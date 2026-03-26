Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Μπασκόνια.

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 100-108 της Μπασκόνια στην παράταση για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Σέρβοι μετά από αυτή τη νίκη τους, ανέβηκαν στην 9η θέση με ρεκόρ 19-14 και βρίσκονται σε πενταπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις, Μονακό, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα. Η Μπασκόνια παρέμεινε στα «χαμηλά» με 9-24.

Αποτελέσματα-33η αγωνιστική

Τρίτη 24/3

Τετάρτη 25/3

Τετάρτη 31/3

*21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 21-12 Βαλένθια 21-12 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14 Μονακό 19-14 Παναθηναϊκός 19-14 Ερυθρός Αστέρας 19-14 Μπαρτσελόνα 19-14 Dubai Basketball 17-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16 Αρμάνι Μιλάνο 16-17 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Παρτίζαν 13-20 Μπάγερν Μονάχου 13-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-23 Μπασκόνια 9-24 Βιλερμπάν 8-25

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30η αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3