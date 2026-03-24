Η Μονακό ολοκλήρωσε την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο απέναντι στην Αρμάνι, επικρατώντας με 90-85 και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μολονότι ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είχε μόλις εννέα παίκτες στη διάθεσή του. Οι Μονεγάσκοι έκαναν επιμέρους σκορ 27-12 στην τελευταία περίοδο, είχαν πέντε «διψήφιους» και έφτασαν τις τρεις σερί νίκες στη regular season.

Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Η Αρμάνι βρήκε ρυθμό στην επίθεση από την πρώτη περίοδο, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και φτάνοντας στο 13-25 στο 10'. Ο Σαβόν Σιλντς σημείωσε επτά πόντους και μάζεψε τρία ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα για τους φιλοξενούμενους, που σούταραν με 50% στο τρίποντο (3/6) και είχαν πέντε επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στη Μονακό, η οποία είχε μόλις 1/6 τρίποντα και μία ασίστ για δύο λάθη. Στη συνέχεια, οι Μονεγάσκοι ανέβασαν την απόδοσή τους στην επίθεση, κάνοντας επιμέρους σκορ 32-23 στο δεύτερο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 45-48 στο ημίχρονο.

Ο Έλι Οκόμπο (16π.) ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, που ισορρόπησαν το ματς. Μάλιστα, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έδωσε το προβάδισμα στη Μονακό, γράφοντας το 50-48 στο 21'. Ωστόσο, η Αρμάνι ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, όταν ο Σιλντς διαμόρφωσε το 63-73 στο 30'. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας σε 81-81 με τον Άλφα Ντιαλό, 2:11 πριν από τη λήξη. Η άμυνα της Μονακό μπλόκαρε την Αρμάνι, με τον Τάις να σκοράρει για το 84-82! Η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι άντεξε στην πίεση και έφτασε στη νίκη με 90-85.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 45-48, 63-73, 90-85.

Ο MVP: Ο Έλι Οκόμπο σημείωσε 16 πόντους (6/10 δίπ., 1/4 τρίπ., 1/1 βολ.), 13 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 26:51, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαβόν Σιλντς πέτυχε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 33:02.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μονακο μοίρασε 20 ασίστ για 5 λάθη.

AS Monaco MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK PF PIR 0 E. Okobo 26:51 16 6/10 1/4 1/1 0 3 3 13 1 0 0 1 28 4 J. Blossomgame * 31:13 7 3/5 0/1 1/4 0 4 4 1 2 0 0 4 6 10 D. Theis * 24:58 15 5/6 1/3 2/2 3 3 6 0 1 1 1 0 22 11 A. Diallo * 31:56 17 2/9 3/3 4/4 1 5 6 0 2 1 0 2 20 13 K. Hayes 15:02 10 5/5 0/0 0/2 2 5 7 0 0 1 1 3 14 22 T. Tarpey 05:42 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 J. Begarin 20:10 6 2/3 0/4 2/2 1 1 2 0 0 0 0 2 2 26 N. Nedovic 13:26 5 1/2 1/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 32 M. Strazel * 30:42 14 3/8 1/2 5/7 1 2 3 5 0 1 0 2 16 Total 200:00 90 27/48 7/20 15/22 10 25 35 20 6 5 2 17 111