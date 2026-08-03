Η Βιλερμπάν επικράτησε (98-96) στο φινάλε της Παρί στην Adidas Arena για την 4η αγωνιστική της Euroleague σουτάροντας πολύ καλά στα τρίποντα και έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Στο... νήμα και με επιθετικό πλουραλισμό η Βιλερμπάν λύγισε (98-96) την Παρί στην Adidas Arena για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Τόνι Πάρκερ είχαν «πολυφωνία» επιθετικά (διψήφιοι Μιλς, Γκας, Μπεσόν, Γουότερς και Κρόουντερ), ενώ σούταραν και με το εντυπωσιακό 51.9% (14/27) από τα 6.75. Την ίδια στιγμή η Παρί είχε τον Ναντίρ Ιφί με 30 πόντους και τον Τάισον Ετιέν με 27 πόντους, αλλά δεν έφταναν για να πάρει τη νίκη.

Παρί-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Η Παρί με τον Ναντίρ Ιφί να σηκώνει το βάρος επιθετικά από τα πρώτα λεπτά έλεγξε τον ρυθμό (21-14 στο 10') απέναντι στη Βιλερμπάν, που δεν είχε σημείο αναφοράς στην επίθεση. Ο Πάτι Μιλς είχε 3 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ η ομάδα του μετρούσε ήδη 9 λάθη!

Η Παρί μπορεί να ήταν άστοχη από την περιφέρεια (2/9 τρίποντα, 22.2%), αλλά με πιεστική άμυνα μπόρεσε να έχει το «πάνω χέρι». Σταδιακά ωστόσο ο Πάτι Μιλς ανέβασε στροφές επιθετικά και πλησίασε (42-38 στο 18') αξιοποιώντας την ευχέρεια του στο σκοράρισμα (13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο), αλλά και την πολύ καλή επίδοση της Βιλερμπάν από τα 6.75 (8/12 τρίποντα, 66.7%). Μάλιστα, υπέπεσε μόλις σε 4 λάθη στη δεύτερη περίοδο και παρότι συνολικά είχε φτάσει στα 13 ενώ είχε 12 ασίστ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας πάρει ένα προβάδισμα 3 πόντων (43-46 στο 20'). Ο Ούγκο Μπεσόν με 8 πόντους και ο Τρέμοντ Γουότερς με 7 πόντους αποτέλεσαν τους τρεις πυλώνες του επιθετικού παιχνιδιού της Βιλερμπάν η οποία ανέκτησε τον έλεγχο. Την ίδια στιγμή με εξαίρεση τον Ναντίρ Ιφί που είχε προλάβει να σημειώσει 16 πόντους κανείς από τους συμπαίκτες του δεν μπόρεσε να αποτελέσει ένα στήριγμα επιθετικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι μετά το ξεκίνημα όπου η Βιλερμπάν προσπέρασε (54-58 στο 24') με τον Πάτι Μιλς και τον Μποθ Γκας να δίνουν λύσεις η Παρί ισορρόπησε (65-65 στο 25.30'') το ματς και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο με τρίποντο του Τζοέλ Αγιαγί (77-74 στο 30'). Στην τελευταία περίοδο η Παρί βρέθηκε στο +5 (87-82 στο 33') με τον Ναντίρ Ιφί και τον Τάισον Ετιέν. Ωστόσο, η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ αντέδρασε (91-91 στο 35.40'' και 95-95 στο 38') με τον Τρέμοντ Γουότερς να σκοράρει. Ο Ναντίρ Ιφί στη συνέχεια είχε 1/2 ελεύθερες βολές (96-95), ακολούθησαν βήματα του Γουότερς για λογαριασμό της Βιλερμπάν και στην επόμενη κατοχή η Παρί δεν έφτασε πάλι στο καλάθι. Η Βιλερμπάν με τον Τρέμοντ Γουότερς προσπέρασε (96-97), η Παρί πέταξε στα... σκουπίδια μια επίθεση και η ομάδα του Τόνι Πάρκερ μετά από άστοχο τρίποντο πήρε το ριμπάουντ με τον Τζόελ Μπολομπόι και με 1/2 ελεύθερες βολές έκανε το 96-98. Στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα η Παρί είχε μια επίθεση, αλλά το τρίποντο του Ναντίρ Ιφί από τα 7 μέτρα δεν βρήκε στόχο.