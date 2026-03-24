Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83: «Περίπατος» στο άδειο γήπεδό της!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Ισπανία με 92-83 για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν κυρίαρχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέβαλλε την κυριαρχία της, φτάνοντας άνετα έως την 21η νίκη του στη σεζόν.

Πολυτιμότερος του αγώνα ήταν ο Μάριο Χεζόνια, σημειώνοντας double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζόουνς με 15 πόντους.

Δείτε Επίσης

Ντουμπάι BC - Παναθηναϊκός 104-107: Ναν και Ντέβις είχαν 24 από τους 26 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο
nun_eurokinisi3

 

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για αμφότερες, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν στα πρώτα λεπτά και ο Καμπάτσο να… οδηγεί την ομάδα του με 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές) και να της δίνει το προβάδισμα (24-19, 10’).
Το δεύτερο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σχεδόν όπως το πρώτο με τους Ισπανούς να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στο μπροστινό μέρος του παρκέ και να παίρνουν… αέρα μέχρι και 13 πόντων, έπειτα από καλάθι του Μαλεντόν.

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο, έτρεξε επιμέρους σερί (12-6) στα πρώτα τρία λεπτά και βρέθηκε μέχρι και με +16 υπέρ της (57-41, 23’). Οι Μαδριλένοι συνέχισαν να είναι εύστοχοι έξω από τη γραμμή των 6.75μ και ο Φελίθ έκανε το 66-50 (28’). Ο Τζόουνς έδωσε... σφυγμό στη Βαλένθια και μετά από δικό του καλάθι, μείωσε στους 11 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (71-60, 30') .

Στη 4η περίοδο η Ρεάλ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Ισραηλινούς και μέσω της καλής της άμυνας, βρήκε ρυθμό και στην επίθεση και πήρε εκ νέου διαφορά, εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 22 πόντους (84-62, 33').

Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τη Ρεάλ, να ρίχνει τον ρυθμό και να «κλειδώνει» την 21η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-35, 71-60, 92-83

MVP ΗΤΑΝ ΟΜάριο Χεζόνια με 15 πόντους (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ συγκεντρώνοντας 23 ασίστ στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΚρις Τζόουνς με 15 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double-double του Μάριο Χεζόνια με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ!
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κερδίσει με 74-75.

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0T. Lyles21:03123/837.5%3/650%0/20%6/875%1342820212
6A. Abalde *15:3161/1100%0/00%1/1100%3/3100%112150109
7F. Campazzo *17:06112/366.7%1/1100%1/250%6/6100%0005311016
8C. Okeke *18:5762/728.6%0/10%2/633.3%0/00%112010004
11M. Hezonja *23:31155/1050%3/560%2/540%3/475%19103320023
12T. Maledon19:09133/650%3/650%0/00%7/7100%1563510019
14G. Deck15:0084/666.7%4/580%0/10%0/00%112130109
16U. Garuba16:1921/616.7%1/616.7%0/00%0/00%134041110
22W. Tavares *18:1163/475%3/475%0/00%0/00%246032019
23S. Llull12:1231/520%0/10%1/425%0/00%00000000-1
24A. Feliz17:31104/4100%2/2100%2/2100%0/00%0002101012
25A. Len05:3000/10%0/10%0/00%0/00%00001101-2
TOTAL2009229/6147.5%20/3852.6%9/2339.1%25/2889.3%10273717371155110
Hapoel IBI Tel AvivHead coach: Dimitris Itoudis
#PlayersMINPTS2PT%3PT%FT%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFFDOFDFPIR
0J. Motley20:24134/944.4%1/250%2/2100%011001011127
1C. Jones17:41155/683.3%1/520%2/366.7%0113000303313
2A. Blakeney16:1530/30%1/333.3%0/00%011210020200
3E. Bryant *26:39135/683.3%0/10%3/3100%2131050212613
10B. Timor07:0821/1100%0/00%0/00%022200000006
15K. Edwards22:54100/10%2/366.7%4/4100%0552101110319
17C. Malcolm *15:3821/333.3%0/10%0/00%02200003030-2
20L. Randolph13:2121/250%0/10%0/00%112000030310
22V. Micic *19:0582/540%1/616.7%1/1100%145402032313
24I. Wainright *17:1351/1100%1/1100%0/00%000110020205
25D. Oturu *17:20105/683.3%0/00%0/00%1340000202011
26Y. Madar06:2200/10%0/00%0/00%112300001026
TOTAL200:008325/4456.8%7/2330.4%12/1392.3%7222918391215181881

@Photo credits: x_realmadridbasket
     

