Ο Δημήτρης Ιτούδης θέλει να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο για τη νέα σεζόν στο οποίο θέλει να συμπεριλάβει και τον Τζόρνταν Νουόρα του Ερυθρού Αστέρα.

Σε ανοικτή γραμμή με τον Τζόρνταν Νουόρα (27χρ., 2.03) του Ερυθρού Αστέρα που σχεδιάζει την ενίσχυση του, βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, προκειμένου να τον πείσει να υπογράψει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sports Channel και του Sport5.co.il ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ που αναδείχθηκλε έκτος σκόρερ της φετινής σεζόν στην Euroleague πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Τζόρνταν Νουόρα είχε τη φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση 16.9 πόντους μέσο όρο (54,9% στα δίποντα, 35,6% στα τρίποντα, 80,6% στα σουτ), 4.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά αγώνα στην EuroLeague. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τζόρνταν Νουόρα το περασμένο καλοκαίρι με τον Ερυθρό Αστέρα είχε διάρκεια μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, αλλά στο τέλος του υπάρχει οψιόν επέκτασης για μια ακόμη σεζόν. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το κενό στο συμβόλαιό του για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Ο Νουόρα επιλέχθηκε 45ος στο ντραφτ του 2020 και έφτασε στο NBA παίζοντας 219 αγώνες με τις φανέλες των Μιλγουόκι Μπακς, Ιντιάνα Πέισερς και Τορόντο Ράπτορς. Τη σεζόν 2024-2025, ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη όταν υπέγραψε με την Αναντολού Εφές, αλλά δυσκολεύτηκε να ενσωματωθεί εκεί και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 7.6 πόντους μέσο όρο σε μόλις 16:49 λεπτά στην Euroleague.

Φέτος όμως με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου μοιάζει να έχει αναγεννηθεί. Ο Δημήτρης Ιτούδης έχει εισηγηθεί την απόκτηση του σύμφωνα με τους Ισραηλινούς και μένει πλέον στη διοίκηση να ολοκληρώσει το deal.

