Μπάγερν-Βίρτους 87-94: Κυριάρχησε με Γουέντελ Μουρ

Γιάννης Πάλλας
Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε (94-87) της Μπάγερν στη Sap Garden για την 4η αγωνιστική της Euroleague με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γουέντελ Μουρ.

Με τον «αέρα» της νίκης επί του Ολυμπιακού η Βίρτους πέρασε με εμφατικό τρόπο (94-87) από το Sap Garden του Μονάχου κόντρα στη Μπάγερν για την 4η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίο τον Γουέντελ Μουρ (20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα). Οι Ιταλοί από τα πρώτα λεπτά έλεγξαν τον ρυθμό και δεν άφησαν τους Γερμανούς να πιστέψουν πως μπορούν να κερδίσουν. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μπο Κλίντμαν με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την Μπάγερν ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 18 πόντους και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με άλλους 18 δεν έφταναν για να αποτρέψουν την ήττα.

Μπάγερν-Βίρτους: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βίρτους μπήκε με... φόρα (9-13 στο 5' και 16-28 στο 8') με τον Γουέντελ Μουρ να ηγείται επιθετικά και τον Μπο Κλίντμαν να αποτελεί τον δεύτερο επιθετικά πόλο των Ιταλών. Η Μπάγερν έδειξε να αιφνιδιάζεται και με τον Μαρζόν Μποσάμπ σκόραρε αλλά η κατάσταση έμοιαζε μη αναστρέψιμη (21-35 στο 10').

Παρότι προσωρινά και με πιεστική άμυνα πλησίασαν στους 6 πόντους (37-43 στο 17') οι γηπεδούχοι η Βίρτους βρήκε τον τρόπο και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 9 πόντων (43-52 στο 20').

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάγερν προσπαθούσε με την άνοδο της απόδοσης των Ντα Σίλβα, Ουάσινγκτον και Μποσάμπ, αλλά η Βίρτους με την αθλητικότητα της και την ταχύτητα είχε τον πλήρη έλεγχο (46-54 στο 22'). Η ομάδα του Άντον Γκαβέλ προσπάθησε να πιέσει αμυντικά, αλλά η Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +7 (68-75 στο 30').

 

Η τελευταία περίοδος ήταν ισορροπημένη, καθώς ο Γουέντελ Μουρ και ο Μπο Κλίντμαν έδιναν ένα αίσθημα ασφάλειας (55-64 στο 35.40'') στην ιταλική ομάδα που συντήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη δεύτερη νίκη στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της Euroleague.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Γερμανούς. Είχε περισσότερες λύσεις στο σκορ (Φρέζιερ, Καρ, Μουρ, Άλστον και Κλίντμαν) και αυτό επέτρεψε στους Ιταλούς να διατηρήσουν μια απόσταση από τον αντίπαλο τους.

MVP O… Γουέντελ Μουρ τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους (4/4 βολές, 5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 24:25 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπο Κλίντμαν (15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάρκους Καρ (13 πόντους), Ντέρικ Άλστον (11 πόντους) και Τρεντ Φρέζιερ (10 πόντους, 2 ασίστ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μαρζόν Μποσάμπ έκανε πολύ καλό παιχνίδι σημειώνοντας 15 πόντους, μάζεψε 9 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα σε 27:47 λεπτά που αγωνίστηκε συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Αντρέας Ομπστ που έμεινε στους 9 πόντους με 0/4 δίποντα και 3/9 τρίποντα!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 7 κοψίματα της Βίρτους ήταν σημείο «κλειδί» για την κυριαρχία της Ιταλικής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 21-35, 43-52, 68-75, 87-94.

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Anton GavelMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1O. Da Silva26:02188/988.9%7/887.5%1/1100.0%1/250.0%2130312020
3M. Beauchamp27:47155/1145.5%3/650.0%2/540.0%3/3100.0%3693142021
4D. Washington25:31187/1741.2%4/1040.0%3/742.9%1/250.0%000533005
5N. Giffey05:3200/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000100002
7J. Voigtmann02:5721/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%011001002
10J. Jessup09:3721/333.3%1/250.0%0/10.0%0/00.0%235110107
11V. Lucic *10:5200/10.0%0/10.0%0/00.0%0/00.0%00004100-6
13A. Obst *26:1093/1323.1%0/40.0%3/933.3%0/00.0%02212200-2
21J. Hollatz *12:2131/425.0%0/20.0%1/250.0%0/00.0%00014000-4
31R. Jokubaitis13:3782/540.0%0/20.0%2/366.7%2/2100.0%101113105
32J. Thiemann *23:5561/616.7%1/425.0%0/20.0%4/4100.0%5272101014
50A. Wiley *15:3962/450.0%2/450.0%0/00.0%2/450.0%2352201313
Team/Coaches437000007
TOTAL200:008731/7441.9%19/4443.2%12/3040.0%13/1776.5%1921401722158384
Virtus BolognaHead coach: Alex MumbruFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0R. Bello12:5242/728.6%2/450.0%0/30.0%0/00.0%202221001
1T. Frazier17:47104/1136.4%2/540.0%2/633.3%0/00.0%000201107
2M. Carr *23:47133/650.0%2/366.7%1/333.3%6/6100.0%0113122016
3K. Kokila07:2400/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%022111001
8W. Moore *24:25207/1258.3%5/955.6%2/366.7%4/4100.0%3690223128
9K. Edwards *17:5852/450.0%1/1100.0%1/333.3%0/00.0%202020104
11T. Baldasso10:3552/366.7%1/1100.0%1/250.0%0/00.0%022311007
21D. Alston Jr. *21:38113/1127.3%2/633.3%1/520.0%4/4100.0%022112206
23D. Hackett09:4600/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00003100-4
31A. Diarra17:0760/00.0%0/00.0%0/00.0%6/875.0%1780110318
34B. Klintman23:07156/966.7%3/3100.0%3/650.0%0/00.0%0222310012
35M. Diouf *13:3451/1100.0%1/1100.0%0/00.0%3/650.0%213131139
Team/Coaches448000008
TOTAL200:009434/6750.7%19/3357.6%11/3135.5%23/2882.1%142741152014107113
@Photo credits: Virtus Bologna/X
     

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