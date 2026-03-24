Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Ισπανία με 92-83 για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν κυρίαρχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέβαλλε την κυριαρχία της, φτάνοντας άνετα έως την 21η νίκη του στη σεζόν.

Πολυτιμότερος του αγώνα ήταν ο Μάριο Χεζόνια, σημειώνοντας double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζόουνς με 15 πόντους.

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για αμφότερες, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν στα πρώτα λεπτά και ο Καμπάτσο να… οδηγεί την ομάδα του με 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές) και να της δίνει το προβάδισμα (24-19, 10’).

Το δεύτερο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σχεδόν όπως το πρώτο με τους Ισπανούς να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στο μπροστινό μέρος του παρκέ και να παίρνουν… αέρα μέχρι και 13 πόντων, έπειτα από καλάθι του Μαλεντόν.

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο, έτρεξε επιμέρους σερί (12-6) στα πρώτα τρία λεπτά και βρέθηκε μέχρι και με +16 υπέρ της (57-41, 23’). Οι Μαδριλένοι συνέχισαν να είναι εύστοχοι έξω από τη γραμμή των 6.75μ και ο Φελίθ έκανε το 66-50 (28’). Ο Τζόουνς έδωσε... σφυγμό στη Βαλένθια και μετά από δικό του καλάθι, μείωσε στους 11 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (71-60, 30') .

Στη 4η περίοδο η Ρεάλ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Ισραηλινούς και μέσω της καλής της άμυνας, βρήκε ρυθμό και στην επίθεση και πήρε εκ νέου διαφορά, εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 22 πόντους (84-62, 33').

Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τη Ρεάλ, να ρίχνει τον ρυθμό και να «κλειδώνει» την 21η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-35, 71-60, 92-83

MVP ΗΤΑΝ Ο… Μάριο Χεζόνια με 15 πόντους (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ συγκεντρώνοντας 23 ασίστ στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Κρις Τζόουνς με 15 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double-double του Μάριο Χεζόνια με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κερδίσει με 74-75.

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 T. Lyles 21:03 12 3/8 37.5% 3/6 50% 0/2 0% 6/8 75% 1 3 4 2 8 2 0 2 12 6 A. Abalde * 15:31 6 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 3/3 100% 1 1 2 1 5 0 1 0 9 7 F. Campazzo * 17:06 11 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 6/6 100% 0 0 0 5 3 1 1 0 16 8 C. Okeke * 18:57 6 2/7 28.6% 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 11 M. Hezonja * 23:31 15 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 3/4 75% 1 9 10 3 3 2 0 0 23 12 T. Maledon 19:09 13 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 7/7 100% 1 5 6 3 5 1 0 0 19 14 G. Deck 15:00 8 4/6 66.7% 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 3 0 1 0 9 16 U. Garuba 16:19 2 1/6 16.7% 1/6 16.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 4 1 1 1 0 22 W. Tavares * 18:11 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 3 2 0 1 9 23 S. Llull 12:12 3 1/5 20% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 24 A. Feliz 17:31 10 4/4 100% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 1 0 12 25 A. Len 05:30 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 1 -2 TOTAL 200 92 29/61 47.5% 20/38 52.6% 9/23 39.1% 25/28 89.3% 10 27 37 17 37 11 5 5 110