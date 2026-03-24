Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85: Αλύγιστοι Μονεγάσκοι στο Πριγκιπάτο

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η αλύγιστη Μονακό (19-14) παρατάχθηκε με εννέα παίκτες απέναντι στην Αρμάνι (16-17), επικρατώντας με 90-85 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες, συνεχίζοντας την προσπάθεια για απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Η Μονακό ολοκλήρωσε την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο απέναντι στην Αρμάνι, επικρατώντας με 90-85 και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μολονότι ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είχε μόλις εννέα παίκτες στη διάθεσή του. Οι Μονεγάσκοι έκαναν επιμέρους σκορ 27-12 στην τελευταία περίοδο, είχαν πέντε «διψήφιους» και έφτασαν τις τρεις σερί νίκες στη regular season.

Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Η Αρμάνι βρήκε ρυθμό στην επίθεση από την πρώτη περίοδο, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και φτάνοντας στο 13-25 στο 10'. Ο Σαβόν Σιλντς σημείωσε επτά πόντους και μάζεψε τρία ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα για τους φιλοξενούμενους, που σούταραν με 50% στο τρίποντο (3/6) και είχαν πέντε επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στη Μονακό, η οποία είχε μόλις 1/6 τρίποντα και μία ασίστ για δύο λάθη. Στη συνέχεια, οι Μονεγάσκοι ανέβασαν την απόδοσή τους στην επίθεση, κάνοντας επιμέρους σκορ 32-23 στο δεύτερο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 45-48 στο ημίχρονο.

Ο Έλι Οκόμπο (16π.) ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, που ισορρόπησαν το ματς. Μάλιστα, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έδωσε το προβάδισμα στη Μονακό, γράφοντας το 50-48 στο 21'. Ωστόσο, η Αρμάνι ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, όταν ο Σιλντς διαμόρφωσε το 63-73 στο 30'. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας σε 81-81 με τον Άλφα Ντιαλό, 2:11 πριν από τη λήξη. Η άμυνα της Μονακό μπλόκαρε την Αρμάνι, με τον Τάις να σκοράρει για το 84-82! Η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι άντεξε στην πίεση και έφτασε στη νίκη με 90-85.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 45-48, 63-73, 90-85.

 

Ο MVP: Ο Έλι Οκόμπο σημείωσε 16 πόντους (6/10 δίπ., 1/4 τρίπ., 1/1 βολ.), 13 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 26:51, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαβόν Σιλντς πέτυχε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 33:02.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μονακο μοίρασε 20 ασίστ για 5 λάθη.

AS MonacoMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTSTLTOBLKPFPIR
0E. Okobo26:51166/101/41/103313100128
4J. Blossomgame *31:1373/50/11/4044120046
10D. Theis *24:58155/61/32/23360111022
11A. Diallo *31:56172/93/34/41560210220
13K. Hayes15:02105/50/00/22570011314
22T. Tarpey05:4200/00/00/0000000000
23J. Begarin20:1062/30/42/2112000022
26N. Nedovic13:2651/21/30/0000100030
32M. Strazel *30:42143/81/25/71235010216
Total200:009027/487/2015/221025352065217111
EA7 Emporio Armani MilanMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTSTLTOBLKPFPIR
1N. Mannion00:0000/00/00/0000000000
3Q. Ellis *25:1552/40/21/1033500046
6D. Booker20:35122/52/32/24150020113
7S. Tonut03:2900/00/00/0000000000
10L. Bolmaro *28:44126/130/10/01235010411
12A. Brooks15:0151/41/30/0022000020
16Z. Leday *29:58165/92/30/12461000217
17G. Ricci10:0242/30/20/0336100026
23M. Guduric14:2951/11/20/1022104041
31S. Shields *33:02183/53/63/31452010120
32J. Nebo *19:2584/60/00/02680001213
77N. Sestina00:0000/00/00/0000000000
Total200:008526/509/226/8142741150912287
     

