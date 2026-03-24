Η Μακάμπι τέθηκε αντιμέτωπη με τη Φενέρμπαχτσε για την 33η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να τη λυγίσει για το 94-89 παρά την καταπληκτική εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Ο Σόρκιν ήταν εκείνος που ξεκίνησε δυναμικά για τους γηπεδούχους που με τον Σίλβα στο αντίπαλο στρατόπεδο να διατηρεί τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του ματς (16-17). Ωστόσο η ομάδα από το Ισραήλ κατάφερε να βρεθεί μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (25-20). Οι Μπρίσετ και ΝτιΜπαρτολομέο έβαλαν τη Μακάμπι στο +8 (30-22) με τους Μπόλντγουϊν και Μπίρσεν να ευστοχούν από τα 6.75 (είχαν 1-7 τρίποντα στην πρώτη περίοδο) για το 33-28 σρτο 12'. Ένα 7-0 σερί από την ομάδα του κόουτς Κάτας της έδωσε διψήφιο προβάδισμα (40-28). Οι κακές επιλογές και τα λάθη της Φενέρ οδήγησαν τη Μακάμπι στο +15 (44-29) κλείνοντας το ημίχρονο στο 57-43 εκμεταλλευόμενη τα 10 λάθη των Τούρκων.

Μετά την ανάπαυλα, το τρίποντο του Κλαρκ έδωσε ακόμη περισσότερη ώθηση στη Μακάμπι (60-43), όσο η Φενέρ μείωνε από το τρίποντο για το 60-49. Η ομάδα του Τελ Αβίβ βρισκόταν σε απόσταση ασφαλείας διατηρώντας την υπεροχή της με τον Ντε Κολό να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους μειώνοντας στους 8 μετά από αρκετή ώρα (66-58). Ο Ντε Κολό συνέχισε με δύο εύστοχα από τα 6.75 ρίχοντας κι άλλο τη διαφορά στο 67-64, ενώ ο Μπλατ απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 70-64 λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο με το καλάθι του Μπίρσεν από την περιφερεια η Φενέρ έριξε κι άλλο τη διαφορά (74-71), ενώ ο Μπιτίμ έφτασε τη διαφορά στον πόντο (78-77). Η Μακάμπι την κρίσιμη στιγμή διατήρησε την υπεροχή της με τους Σόρκιν και Κλαρκ κρατώντας την στις παρυφές των 10 πόντων (92-83). Με ένα 0-6 σερί η Φενέρ ροκάνισε τη διαφορά (92-89) στους 3 πόντους, όμως δεν κατάφερε να φτάσει προς τη νίκη (94-89).

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 57-43, 72-66, 94-89.

Ο MVP... Ο Ρόμαν Σόρκιν με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάντο Ντε Κολό με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 38 έναντι στα 31 ριμπάουντ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Φενέρ είχε επικρατήσει με 84-75 στην έδρα της.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 J. Hoard * 32:06 9 2/4 50% 1/3 33.3% 1/1 100% 4/4 100% 3 6 9 0 4 2 2 0 18 2 J. Clark III * 26:34 16 5/14 35.7% 3/6 50% 2/8 25% 4/4 100% 0 1 1 8 6 3 0 0 11 3 M. Santos 14:21 10 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 4/5 80% 0 0 0 1 8 2 0 1 6 4 G. Lavi 13:57 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 2 0 5 8 L. Walker IV * 21:38 8 1/9 11.1% 1/7 14.3% 0/2 0% 6/7 85.7% 0 2 2 3 7 2 1 1 5 9 R. Sorkin * 24:26 19 9/13 69.2% 8/11 72.7% 1/2 50% 0/0 0% 3 2 5 3 5 0 0 1 19 10 O. Brissett 24:59 14 5/7 71.4% 4/5 80% 1/2 50% 3/4 75% 2 5 7 0 6 2 0 2 18 11 W. Rayman * 09:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 4 0 0 0 3 12 J. Dibartolomeo 11:06 5 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 1 5 1 0 0 5 21 J. Dowtin Jr 00:00 0 35 Z. Hankins 00:00 0 45 T. Blatt 21:28 10 3/8 37.5% 0/1 0% 3/7 42.9% 1/2 50% 0 1 1 8 2 3 0 0 10 TOTAL 200:00 94 31/67 46.3% 21/40 52.5% 10/27 37% 22/26 84.6% 15 23 38 24 47 16 5 2 105