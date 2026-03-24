Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71: Δια χειρός Κλάιμπερν

Γιάννης Πάλλας
Ο Κλάιμπερν ζήτησε από τη EuroLeague να βρει σπίκερ που να ξέρουν τι λένε!
Ο Ουίλ Κλάιμπερν οδήγησε τη Μπαρτσελόνα στη νίκη (78-71) επί της Αναντολού Εφές για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Ουίλ Κλάιμπερν να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή και τον Τόρνικε Σενγκέλια να είναι άξιος συμπαραστάτης η Μπαρτσελόνα επικράτησε (78-71) της Αναντολού Εφές για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γεωργιανός φόργουορντ είχε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Από την τουρκική ομάδα ξεχώρισε ο Ερκάν Οσμανί με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Γουάιλερ-Μπάμπ πρόσθεσε 13 πόντους, όσους και ο Ντόζιερ.
Η Μπαρτσελόνα έχει πλέον ρεκόρ 19-14 στη Euroleague, ενώ η Αναντολού Εφές μετράει 10 νίκες και 23 ήττες.

Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημα (12-12 στο 5’) με την Μπαρτσελόνα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (19-15 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Με λύσεις από τον Ντάριο Μπριθουέλα οι Καταλανοί μπόρεσαν να ξεφύγουν (25-18), αλλά με τον Οσμανί η Αναντολού Εφές αντέδρασε (28-26). Στη συνέχεια ο Κέβιν Πάντερ ανέλαβε δράση και με την συνδρομή του Τόρνικε Σενγκέλια μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ (41-28) στο τελευτασίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου (42-30 στο 20’).

 

Στο δεύτερο μέρος με προσωπικές ενέργειες του Ντόζιερ η Αναντολού Εφές «έτρεξε» ένα επιμέρους σκορ 4-14 και μείωσε σε 55-52 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τελευταία περίοδο, με τρίποντο του κορυφαίου παίκτη των Καταλανών Ουίλ Κλάιμπερν η Μπαρτσελόνα ξέφυγε με 60-54, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν και μείωσαν σε απόσταση... αναπνοής (60-58 στο 36’).

Ο Βέσελι συνέβαλλε στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα ξέφυγε ξανά (70-63 στο 35.40’’). Ο Κλάιμπερν συντήρησε τη διαφορά (72-65 στο 36.30’’) και ο Σενγκέλια κράτησε το +7 (74-67 στο 38.40’’) παρά την πίεση των Τούρκων, φτάνοντας στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-15, 42-30, 57-54, 78-71.

Ο MVP: Ο Τόρνικε Σενγκέλια τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (1/1 ελεύθερες βολές, 5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:18 λεπτάσ συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ερκάν Οσμανί είχε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 34:23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 34 συνολικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα έναντι μόλις 24 των Τούρκων που έδωσαν μεγάλη υπεροχή στους «αιθέρες» στους γηπεδούχους.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ: Η Αναντολού Εφές είχε επικρατήσει στην έδρα της με 74-73 της Μπαρτσελόνα, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

FC BarcelonaHead coach: Xavi Pascual
#PlayerMINPTSFGFG%2PT2PT%3PT3PT%FTFT%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
0K. Punter *28:0493/933.3%2/633.3%1/333.3%2/2100%000222003
2J. Marcos08:2300/10%0/00%0/10%0/00%00000100-2
3M. Cale07:3421/250%1/1100%0/10%0/00%000110001
5M. Norris00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
6J. Vesely *28:03104/757.1%3/560%1/250%1/250%1342221010
8D. Brizuela12:4494/4100%3/3100%1/1100%0/10%0223300011
13T. Satoransky *31:3782/366.7%0/10%2/2100%2/2100%0552111015
14W. Hernangomez09:3941/1100%1/1100%0/00%2/366.7%022012004
19Y. Fall00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
21W. Clyburn *29:22214/1330.8%2/540%2/825%11/11100%1450330018
23T. Shengelia *26:18146/785.7%5/683.3%1/1100%1/1100%3583411025
44J. Parra18:1610/40%0/20%0/20%1/250%235011000
TOTAL200:007825/5149.0%17/3056.7%8/2138.1%20/2483.3%727341318143087
Anadolu Efes Istanbul
Head coach: Pablo LasoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
1R. Beaubois08:5131/333.3%0/00%1/333.3%0/00%011010001
2S. Hazer14:3063/650.0%3/3100.0%0/30.0%0/00%000000003
3J. Loyd *15:3420/50%0/40%0/10%2/2100%00002100-2
5S. Lee13:0331/250%1/250%0/00%1/333.3%000210105
8N. Weiler-Babb *26:57134/944.4%1/333.3%3/650%2/2100%0220201011
10I. Cordinier18:0251/425%0/10%1/333.3%2/2100%011121002
11R. Smits *23:1542/633.3%2/540%0/10%0/00%022041100
15P. Dozier *23:46136/1154.5%5/683.3%1/520%0/00%1343521011
21C. Swider02:3600/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1
24E. Osmani *34:23187/1070%5/683.3%2/450%2/366.7%2680211023
33E. Yilmaz00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
88K. Jones19:0341/1100%1/1100%0/00%2/2100%1233202011
TOTAL200:007126/5745.6%18/3158.1%8/2630.8%11/1478.6%6182492277066
     

