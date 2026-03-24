ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του έναν ακόμα «τελικό», αντιμετωπίζοντας την Ντουμπάι στην ουδέτερη έδρα στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν ένα σπουδαίο.. διπλό (104-107) με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν στο πρώτο ημίχρονο και ηγέτες τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Ντουμπάι BC - Παναθηναϊκός: Το ματς
Το ματς ξεκίνησε με τον Μούσα να δίνει από νωρίς σκορ στην Ντουμπάι, βρίσκοντας δύο τρίποντα για το 9-7, όμως ο Λεσόρ απάντησε άμεσα, μπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι για το 11-11. Ο Κέντρικ Ναν μοίραζε την μπάλα εξαιρετικά στο ξεκίνημα, φτάνοντας γρήγορα τις τρεις ασίστ, με τον Όσμαν να δίνει λύσεις και τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα (11-15 στο 5’). Ωστόσο, τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν ο Ναν φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ στο 7ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, ο Χέιζ-Ντέιβις κράτησε το «τριφύλλι» μπροστά (15-19), πριν ο Μούσα πάρει… φωτιά. Ο Βόσνιος έκανε τη διαφορά στην πρώτη περίοδο, φτάνοντας τους 13 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στο 26-25 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Στη δεύτερη περίοδο, η Ντουμπάι ανέβασε την έντασή της, με τους Μούσα και Μπέικον να δίνουν προβάδισμα (30-25), ενώ ένα επιμέρους 9-2 έφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (37-27 στο 13’). Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, δεχόμενος 41 πόντους σε 15 λεπτά (41-29). Σε εκείνο το σημείο, ο Εργκίν Αταμάν άλλαξε τα δεδομένα, επιλέγοντας ένα ψηλό σχήμα με Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Ο Όσμαν βγήκε μπροστά και με επτά πόντους μείωσε σε 43-39, όμως ο Μπέρτανς απάντησε άμεσα για το 46-39. Ο Χουάντσο και πάλι κράτησε κοντά τον Παναθηναϊκό (46-42), ενώ νέο τρίποντο του Όσμαν έφερε το σκορ στο 48-45. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι μπροστά 50-47.
Μετά την ανάπαυλα, ο Χουάντσο ευστόχησε σε τρίποντο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (50-50), με τον Μήτογλου να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, πετυχαίνοντας δύο τρίποντα για το 55-56. Η Ντουμπάι απάντησε με προσωπικές ενέργειες των Μούσα και Καμπενγκέλε, που πέτυχαν γκολ-φάουλ, ενώ καλάθι του Ράιτ έφερε το 63-60. Μετά από αρκετή ώρα στον πάγκο λόγω φάουλ, ο Ναν επέστρεψε και έδωσε λύσεις, ενώ ο Όσμαν συνέχισε να κρατά τον Παναθηναϊκό μπροστά (68-69), όντας σε εξαιρετική βραδιά. Ο Ναν πήρε μπρος στο 28’, σκοράροντας για το 73-76, ενώ ο Σλούκας με μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 75-81, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στο «τριφύλλι» ενόψει της τελικής ευθείας.
Με 7-0 υπέρ των γηπεδούχων ξεκίνησε η τελευταία περίοδος δια χειρός Μπέικον που έβαλε μπροστά τη Ντουμπάι για το 82-81 ανατρέποντας και πάλι την εικόνα της αναμέτρησης στο 32ο λεπτό. Μετά το αντιαθλητικό του Σλούκα, η Ντουμπάι έγραψε το 86-83, με τον Χέιζ-Ντέιβις να απαντάει από τα 6.75 για να ισοφαρίσει (86-86) στο 34ο λεπτό. Ο Μούσα ευστόχησε σε τρίποντο (89-86), όμως οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις κράτησαν τον Παναθηναϊκό και πάλι μπροστά 89-90 στο 36'. Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ναν πάνω από το κεφάλι του Άντερσον έγραψε το 89-92 ξεσηκώνοντας το γήπεδο. Άλλο ένα κρίσιμο τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις «έγραψε» το 91-95 με τον Καμπενγκέλε να απαντάει με τον ίδιο τρόπο (94-95). Ο Κέντρικ Ναν το πήρε πάνω του με μεγάλο τρίποντο ένα λεπτό πριν το φινάλε για το 96-102. Ακολούθησε το τρίποντο με ταμπλό δια χειρός Χέιζ-Ντέιβις για 98-105 με τον Μούσα να απαντάει για το 102-105 με τρίποντο και φάουλ. Oι βολές ωστόσο του Αμερικανού φόργουορντ ήταν εκείνες που κλείδωσαν το σημαντικό διπλό του Παναθηναϊκού.
Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ με τους 13 πόντους να τους σημειώνει στο τελευταίο δεκάλεπτο.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τσέντι Όσμαν με 23 πόντους και 3/4 τρίποντα και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα 17:29 που αγωνίστηκε.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εξαιρετικός ο Ντζάναν Μούσα με 31 πόντους και 5/7 τρίποντα μαζί και με 3 ασίστ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στην έδρα του με 103-82.
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|N. Dangubic *
|04:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|D. Bacon
|25:47
|23
|5/9
|55.6%
|4/4
|100%
|2/3
|66.7%
|7/8
|87.5%
|0
|3
|3
|3
|4
|4
|0
|0
|21
|21
|5
|A. Abass
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|K. Prepelic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|D. Bertans
|13:39
|9
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|9
|9
|10
|J. Anderson *
|30:06
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|5
|1
|2
|1
|0
|7
|11
|K. Kondic
|13:48
|4
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|2
|0
|7
|7
|13
|D. Musa *
|29:54
|31
|4/4
|100%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0%
|8/9
|88.9%
|0
|0
|0
|3
|6
|3
|0
|1
|32
|32
|17
|M. Kabengele *
|23:32
|16
|4/9
|44.4%
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|5/5
|100%
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|18
|18
|25
|M. Wright Iv *
|25:22
|9
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|8
|3
|4
|0
|0
|13
|13
|30
|F. Petrusev
|17:29
|2
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|5
|51
|B. Caboclo
|16:17
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|TOTAL
|200:00
|104
|20/36
|55.6%
|20/36
|55.6%
|13/22
|59.1%
|25/28
|89.3%
|8
|19
|27
|22
|26
|13
|3
|1
|114
|Panathinaikos AKTOR Athens
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Shorts
|07:17
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|6
|C. Osman *
|31:27
|23
|5/5
|100%
|5/5
|100%
|3/4
|75%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|2
|6
|0
|0
|0
|24
|24
|10
|K. Sloukas
|22:42
|5
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|3
|1
|2
|2
|1
|6
|6
|11
|N. Hayes-Davis *
|30:09
|22
|3/8
|37.5%
|3/8
|37.5%
|4/6
|66.7%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|18
|18
|17
|N. Rogkavopoulos
|03:24
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-2
|-2
|22
|J. Grant *
|23:00
|10
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|6
|4
|1
|1
|0
|12
|12
|25
|K. Nunn *
|20:41
|21
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|5
|3
|1
|0
|0
|24
|24
|26
|M. Lessort *
|19:43
|10
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|5
|2
|7
|1
|7
|1
|0
|0
|17
|17
|35
|K. Faried
|04:33
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|3
|40
|M. Grigonis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|41
|J. Hernangomez
|29:34
|6
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|12
|12
|44
|K. Mitoglou
|07:30
|6
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|5
|5
|TOTAL
|200:00
|107
|23/44
|52.3%
|23/44
|52.3%
|14/23
|60.9%
|19/21
|90.5%
|11
|16
|27
|23
|23
|8
|6
|4
|0
|122
