Ο Τζόνι Ρότζερς στο Gazzetta: «Αν θέλει να επιστρέψει ο Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει καλύτερος - Πονάει που λείπει ο Παναθηναϊκός από το F4»

Ο Τζόνι Ρότζερς έχοντας τιμήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μίλησε στο Gazzetta για το Final Four, την απουσία του τριφυλλιού, αλλά και τον ιδανικό για τον «πράσινο» πάγκο, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το Final Four είναι πάντα η στιγμή που ολόκληρη η σεζόν συμπυκνώνεται σε ένα τριήμερο και τότε ξεκινούν οι αφηγήσεις ιστοριών, οι προσδοκίες και τα «πρέπει» τεσσάρων ομάδων που διεκδικούν την κορυφή της Ευρώπης.

Φέτος, όμως, υπάρχει μία ιδιαιτερότητα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ξανά εκεί, έτοιμος να παλέψει για το τρόπαιο για πέμπτη φορά, ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός της τελικής τετράδας με το Final Four 2026 να διεξάγεται στο σπίτι του, στο Telekom Center Athens.

Λίγοι άνθρωποι μπορούν να περιγράψουν καλύτερα τι σημαίνει αυτό το... rivalry από τον Τζόνι Ρότζερς. Έναν παίκτη που φόρεσε τις δύο φανέλες και των δύο «αιωνίων», έζησε από μέσα την πίεση, την ένταση, τις επιτυχίες και τις απαιτήσεις. Ο Αμερικανός θυμήθηκε μέσω του Gazzetta τις στιγμές που έχουν χαραχθεί ανεξήτιλα μέσα στο μυαλό του από το πέρασμά του στην Ελλάδα που το αναπολεί με συγκίνηση και νοσταλγία.

«Θυμάμαι περισσότερο τι έγινε μετά την κατάκτηση της EuroLeague στη Θεσσαλονίκη. Ο γυμναστής μας, ο Άκης, μπήκε στα αποδυτήρια περίπου ένα τέταρτο μετά τους πανηγυρισμούς και μας είπε: “Ε, μ@λ@κες, ωραία, πανηγυρίστε, αλλά ακολουθεί και το ελληνικό πρωτάθλημα”. Εκεί καταλάβαινες πραγματικά τι σημαίνει αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό», είπε φέρνοντας στη μνήμη του τις καλύτερες στιγμές από εκείνα τα χρόνια.

Για τον Ρότζερς, εκείνη η εποχή είχε μία ένταση που δύσκολα περιγράφεται σε κάποιον που δεν τη βίωσε, ή σε κάποιον Αμερικανό παίκτη που δεν έχει τις ίδιες παραστάσεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν γεμάτο δυνατές έδρες και ποιοτικές ομάδες καθιστώντας το πολύ πιο απαιτητικό με καθημερινή πίεση που δεν άφηνε κανέναν να χαλαρώσει, ακόμη κι αν είχε μόλις κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης.

«Μάλιστα, τότε το πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Υπήρχαν ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης… Πήγαινες στο Περιστέρι και δεν ένιωθες άνετα για το αποτέλεσμα. Οι Έλληνες παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Αλβέρτης, είχαν αυτή τη νοοτροπία και για τους ξένους, όπως ήμουν εγώ ή ο Μποντιρόγκα, ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο», τόνισε.

Οι αναμνήσεις του από την Ελλάδα δεν περιορίζονται μόνο στο παρκέ. Μιλώντας για εκείνα τα χρόνια, χαμογέλασε στη θύμηση των βραδιών μετά τις επιτυχίες, τις εξόδους, τη μουσική και όλη την ελληνική κουλτούρα. «Θυμάμαι τον Ρέμο και τα μπουζούκια μετά τους εορτασμούς. Ήταν τα καλύτερα χρόνια μου στην Ελλάδα, αυτά που πέρασα εδώ»

Και συνέχισε αναφερόμενος στο πάθλος και την ιδιαιτερότητα των Ελλήνων φιλάθλων. «Οι φίλαθλοι ξέρουν μπάσκετ και μπορώ να το συγκρίνω με όσα έχω συναντήσει στην Ισπανία και την Ιταλία. Εδώ δεν μπορείς να χάσεις το τρόπαιο από τον αιώνιο αντίπαλο και μετά να κυκλοφορείς κανονικά στην Παραλιακή. Οι φίλαθλοι έχουν απαιτήσεις. Ζουν και αναπνέουν γι’ αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος να εξηγήσεις σε έναν Αμερικανό αυτή την αιώνια αντιπαλότητα, γιατί δεν έχουν κάτι αντίστοιχο για να το συγκρίνουν. Δεν το έχουν ως εικόνα και δεν μπορούν να το φανταστούν. Εδώ το μπάσκετ είναι κουλτούρα και μέρος της ζωής. Οι φίλαθλοι πονάνε για την ομάδα τους. Είναι εξαιρετική η ατμόσφαιρα. Εδώ οι φίλαθλοι ξέρουν να το ζουν. Η αντιπαλότητα είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει πουθενά αλλού. Εδώ είναι μέρος της κουλτούρας των φιλάθλων».

