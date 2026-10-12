Δείτε το βίντεο των Σέρβων από την άφιξη της «πράσινης» αποστολής στο ξενοδοχείο του Βελιγραδίου.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την διατήρηση του αήττητου μετά τα πέντε πρώτα ματς.

Η αποστολή των «πρασίνων» έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) στην σερβική πρωτεύουσα και το πρωί του αγώνα θα πραγματοποιήσει το καθιερωμένο shoot around.

Άλλωστε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε την προπόνηση της ομάδας στο «Telekom Center Athens» οπότε και απομένει μόνο το χαλάρωμα πριν από το τζάμπολ.

Δείτε και το χαρακτηριστικό βίντεο από την άφιξη της αποστολής των «πρασίνων» στο ξενοδοχείο του Βελιγραδίου.