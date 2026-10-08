Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 97-79, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague.

Την πρώτη της νίκη στη EuroLeague βρήκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 97-79.

Η ομάδα του Κάτας είχε τον έλεγχο καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Ιταλούς. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μαντάρ με 17 πόντους.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο: Η εξέλιξη του αγώνα

Η καλή άμυνα της Μακάμπι... οδήγησε την Αρμάνι να υποπέσει σε τέσσερα λάθη σε επτά λεπτά, με τους Ισραηλινούς να το εκμεταλλεύονται πλήρως στην επίθεσή τους και να παίρνουν από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (20-9, 7').

Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου η ιταλική ομάδα είχε αντίδραση και με γρήγορο(4-11), μείωσε (24-20, 10').

Η έναρξη της 2η περιόδου, βρήκε τους γηπεδούχους και πάλι μπροστά με 10 πόντους (35-25, 13'), αφού σκόραραν συνεχόμενα καλάθια οι Μπέικοτ, Κόλσον και Γουάλας. Οι Ιταλοί επέστρεψαν για ακόμη μία φορά στο παιχνίδι, (39-33, 16'), όμως η Μακάμπι έστειλε εκ νέου το ματς στο +10 μετά από καλάθι του Τάις (43-33, 17').

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα του Ποέτα να μειώνει στους έξι, μετά από καλάθια των Χολ, Πίτερς και Ράιτ (51-45, 20').

Μετά την ανάπαυλα, παρά τις προσπάθειες που έκανε η Αρμάνι να επιστρέψει στον αγώνα, η Μακάμπι έβρισκε τις απαιτούμενες λύσεις στην επίθεσή της και μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα με το μέρος της.

Μάλιστα στο φινάλε της 3ης περιόδου, η ομάδα του Κάτας έκανε μικρό σερί και μετά από τρίποντο του Κλαρκ πήρε... αέρα 12 πόντων (74-62, 30').

Στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της, κάνοντας το ματς διαδικαστικού χαρακτήρα, αυξάνοντας τη διαφορά.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Κρατούσε τη διαφορά σε διψήφια τιμή στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

MVP ΗΤΑΝ Ο.. Μαντάρ με 17 πόντους (2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Χορντ και ο Κόλσον με 13 πόντους ο καθένας.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Ράιτ με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Τάις που έμεινε στους 8 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Οι 31 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης του Ράιτ.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 51-45, 74-62, 97-79