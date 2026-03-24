Η Μονακό ολοκλήρωσε την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο απέναντι στην Αρμάνι, επικρατώντας με 90-85 και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μολονότι ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είχε μόλις εννέα παίκτες στη διάθεσή του. Οι Μονεγάσκοι έκαναν επιμέρους σκορ 27-12 στην τελευταία περίοδο, είχαν πέντε «διψήφιους» και έφτασαν τις τρεις σερί νίκες στη regular season.
Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας
Η Αρμάνι βρήκε ρυθμό στην επίθεση από την πρώτη περίοδο, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και φτάνοντας στο 13-25 στο 10'. Ο Σαβόν Σιλντς σημείωσε επτά πόντους και μάζεψε τρία ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα για τους φιλοξενούμενους, που σούταραν με 50% στο τρίποντο (3/6) και είχαν πέντε επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στη Μονακό, η οποία είχε μόλις 1/6 τρίποντα και μία ασίστ για δύο λάθη. Στη συνέχεια, οι Μονεγάσκοι ανέβασαν την απόδοσή τους στην επίθεση, κάνοντας επιμέρους σκορ 32-23 στο δεύτερο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 45-48 στο ημίχρονο.
Ο Έλι Οκόμπο (16π.) ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, που ισορρόπησαν το ματς. Μάλιστα, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έδωσε το προβάδισμα στη Μονακό, γράφοντας το 50-48 στο 21'. Ωστόσο, η Αρμάνι ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, όταν ο Σιλντς διαμόρφωσε το 63-73 στο 30'. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας σε 81-81 με τον Άλφα Ντιαλό, 2:11 πριν από τη λήξη. Η άμυνα της Μονακό μπλόκαρε την Αρμάνι, με τον Τάις να σκοράρει για το 84-82! Η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι άντεξε στην πίεση και έφτασε στη νίκη με 90-85.
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 45-48, 63-73, 90-85.
Ο MVP: Ο Έλι Οκόμπο σημείωσε 16 πόντους (6/10 δίπ., 1/4 τρίπ., 1/1 βολ.), 13 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 26:51, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαβόν Σιλντς πέτυχε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 33:02.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μονακο μοίρασε 20 ασίστ για 5 λάθη.
|AS Monaco
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|0
|E. Okobo
|26:51
|16
|6/10
|1/4
|1/1
|0
|3
|3
|13
|1
|0
|0
|1
|28
|4
|J. Blossomgame *
|31:13
|7
|3/5
|0/1
|1/4
|0
|4
|4
|1
|2
|0
|0
|4
|6
|10
|D. Theis *
|24:58
|15
|5/6
|1/3
|2/2
|3
|3
|6
|0
|1
|1
|1
|0
|22
|11
|A. Diallo *
|31:56
|17
|2/9
|3/3
|4/4
|1
|5
|6
|0
|2
|1
|0
|2
|20
|13
|K. Hayes
|15:02
|10
|5/5
|0/0
|0/2
|2
|5
|7
|0
|0
|1
|1
|3
|14
|22
|T. Tarpey
|05:42
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|J. Begarin
|20:10
|6
|2/3
|0/4
|2/2
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|26
|N. Nedovic
|13:26
|5
|1/2
|1/3
|0/0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|0
|32
|M. Strazel *
|30:42
|14
|3/8
|1/2
|5/7
|1
|2
|3
|5
|0
|1
|0
|2
|16
|Total
|200:00
|90
|27/48
|7/20
|15/22
|10
|25
|35
|20
|6
|5
|2
|17
|111
|EA7 Emporio Armani Milan
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|1
|N. Mannion
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Q. Ellis *
|25:15
|5
|2/4
|0/2
|1/1
|0
|3
|3
|5
|0
|0
|0
|4
|6
|6
|D. Booker
|20:35
|12
|2/5
|2/3
|2/2
|4
|1
|5
|0
|0
|2
|0
|1
|13
|7
|S. Tonut
|03:29
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|L. Bolmaro *
|28:44
|12
|6/13
|0/1
|0/0
|1
|2
|3
|5
|0
|1
|0
|4
|11
|12
|A. Brooks
|15:01
|5
|1/4
|1/3
|0/0
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|16
|Z. Leday *
|29:58
|16
|5/9
|2/3
|0/1
|2
|4
|6
|1
|0
|0
|0
|2
|17
|17
|G. Ricci
|10:02
|4
|2/3
|0/2
|0/0
|3
|3
|6
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|23
|M. Guduric
|14:29
|5
|1/1
|1/2
|0/1
|0
|2
|2
|1
|0
|4
|0
|4
|1
|31
|S. Shields *
|33:02
|18
|3/5
|3/6
|3/3
|1
|4
|5
|2
|0
|1
|0
|1
|20
|32
|J. Nebo *
|19:25
|8
|4/6
|0/0
|0/0
|2
|6
|8
|0
|0
|0
|1
|2
|13
|77
|N. Sestina
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Total
|200:00
|85
|26/50
|9/22
|6/8
|14
|27
|41
|15
|0
|9
|1
|22
|87
