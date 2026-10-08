Η Βαλένθια μπορεί να άλλαξε πολύ, αλλά... συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, κάνοντας το 4-0, μετά το 93-82 και επί της Χάποελ Τελ Αβίβ

Τι κι αν άλλαξαν σχεδόν τα πάντα σε σχέση με την σούπερ περσινή της σεζόν; Η Βαλένθια και με νέα πρόσωπα, συνεχίζει να αποτελεί την πρώτη επίθεση της Euroleague, να παίζει ένα εντυπωσιακό ανά διαστήματα μπάσκετ και φυσικά, να κερδίζει. Με τον Τέιλορ να είναι πρώτος σκόρερ (17π.), τον αναγεννημένο Σορτς (15π., 7 ασίστ) να ακολουθεί και άλλους τρεις "διψήφιους" η ομάδα του Αλμπέρτ, έκανε το 4-0 και την επόμενη αγωνιστική περιμένει τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας:

H Βαλένθια ξεκίνησε ορεξάτη, με τον Τέιλορ να δίνει το ρυθμό (12-6) στο ξεκίνημα, τον Μουρ να ακολουθεί (18-8) και τη Χάποελ να... παρακολουθεί. Ο Σορτς πήρε τη μπαγκέτα και με δικούς του πόντους, έκανε το 29-17 στο τέλος του 1ου δεκάλεπτου, η Βαλένθια συνέχιζε να νιώθει άνετα και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας περιορίσει από νωρίς τον Μίσιτς στην άμυνα και έστειλε τη διαφορά μέχρι και το +14 (41-27). Σε εκείνο το σημείο, ο Μπλέικνι βγήκε μπροστά για τη Χάποελ και με τρία σερί τρίποντα, μείωσε σε 45-39, με το ημίχρονο να κλείνει στο 47-40.

Με ένα ακόμα καλάθι του Μπλέικνι, οι Ισραηλινοί έφτασαν σε απόσταση αναπνοής (47-45) με τη έναρξη του δεύτερου μέρους, αλλά η Βαλένθια, με την άμυνα της να σοβαρεύεται και πάλι και τους Ρίβερς, Πουέρτο να ευστοχούν σε τρία διαδοχικά τρίποντα, ξέφυγε ξανά (66-52). O Ριβέρο ανέλαβε με 8 συνεχόμενους πόντους για το 74-57 του 3ου δεκάλεπτου, με τη Βαλένθια να έχει κυριαρχήσει. O Τέιλορ κρατούσε τη Βαλένθια σε απόσταση ασφαλείας (81-69), ο Μπλέικνι ηταν απελπιστικά μόνος του (27π., 7/9 τριπ.), με τον Μπρουκς να διατηρεί την απόσταση (86-73), ο Σατοράνσκι μείωσε σε μονοψήφιο (87-78), ο Μπλέικνι σε 89-82, αλλά ένα επιθετικό του Τσέχου στον Σορτς και ο Οσετκόφσκι με τρίποντο, «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη (93-82).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Όρισε το ρυθμό από την αρχή και ουσιαστικά, δεν επέτρεψε ποτέ στη Χάποελ να επιστρέψει.

MVP O… Κάμερον Τέιλορ είχε 17 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 4 ριμπάουντ, συμπληρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τι Τζέι Σορτς που συνέχισε τις υψηλές πτήσεις, με 15 πόντους (4/10 διπ., 1/1 τριπ.) και 7 ασίστ για 2 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Αντόνιο Μπλέικνι πάλευε μόνος του στην επίθεση της Χάποελ, έχοντας 30 πόντους με 8/10 τρίποντα!

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Βασίλιε Μίσιτς ήταν "σκιά" του εαυτού του, μένοντας στους 4 πόντους, με 1/5 τρίποντα και 3 ασίστ για 2 λάθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Στα γνωστά της στάνταρ η Βαλένθια, σούταρε κοντά στο 50% τρίποντο, έχοντας συνολικά 12/25.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-40, 74-57, 93-82

