Η Μακάμπι τέθηκε αντιμέτωπη με τη Φενέρμπαχτσε για την 33η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να τη λυγίσει για το 94-89 παρά την καταπληκτική εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό.
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε: Το ματς
Ο Σόρκιν ήταν εκείνος που ξεκίνησε δυναμικά για τους γηπεδούχους που με τον Σίλβα στο αντίπαλο στρατόπεδο να διατηρεί τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του ματς (16-17). Ωστόσο η ομάδα από το Ισραήλ κατάφερε να βρεθεί μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (25-20). Οι Μπρίσετ και ΝτιΜπαρτολομέο έβαλαν τη Μακάμπι στο +8 (30-22) με τους Μπόλντγουϊν και Μπίρσεν να ευστοχούν από τα 6.75 (είχαν 1-7 τρίποντα στην πρώτη περίοδο) για το 33-28 σρτο 12'. Ένα 7-0 σερί από την ομάδα του κόουτς Κάτας της έδωσε διψήφιο προβάδισμα (40-28). Οι κακές επιλογές και τα λάθη της Φενέρ οδήγησαν τη Μακάμπι στο +15 (44-29) κλείνοντας το ημίχρονο στο 57-43 εκμεταλλευόμενη τα 10 λάθη των Τούρκων.
Μετά την ανάπαυλα, το τρίποντο του Κλαρκ έδωσε ακόμη περισσότερη ώθηση στη Μακάμπι (60-43), όσο η Φενέρ μείωνε από το τρίποντο για το 60-49. Η ομάδα του Τελ Αβίβ βρισκόταν σε απόσταση ασφαλείας διατηρώντας την υπεροχή της με τον Ντε Κολό να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους μειώνοντας στους 8 μετά από αρκετή ώρα (66-58). Ο Ντε Κολό συνέχισε με δύο εύστοχα από τα 6.75 ρίχοντας κι άλλο τη διαφορά στο 67-64, ενώ ο Μπλατ απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 70-64 λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο με το καλάθι του Μπίρσεν από την περιφερεια η Φενέρ έριξε κι άλλο τη διαφορά (74-71), ενώ ο Μπιτίμ έφτασε τη διαφορά στον πόντο (78-77). Η Μακάμπι την κρίσιμη στιγμή διατήρησε την υπεροχή της με τους Σόρκιν και Κλαρκ κρατώντας την στις παρυφές των 10 πόντων (92-83). Με ένα 0-6 σερί η Φενέρ ροκάνισε τη διαφορά (92-89) στους 3 πόντους, όμως δεν κατάφερε να φτάσει προς τη νίκη (94-89).
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 57-43, 72-66, 94-89.
Ο MVP... Ο Ρόμαν Σόρκιν με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάντο Ντε Κολό με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 38 έναντι στα 31 ριμπάουντ.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Φενέρ είχε επικρατήσει με 84-75 στην έδρα της.
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|J. Hoard *
|32:06
|9
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|3
|6
|9
|0
|4
|2
|2
|0
|18
|2
|J. Clark III *
|26:34
|16
|5/14
|35.7%
|3/6
|50%
|2/8
|25%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|8
|6
|3
|0
|0
|11
|3
|M. Santos
|14:21
|10
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|0
|0
|0
|1
|8
|2
|0
|1
|6
|4
|G. Lavi
|13:57
|3
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|5
|8
|L. Walker IV *
|21:38
|8
|1/9
|11.1%
|1/7
|14.3%
|0/2
|0%
|6/7
|85.7%
|0
|2
|2
|3
|7
|2
|1
|1
|5
|9
|R. Sorkin *
|24:26
|19
|9/13
|69.2%
|8/11
|72.7%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|3
|5
|0
|0
|1
|19
|10
|O. Brissett
|24:59
|14
|5/7
|71.4%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|2
|5
|7
|0
|6
|2
|0
|2
|18
|11
|W. Rayman *
|09:25
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|4
|0
|0
|0
|3
|12
|J. Dibartolomeo
|11:06
|5
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|21
|J. Dowtin Jr
|00:00
|0
|35
|Z. Hankins
|00:00
|0
|45
|T. Blatt
|21:28
|10
|3/8
|37.5%
|0/1
|0%
|3/7
|42.9%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|8
|2
|3
|0
|0
|10
|TOTAL
|200:00
|94
|31/67
|46.3%
|21/40
|52.5%
|10/27
|37%
|22/26
|84.6%
|15
|23
|38
|24
|47
|16
|5
|2
|105
|Fenerbahce Beko Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|A. Bacot Jr.
|02:40
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|M. Birsen *
|26:08
|14
|5/6
|83.3%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|1
|3
|3
|1
|1
|15
|2
|W. Baldwin IV
|27:24
|9
|2/9
|22.2%
|1/7
|14.3%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|7
|5
|2
|2
|1
|13
|8
|T. Horton-Tucker *
|25:01
|10
|4/10
|40%
|4/5
|80%
|0/5
|0%
|2/4
|50%
|1
|1
|2
|6
|5
|3
|0
|0
|6
|11
|B. Boston Jr.
|04:50
|0
|12
|N. De Colo
|21:40
|26
|8/13
|61.5%
|5/7
|71.4%
|3/6
|50%
|7/7
|100%
|1
|1
|2
|2
|6
|2
|1
|0
|26
|17
|O. Bitim
|13:55
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|9
|18
|M. Jantunen
|19:02
|2
|0/7
|0%
|0/3
|0%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|1
|6
|0
|1
|0
|-2
|20
|D. Hall *
|16:30
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0
|2
|2
|1
|4
|0
|0
|1
|7
|30
|C. Silva
|09:23
|10
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|0
|5
|3
|1
|0
|8
|50
|B. Colson *
|15:30
|7
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|1
|6
|92
|K. Birch *
|17:57
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|1
|6
|2
|0
|0
|-1
|TOTAL
|200:00
|89
|28/60
|46.7%
|18/35
|51.4%
|10/25
|40%
|23/29
|79.3%
|12
|19
|31
|20
|47
|16
|7
|3
|91
