Ο Ουίλ Κλάιμπερν οδήγησε τη Μπαρτσελόνα στη νίκη (78-71) επί της Αναντολού Εφές για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Ουίλ Κλάιμπερν να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή και τον Τόρνικε Σενγκέλια να είναι άξιος συμπαραστάτης η Μπαρτσελόνα επικράτησε (78-71) της Αναντολού Εφές για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γεωργιανός φόργουορντ είχε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Από την τουρκική ομάδα ξεχώρισε ο Ερκάν Οσμανί με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Γουάιλερ-Μπάμπ πρόσθεσε 13 πόντους, όσους και ο Ντόζιερ.

Η Μπαρτσελόνα έχει πλέον ρεκόρ 19-14 στη Euroleague, ενώ η Αναντολού Εφές μετράει 10 νίκες και 23 ήττες.

Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημα (12-12 στο 5’) με την Μπαρτσελόνα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (19-15 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Με λύσεις από τον Ντάριο Μπριθουέλα οι Καταλανοί μπόρεσαν να ξεφύγουν (25-18), αλλά με τον Οσμανί η Αναντολού Εφές αντέδρασε (28-26). Στη συνέχεια ο Κέβιν Πάντερ ανέλαβε δράση και με την συνδρομή του Τόρνικε Σενγκέλια μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ (41-28) στο τελευτασίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου (42-30 στο 20’).

Στο δεύτερο μέρος με προσωπικές ενέργειες του Ντόζιερ η Αναντολού Εφές «έτρεξε» ένα επιμέρους σκορ 4-14 και μείωσε σε 55-52 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τελευταία περίοδο, με τρίποντο του κορυφαίου παίκτη των Καταλανών Ουίλ Κλάιμπερν η Μπαρτσελόνα ξέφυγε με 60-54, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν και μείωσαν σε απόσταση... αναπνοής (60-58 στο 36’).

Ο Βέσελι συνέβαλλε στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα ξέφυγε ξανά (70-63 στο 35.40’’). Ο Κλάιμπερν συντήρησε τη διαφορά (72-65 στο 36.30’’) και ο Σενγκέλια κράτησε το +7 (74-67 στο 38.40’’) παρά την πίεση των Τούρκων, φτάνοντας στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-15, 42-30, 57-54, 78-71.

Ο MVP: Ο Τόρνικε Σενγκέλια τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (1/1 ελεύθερες βολές, 5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:18 λεπτάσ συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ερκάν Οσμανί είχε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 34:23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 34 συνολικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα έναντι μόλις 24 των Τούρκων που έδωσαν μεγάλη υπεροχή στους «αιθέρες» στους γηπεδούχους.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ: Η Αναντολού Εφές είχε επικρατήσει στην έδρα της με 74-73 της Μπαρτσελόνα, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

FC Barcelona Head coach: Xavi Pascual # Player MIN PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF 0 K. Punter * 28:04 9 3/9 33.3% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 0 0 2 2 2 0 0 3 2 J. Marcos 08:23 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 3 M. Cale 07:34 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 M. Norris 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 J. Vesely * 28:03 10 4/7 57.1% 3/5 60% 1/2 50% 1/2 50% 1 3 4 2 2 2 1 0 10 8 D. Brizuela 12:44 9 4/4 100% 3/3 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 2 2 3 3 0 0 0 11 13 T. Satoransky * 31:37 8 2/3 66.7% 0/1 0% 2/2 100% 2/2 100% 0 5 5 2 1 1 1 0 15 14 W. Hernangomez 09:39 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/3 66.7% 0 2 2 0 1 2 0 0 4 19 Y. Fall 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 W. Clyburn * 29:22 21 4/13 30.8% 2/5 40% 2/8 25% 11/11 100% 1 4 5 0 3 3 0 0 18 23 T. Shengelia * 26:18 14 6/7 85.7% 5/6 83.3% 1/1 100% 1/1 100% 3 5 8 3 4 1 1 0 25 44 J. Parra 18:16 1 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 3 5 0 1 1 0 0 0 TOTAL 200:00 78 25/51 49.0% 17/30 56.7% 8/21 38.1% 20/24 83.3% 7 27 34 13 18 14 3 0 87