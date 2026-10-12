Ανυπόμονος για την «διπλή» αγωνιστική είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε όπως ανέφερε μέσα από τα προσωπικά του social media.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε την Δευτέρα για το Βελιγράδι ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν (13/10, 21:30) για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Στη συνέχεια οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) ρίχνοντας την αυλαία της «διαβολοβδομάδας» στην διοργάνωση.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για τα δύο παιχνίδια της διπλής αγωνιστικής καθώς με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media ανέφερε: «Νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι».

Ύστερα από τα τέσσερα πρώτα ματς της Euroleague, ο Γάλλος φόργουορντ μετράει κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και PIR 12.5 μονάδες, σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 46% στα τρίποντα και 70% στις βολές.