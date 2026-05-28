Ερυθρός Αστέρας: «Υπογράφει ο Κρις Τζόουνς»
Μετά την επικείμενη αποχώρηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με προορισμό τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, ο Ερυθρός Αστέρας ψάχνει παίκτη προκειμένου να μπορεί να «γεμίσει» τα παπούτσια του. Και εκτός απροόπτου αυτός ο παίκτης θα είναι ο Κρις Τζόουνς.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το «encestando», ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με την σερβική ομάδα προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ο Κρις Τζόουνς αγωνίστηκε φέτος σε 42 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 4.2 ασίστ και 2 ριμπάουντ ανά 20:27 λεπτά συμμετοχής, με 52% στα δίποντα, 42% στα τρίποντα και 88% στις βολές.
