίποντα έδωσαν για πρώτη φορά διαφορά τεσσάρων πόντων στον Ερυθρό Αστέρα (27-23). Το δίποντο του Τζόουνς στον αιφνιδιασμό έκανε το 29-23, με τους Σέρβους να έχουν επιμέρους σκορ 14-2 μετά το 21-15, που προηγήθηκε η Ντουμπάι BC. Το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο με την άμυνά του «κλείδωσε» τα επιθετικά ατού της ομάδας του ΗΑΕ, που σκόραρε με το... σταγονόμετρο.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 37-31 για τον Ερυθρό, που είχε ως κορυφαίους τους Νουόρα (7 πόντοι, 2 ριμπάουντ) και Τζόουνς (5 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Στον αντίποδα, για την ομάδα του Πασκουάλ ξεχώρισαν οι Μπέικον (11 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και Σενγκέλια (6 πόντοι).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι το... έπιασαν από κει που το... άφησαν στο πρώτο και με δύο σερί τρίποντα του Νουόρα πήραν προβάδισμα 12 πόντων στο ξεκίνημα (43-31). Με το επιμέρους 8-0 και το πόδι πατημένοι στο γκάζι, οι Σέρβοι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 14 (45-31) με τον Νουόρα να γίνεται πρώτος σκόρερ του αγώνα με 13 πόντους. Η Ντουμπάι BC σκληραίνοντας την άμυνά της μείωσε στους 10 πόντους τη διαφορά 45-35 στα μισά του τρίτου δεκάλεπτου. Ένα σερί 7-0 από τους γηπεδούχους μείωσε τη διαφορά στους 7 (45-38). Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το buzzer beater του Μπάτλερ να στέλνει τους φιλοξενούμενους στην τελευταία και καθοριστική περίοδο στο +10 (56-46).

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε σταθερά κεφάλι στο σκορ, το οποίο κυμαινόταν συνεχώς σε διψήφιο φάσμα. Οι Σέρβοι είχαν τον πλήρη έλεγχο των ριμπάουντ και με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση αλλά και προσήλωση στα αμυντικά τους καθήκοντα πήραν το «ροζ φύλλο» με 77-58.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε σε καταπληκτική ημέρα τον Τζόρνταν Νουόρα και την άμυνά του!

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Τα δεκάλεπτα: 21-16, 31-37, 46-56, 58-77

Ομαδικά στατιστικά: