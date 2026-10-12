Γιαμπουσέλε: «Απολαμβάνω τον Παναθηναϊκό εντός και εκτός παρκέ»

Δείτε τα όσα είπε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γάλλος φόργουορντ μίλησε για την αναμέτρηση με την σερβική ομάδα στην «Belgrade Arena» (13/10, 21:30), εκεί όπου θα ψάξει την 5η νίκη του σε ισάριθμα ματς της Euroleague.

«Όλα πήγαν καλά. Παίζουμε με την Παρτιζάν στην έδρα της, ξέρουμε πως θα έχει το κοινό της μαζί της και πως αγωνίζεται καλά στο γήπεδό της. Είναι ένα παιχνίδι που αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Θα πάμε εκεί για να εφαρμόσουμε όσα δουλέψαμε και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη» ανέφερε αρχικά ο Γιαμπουσέλε και στάθηκε στα «κλειδιά» του αγώνα.

«Νομίζω τα ίδια που κάνουμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Να είμαστε συνεπείς αμυντικά, να μιλάμε μεταξύ μας, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να διασκεδάζουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά στην επίθεση, να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα. Έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και να πασάρουν. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε».

Αναφορικά με την πνευματική ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, είπε: «Σίγουρα θα είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω πως θα γίνει πόλεμος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε χτυπήματα, να περιμένουμε ένα παιχνίδι με επαφές. Οφείλουμε να παλέψουμε για 40' και να πάρουμε τη νίκη».

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την πρόκληση της εκτός έδρας ατμόσφαιρα: «Είμαι έτοιμος, ανυπομονώ, θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξεχωριστή εμπειρία και για εμένα να παίξω εκεί. Είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε καλά και να νικήσουμε».

Κλείνοντας απάντησε και σε ερώτηση για το πόσο άνετα νιώθει με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός: «Είναι μία από τις ομάδες που απολαμβάνω παραπάνω εντός και εκτός παρκέ. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές και πάνω στο παρκέ, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να μείνουμε ενωμένοι, να επιστρέψουμε σπίτι με τη νίκη».

🎙️𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 𝗳𝘁. @yabusele28 ☘️ Guerschon Yabusele looks ahead to our first EuroLeague game on the road against @PartizanBC , highlighting the importance of staying united, helping each other on both ends of the floor and embracing the challenge that awaits in Belgrade. #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 12, 2026