Παρότι φόρεσε και τις δύο πιο βαριές φανέλες του ελληνικού μπάσκετ κάνοντας μάλιστα και την... αιώνια μετάβαση από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Ρότζερς μίλησε με αγάπη και σεβασμό και για τους δύο συλλόγους. Άλλωστε, στην Ελλάδα έζησε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ζωής και της καριέρας του. «Έχω περάσει εξαιρετικά και έχω απίστευτες εμπειρίες από τα χρόνια μου σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μου συμπεριφέρθηκαν φανταστικά τόσο ο κόσμος όσο και οι διοικήσεις, ενώ συνεργάστηκα με πολλούς σπουδαίους παίκτες και προπονητές. Μάλιστα, ξέρω να μιλάω και λίγα ελληνικά. Καταλαβαίνω αρκετά, αλλά μιλάω λίγο», είπε σε σπαστά ελληνικά κάνοντας υπέροχη προσπάθεια!

Η συζήτηση έφτασε, όπως είναι λογικό, στο φετινό Final Four, αναφερόμενος με στεναχώρια για την απουσία του Παναθηναϊκού κυρίως επειδή θεωρεί πως για ομάδες αυτού του επιπέδου ο στόχος είναι πάντα ένας: η παρουσία στην τελική τετράδα, πέρα από τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στην Αθήνα.

«Είναι αποκαρδιωτικό να μην βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Από την αρχή της σεζόν κυκλώνεις αυτές τις ημερομηνίες και ξέρεις ότι αυτός είναι ο στόχος, οπότε είναι στενάχωρο να μην το καταφέρνεις».

Και συμπλήρωσε: «Το ζήτημα δεν είναι πού γίνεται το Final Four ή αν θα το σηκώσει εκεί μέσα ο Ολυμπιακός, αλλά το τι καταφέρνει κάθε ομάδα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έφτασε σε ακόμη ένα Final Four και έχει την ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο. Από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό το πρόβλημα είναι ότι δεν έφτασε στο σημείο να το διεκδικήσει, οπότε αυτό είναι που μετράει».

Από μία συζήτηση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τις μεγάλες προσωπικότητες του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Ρότζερς δεν κρύβει ούτε τον θαυμασμό ούτε την αγάπη του για τον Σέρβο τεχνικό, τον οποίο θεωρεί χωρίς δεύτερη σκέψη τον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών., εξάλλου στο πλευρό του πανηγύρισε την κατάκτηση δύο ευρωπαϊκών τίτλων με το τριφύλλι (2000, 2002).

«Τον Ομπράντοβιτς τον λατρεύω και πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερος προπονητής από εκείνον. Αν ο Ομπράντοβιτς θέλει να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο τύπος είναι ιδιοφυΐα. Ξέρει στην κρίσιμη στιγμή πώς να σε ανυψώνει, να σου δίνει ώθηση και να αναλαμβάνει ευθύνες. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιτυχία. Έχει επαναληφθεί τόσες φορές που δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Αν το θέλει και αν αυτή είναι η επιλογή του, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά, γιατί τον αγαπώ και τον έχω πολύ ψηλά, αλλά για μένα είναι ο καλύτερος όλων. Σκεφτείτε μόνο τις επιτυχίες του, από την Παρτίζαν το 1992 μέχρι όλη την πορεία του, και το καταλαβαίνετε μόνοι σας».

Μάλιστα, οι παραστάσεις του και οι αναμνήσεις του δεν περιορίζονται μόνο στα χρόνια του ως αθλητής, αλλα και σε εκείνα που ο Ρότζερς πέρασε ως σχολιαστής της EuroLeague. Φυσικά είναι αδύνατον να μην ξεχωρίσει τον τελικό του 2012 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ με τον αείμνηστο Ντούσαν Ίβκοβιτς στον πάγκο των Πειραιωτών. «Είναι ξεχωριστό, απλώς από διαφορετική οπτική. Υπάρχει άγχος και ανυπομονησία. Δεν θυμάμαι να έχω παρακολουθήσει ποτέ κακό παιχνίδι. Κάθε φορά υπήρχε αυτό το συναίσθημα, να κατέβεις και να μιλήσεις με τους πρωταγωνιστές. Ξεχωρίζω το Final Four που πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ και θυμάμαι τον Ίβκοβιτς… Έναν απίστευτο άνθρωπο».

Η κουβέντα ολοκληρώθηκε αναπόφευκτα και με τη σύγκριση του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το NBA ως ένας άνθρωπος με παραστάσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την άφιξη μεγάλων ονομάτων στην EuroLeague.

«Οι παίκτες που έρχονται από το ΝΒΑ στην Ευρώπη, μερικές φορές μαθαίνουν περισσότερο και καλύτερο μπάσκετ, γιατί η Ευρώπη έχει μερικούς από τους καλύτερους προπονητές και το πρόγραμμα στο ΝΒΑ δεν επιτρέπει τόσες προπονήσεις σε σχέση με την Ευρώπη. Είναι δεδομένο πως ένας παίκτης που ταιριάζει στο ΝΒΑ μπορεί να μην ταιριάξει στην Ευρώπη και το αντίθετο. Τα έχουμε δει και τα δύο να συμβαίνουν».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

