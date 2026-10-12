Γιαμπουσέλε: Έτοιμος για την «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε την Δευτέρα για το Βελιγράδι ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν (13/10, 21:30) για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Στη συνέχεια οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) ρίχνοντας την αυλαία της «διαβολοβδομάδας» στην διοργάνωση.
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για τα δύο παιχνίδια της διπλής αγωνιστικής καθώς με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media ανέφερε: «Νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι».
Ύστερα από τα τέσσερα πρώτα ματς της Euroleague, ο Γάλλος φόργουορντ μετράει κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και PIR 12.5 μονάδες, σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 46% στα τρίποντα και 70% στις βολές.
New week. New goals 🧸✊🏾 https://t.co/aCXNvV5Sez— Guerschon Yabusele (@yabusele28) October 12, 2026
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