Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να φτάσει στην 4η αγωνιστική μέρα της Euroleague για την παρθενική φετινή νίκη της καθώς επικράτησε εντός έδρας της Παρτίζαν με 86-76.

Το αρνητικό σερί δεν διευρύνθηκε (σ. σ. για πρώτη φορά στην ιστορία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η Ρεάλ δεν κέρδισε στα πρώτα τρία παιχνίδια) καθώς η Ρεάλ νίκησε, έβαλε οξυγόνο στα πνευμόνια της και... αποσυμπιέστηκε. Η ενέργεια στην άμυνα ήταν ίσως η μεγάλη διαφορά στην απόδοση της Βασίλισσας η οποία, πλην ελάχιστων αγωνιστικών λεπτών, είχε τον έλεγχο του αγώνα βασιζόμενη στην επιθετική πολυφωνία της. Αυτή ήταν μάλιστα η 10η συνεχόμενη νίκη της Ρεάλ επί της Παρτίζαν η οποία γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα της στην Euroleague.

Ο αγώνας

Η τριάδα των γκαρντ (Καμπάτσο-Φελίζ και Καμπαρό) έκαναν τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Έως ότου συνυπάρξουν στο παρκέ η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο του αγώνα (10-12, 5’), στη συνέχεια όμως παρασύρθηκε στον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό που έδωσαν ειδικά οι δύο πρώτοι (27-19, 10').

Το σερί της Ρεάλ μεγάλωσε στο 11-0 (35-19, 11’) καθώς ο Κάρλικ Τζόουνς μάλλον κάθισε στον πάγκο περισσότερο απ’ όσο έπρεπε για την Παρτίζαν. Στην επιθετική εξίσωση της Ρεάλ μπήκε και ο Νικ Σμιθ διατηρώντας τη διαφορά (43-26, 15’). Ακολούθησε και ο Ουίλ Ταβάρες διατηρώντας αναλλοίωτη την κατάσταση έως το τέλος του ημιχρόνου (53-37).

Η Παρτίζαν ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 2-11 βάζοντας πίεση στη Ρεάλ (55-48, 26'). Η διαφορά μειώθηκε έως και στους έξι πόντους αλλά στα τελευταία τρία λεπτά της περιόδου, η Ρεάλ μάζεψε αρκετά τη ζημιά, επαναφέροντας την απόσταση στο +14 (71-57) καθώς η Παρτίζαν υπέπεσε σε λάθη ενώ δεν της βγήκε και η επένδυση στο μακρινό σουτ.

Ένα απίθανο τρίποντο του Καμπάτσο (σ. σ. η μπάλα κύλησε στο πάνω μέρος του ταμπλό και κατέληξε στο καλάθι!) έστειλε τη διαφορά στο +18 (78-61) έπειτα από δύο λεπτά στην τελευταία περίοδο. Κι εκεί που φάνηκε ότι όλα είχαν τελειώσει, ξεκινώντας από τη φιλοτιμία του Τζεκίρι η Παρτίζαν μείωσε τη διαφορά (83-73) αλλά εκεί ο Μαλεντόν συνέχισε το εξαιρετικό παιχνίδι του στην τελευταία περίοδο κι έριξε τους τίτλους τέλους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ρεάλ έπαιξε και άμυνα. Από τους 93.1 πόντους που είχε παθητικό στα πρώτα τρία παιχνίδια, απόψε περιόρισε την Παρτίζαν στους 61 πόντους σε 32 αγωνιστικά λεπτά κι έτσι πήρε τη διαφορά κι έβαλε τις βάσεις της νίκης.

MVP Ο… ο Φακούντο Καμπάτσο. Βάσει στατιστικής είναι ο Ουίλ Ταβάρες αλλά ο Αργεντίνος άλλαζε συνεχώς το tempo του αγώνα και χάρη σ' αυτόν η Ρεάλ ξέφυγε με διαφορά από το πρώτο μέρος

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… εκτός του Ταβάρες, καλό παιχνίδι από τον Νικ Σμιθ ενώ ο Φελίζ τα έκανε όλα εκεί που η Ρεάλ ξέφυγε στο πρώτο μέρος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κάρλικ Τζόουνς άξιζε κάτι καλύτερο. Δεν ήταν κακός και ο Τόμπσον.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ο Κεβάριους Χέιζ και ο Βιλντόζα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ... η Ρεάλ είχε 17/17 βολές και η Παρτίζαν από το 40% που είχε στο μακρινό κατά μέσο όρο έπεσε στο 15%.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 53-37, 71-57, 86-76

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK FOULS PIR +/- Head coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB F A C D # Players 1 N. Smith Jr * 19:46 9 3/9 33.3% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 7 -2 3 T. Luwawu-Cabarrot 20:04 7 3/9 33.3% 2/5 40.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 5 6 1 1 3 0 0 2 2 6 +2 4 J. Pradilla 18:02 8 4/8 50.0% 4/6 66.7% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 1 0 2 0 0 1 0 6 +14 6 A. Abalde * 19:56 5 1/4 25.0% 0/1 0.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 2 4 6 0 1 0 0 0 2 1 8 +8 7 F. Campazzo 19:57 12 3/6 50.0% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 4/4 100.0% 0 0 0 3 0 2 1 0 1 3 13 +10 8 C. Okeke * 11:53 6 2/5 40.0% 0/1 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 9 G. Procida 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 T. Maledon * 21:44 13 10/15 66.7% 3/8 37.5% 0/2 0.0% 7/7 100.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 4 5 12 +16 20 M. Jantunen 14:20 2 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 2 1 -7 22 W. Tavares * 21:10 8 4/8 50.0% 4/8 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 8 8 1 1 0 1 0 4 3 14 +6 24 A. Feliz 18:33 9 4/9 44.4% 3/6 50.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 3 2 11 -4 30 D. Jones 14:35 7 3/4 75.0% 2/2 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 3 0 7 +7 Team 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 TOTAL 200:00 86 30/73 41.1% 21/46 45.7% 9/27 33.3% 17/17 100.0% 13 30 43 15 4 8 3 1 25 19 93 +50