EuroLeague: Με πενταπλή ισοβαθμία η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Μπασκόνια.

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 100-108 της Μπασκόνια στην παράταση για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Σέρβοι μετά από αυτή τη νίκη τους, ανέβηκαν στην 9η θέση με ρεκόρ 19-14 και βρίσκονται σε πενταπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις, Μονακό, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα. Η Μπασκόνια παρέμεινε στα «χαμηλά» με 9-24.

Αποτελέσματα-33η αγωνιστική

Τρίτη 24/3

Τετάρτη 25/3

 

Τετάρτη 31/3

  • *21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

  1. Φενέρμπαχτσε 23-10
  2. Ολυμπιακός 22-12
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
  4. Βαλένθια 21-12
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
  6. Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
  7. Μονακό 19-14
  8. Παναθηναϊκός 19-14
  9. Ερυθρός Αστέρας 19-14
  10. Μπαρτσελόνα 19-14
  11. Dubai Basketball 17-16
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
  13. Αρμάνι Μιλάνο 16-17
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-19
  15. Παρτίζαν 13-20
  16. Μπάγερν Μονάχου 13-20
  17. Παρί 12-21
  18. Αναντολού Εφές 10-23
  19. Μπασκόνια 9-24
  20. Βιλερμπάν 8-25

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30η αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Πέμπτη 26/3

  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
  • 21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
  • 21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
