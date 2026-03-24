Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71: Δια χειρός Κλάιμπερν
Με τον Ουίλ Κλάιμπερν να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή και τον Τόρνικε Σενγκέλια να είναι άξιος συμπαραστάτης η Μπαρτσελόνα επικράτησε (78-71) της Αναντολού Εφές για την 33η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γεωργιανός φόργουορντ είχε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Από την τουρκική ομάδα ξεχώρισε ο Ερκάν Οσμανί με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Γουάιλερ-Μπάμπ πρόσθεσε 13 πόντους, όσους και ο Ντόζιερ.
Η Μπαρτσελόνα έχει πλέον ρεκόρ 19-14 στη Euroleague, ενώ η Αναντολού Εφές μετράει 10 νίκες και 23 ήττες.
Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημα (12-12 στο 5’) με την Μπαρτσελόνα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (19-15 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Με λύσεις από τον Ντάριο Μπριθουέλα οι Καταλανοί μπόρεσαν να ξεφύγουν (25-18), αλλά με τον Οσμανί η Αναντολού Εφές αντέδρασε (28-26). Στη συνέχεια ο Κέβιν Πάντερ ανέλαβε δράση και με την συνδρομή του Τόρνικε Σενγκέλια μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ (41-28) στο τελευτασίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου (42-30 στο 20’).
Στο δεύτερο μέρος με προσωπικές ενέργειες του Ντόζιερ η Αναντολού Εφές «έτρεξε» ένα επιμέρους σκορ 4-14 και μείωσε σε 55-52 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τελευταία περίοδο, με τρίποντο του κορυφαίου παίκτη των Καταλανών Ουίλ Κλάιμπερν η Μπαρτσελόνα ξέφυγε με 60-54, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν και μείωσαν σε απόσταση... αναπνοής (60-58 στο 36’).
Ο Βέσελι συνέβαλλε στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα ξέφυγε ξανά (70-63 στο 35.40’’). Ο Κλάιμπερν συντήρησε τη διαφορά (72-65 στο 36.30’’) και ο Σενγκέλια κράτησε το +7 (74-67 στο 38.40’’) παρά την πίεση των Τούρκων, φτάνοντας στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-15, 42-30, 57-54, 78-71.
Ο MVP: Ο Τόρνικε Σενγκέλια τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (1/1 ελεύθερες βολές, 5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:18 λεπτάσ συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ερκάν Οσμανί είχε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 34:23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 34 συνολικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα έναντι μόλις 24 των Τούρκων που έδωσαν μεγάλη υπεροχή στους «αιθέρες» στους γηπεδούχους.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ: Η Αναντολού Εφές είχε επικρατήσει στην έδρα της με 74-73 της Μπαρτσελόνα, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
|FC Barcelona
|Head coach: Xavi Pascual
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2PT
|2PT%
|3PT
|3PT%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|0
|K. Punter *
|28:04
|9
|3/9
|33.3%
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|J. Marcos
|08:23
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|3
|M. Cale
|07:34
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|M. Norris
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|J. Vesely *
|28:03
|10
|4/7
|57.1%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|2
|2
|2
|1
|0
|10
|8
|D. Brizuela
|12:44
|9
|4/4
|100%
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|11
|13
|T. Satoransky *
|31:37
|8
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|15
|14
|W. Hernangomez
|09:39
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|19
|Y. Fall
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|W. Clyburn *
|29:22
|21
|4/13
|30.8%
|2/5
|40%
|2/8
|25%
|11/11
|100%
|1
|4
|5
|0
|3
|3
|0
|0
|18
|23
|T. Shengelia *
|26:18
|14
|6/7
|85.7%
|5/6
|83.3%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|3
|5
|8
|3
|4
|1
|1
|0
|25
|44
|J. Parra
|18:16
|1
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|78
|25/51
|49.0%
|17/30
|56.7%
|8/21
|38.1%
|20/24
|83.3%
|7
|27
|34
|13
|18
|14
|3
|0
|87
|Anadolu Efes Istanbul
|Head coach: Pablo Laso
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|1
|R. Beaubois
|08:51
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|S. Hazer
|14:30
|6
|3/6
|50.0%
|3/3
|100.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|J. Loyd *
|15:34
|2
|0/5
|0%
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|-2
|5
|S. Lee
|13:03
|3
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|8
|N. Weiler-Babb *
|26:57
|13
|4/9
|44.4%
|1/3
|33.3%
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|11
|10
|I. Cordinier
|18:02
|5
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|2
|11
|R. Smits *
|23:15
|4
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|1
|1
|0
|0
|15
|P. Dozier *
|23:46
|13
|6/11
|54.5%
|5/6
|83.3%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|3
|5
|2
|1
|0
|11
|21
|C. Swider
|02:36
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|24
|E. Osmani *
|34:23
|18
|7/10
|70%
|5/6
|83.3%
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|2
|6
|8
|0
|2
|1
|1
|0
|23
|33
|E. Yilmaz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|K. Jones
|19:03
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|3
|2
|0
|2
|0
|11
|TOTAL
|200:00
|71
|26/57
|45.6%
|18/31
|58.1%
|8/26
|30.8%
|11/14
|78.6%
|6
|18
|24
|9
|22
|7
|7
|0
|66
