EuroLeague: Με πενταπλή ισοβαθμία η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 100-108 της Μπασκόνια στην παράταση για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι Σέρβοι μετά από αυτή τη νίκη τους, ανέβηκαν στην 9η θέση με ρεκόρ 19-14 και βρίσκονται σε πενταπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις, Μονακό, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα. Η Μπασκόνια παρέμεινε στα «χαμηλά» με 9-24.
Αποτελέσματα-33η αγωνιστική
Τρίτη 24/3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89
- Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85
- Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71
- Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107
- Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71
- Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84
- Παρτίζαν-Βιλερμπάν 79-78
- Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83
Τετάρτη 25/3
Τετάρτη 31/3
- *21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-10
- Ολυμπιακός 22-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
- Βαλένθια 21-12
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
- Μονακό 19-14
- Παναθηναϊκός 19-14
- Ερυθρός Αστέρας 19-14
- Μπαρτσελόνα 19-14
- Dubai Basketball 17-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
- Αρμάνι Μιλάνο 16-17
- Βίρτους Μπολόνια 13-19
- Παρτίζαν 13-20
- Μπάγερν Μονάχου 13-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-23
- Μπασκόνια 9-24
- Βιλερμπάν 8-25
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30η αγωνιστική (12/04, 22:15).
Επόμενη αγωνιστική (34η)
Τρίτη 10/3
Πέμπτη 26/3
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
- 21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
