Ο Παναθηναϊκός έκανε... πλάκα και στη Φενέρμπαχτσε και νέα κυριαρχική εμφάνιση στο «T-Center» επικράτησε εύκολα με 92-74 για το 4/4 και τη διατήρηση του αήττητου στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague.

Άλλη μια παράσταση, άλλο ένα πάρτι, άλλο ένα απολαυστικό βράδυ για τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του στο «T-Center».

Μπορεί ο βαθμός δυσκολίας να αυξήθηκε, μπορεί η Φενέρ να είναι κλάσεις ανώτερη ποιοτικά από τη Βιλερμπάν, την Παρί και τη Μακάμπι, αλλά και πάλι οι «πράσινοι» φρόντισαν να γίνουν τα απόλυτα αφεντικά και να μην αφήσουν περιθώρια στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

Το τελικό σκορ και η διαφορά των 18 πόντων ίσως και να αδικεί τους πράσινους και τη συνολική τους εικόνα στο παιχνίδι καθώς θα μπορούσε να είχε ξεπεράσει και την «εικοσάρα» την οποία και έφτασε στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

O Ματίας Λεσόρ ήταν εκείνος που έκανε την (μεγαλύτερη) διαφορά έχοντας 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ άλλους 19 πόντους πρόσθεσε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, την ώρα που ο Φρανσίσκο σταμάτησε στους 17 πόντους έχοντας δώσει το έναυσμα στο πρώτο ημίχρονο.

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Αν και οι δύο ομάδες είχαν να καυχηθούν για τις καλές τους άμυνες ύστερα από τα τρία πρώτα ματς της Euroleague, στο ξεκίνημα του αγώνα οι επιθέσεις ήταν εκείνες που «μίλησαν», με τη Φενέρ να αιφνιδιάζει τους γηπεδούχους και να ξεκινάει καλύτερο το παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκε με 9-14 στα μισά του δεκαλέπτου και έδειχνε να ελέγχει καλύτερα το ματς σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο αυτό άλλαξε. Ο Ομπράντοβιτς έκανε πιο γρήγορα τις συνηθισμένες του… αλλαγές και φρόντισε να αλλάξει και το μομέντουμ στο ματς.

Με τον Φρανσίσκο να είναι άκρως επιδραστικό και στις δύο πλευρές του παρκέ, το «τριφύλλι» έτρεξε ένα επιμέρους 9-2 και πήρε προβάδισμα με 18-16 το οποίο και κράτησε έως το τέλος της 1ης περιόδου (27-24). Ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι είχαν 6/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/5 βολές και 5 ασίστ για 3 λάθη, ενώ η τουρκική ομάδα 6/9 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 3/3 βολές και επίσης 5 ασίστ για 3 λάθη, αλλά και με πέντε επιθετικά ριμπάουντ τα οποία και είχαν «πληγώσει».

Με μεγαλύτερη ακόμα ορμή ξεκίνησε το 2ο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός, με τον Γάλλο πλέι μέικερ να κρατούσε την μπαγκέτα έχοντας 14 πόντους (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ έως και το τέλος του ημιχρόνου (46-41). Ο δείκτης του σκορ άγγιξε και διψήφιο νούμερο για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (40-31) στο 15’ αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου ακολούθησαν πολλές κακές επιλογές από τους γηπεδούχους.

Κάπως έτσι η Φενέρ «ψαλίδισε» την διαφορά στους πέντε πόντους έχοντας κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα (Μπράξτον Κι 11π., 4/6διπ., 1/3τρ., 2ριμπ.) με 11/20 δίποντα, 4/15 τρίποντα, 7/8 βολές, 12-7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 7 λάθη. Στις… ειδήσεις της ημέρας και το ντεμπούτο του Μουστάφα Φαλ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο οποίος «έγραψε» τους πρώτους πόντους του με εμφατικό κάρφωμα. Στο ημίχρονο το «τριφύλλι» είχε 12/23 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 7/13 βολές, 13-4 ριμπάουντ, 10 ασίστ για μόλις 4 λάθη και 3 τελικές πάσες.

Εκείνος που… ανέλαβε δράση ερχόμενος «κρύος» από τον πάγκο καθώς δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Μόνο που αποδείχθηκε πιο «καυτός» από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου καθώς σημείωσε οκτώ πόντους και έφερε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +15 (62-47). Τα τρίποντα του Νικολό Μέλι ωστόσο κράτησαν τη Φενέρ μέσα στο παιχνίδι χωρίς ωστόσο να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο αμέσως μετά τη λήξη της 3ης περιόδου (67-55).

Το πράσινο πάρτι και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα καθώς ο δείκτης του σκορ έφτασε στο 32' και στο +20 (78-58) για τον Παναθηναϊκό, με τους γηπεδούχους να ήταν κυριαρχικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έκτοτε δεν χρειάστηκε κάτι το περισσότερο. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε κάνει την δουλειά για την διατήρηση του αήττητου μετά και την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… για ένα ακόμα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός στην άμυνα του και δεν άφηνε καμία κατοχή εύκολη στη Φενέρμπαχτσε. Κάπως έτσι κατάφερε να χτίσει διαφορά στο σκορ και έχοντας εκ νέου πλουραλισμό, μετέτρεψε το ντέρμπι της αγωνιστικής σε μια νέα παράσταση για έναν ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο

MVP O… Ματίας Λεσόρ ο οποίος ολοένα και ανεβάζει στροφές, έχοντας αυτήν την φορά 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σιλβέν Φρανσίσκο (στο α’ ημίχρονο, παίκτης-κλειδί ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στην 3η περίοδο ενώ γεμάτη ήταν και η εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπράξτον Κι είχε 13 πόντους 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… οι Χόρτον-Τάκερ (0/4 τρίποντα, 4 λάθη), Σέιβον Σιλντς και Γουίλ Κλάιμπερν.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 20 ασίστ για 10 λάθη του Παναθηναϊκού, το 30 PIR του Λεσόρ και τα 17 λάθη της Φενέρ.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 67-55, 92-74.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 0 P. KALAITZAKIS * 13:01 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 2 0 2 0 22 J. GRANT * 11:21 0 0/1 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 -3 1 28 G. YABUSELE * 21:48 8 2/4 1/1 1/4 60.0% 1 6 7 1 0 1 0 4 2 10 10 44 K. MITOGLOU * 14:43 8 2/2 0/0 4/4 100.0% 4 1 5 0 0 0 1 3 2 7 10 72 E. MANTZOUKAS * 11:19 2 1/2 0/1 0/0 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 BENCH 26 M. LESSORT 23:08 19 6/9 0/0 7/10 66.7% 5 3 8 0 1 0 2 0 6 8 23 11 N. HAYES-DAVIS 26:16 19 6/10 2/5 1/3 53.3% 2 2 4 2 0 0 0 4 4 13 16 3 S. FRANCISCO 25:47 17 4/7 2/7 3/4 42.9% 0 3 3 7 2 0 0 2 7 20 20 17 N. ROGKAVOPOULOS 09:44 10 2/2 1/1 3/3 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 8 13 7 B. BADIO 19:47 7 1/1 1/3 2/2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 1 0 9 8 93 M. FALL 01:32 2 1/1 0/0 0/2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 32 I. BONGA 21:34 0 0/1 0/1 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 3 0 11 -2 TEAM TOTALS 92 25/40 7/21 21/32 52.5% 14 21 35 20 8 3 3 22 24 - 107

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