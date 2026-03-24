Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι BC επικρατώντας με 104-107 έχοντας για πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του έναν ακόμα «τελικό», αντιμετωπίζοντας την Ντουμπάι στην ουδέτερη έδρα στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν ένα σπουδαίο.. διπλό (104-107) με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν στο πρώτο ημίχρονο και ηγέτες τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Το ματς ξεκίνησε με τον Μούσα να δίνει από νωρίς σκορ στην Ντουμπάι, βρίσκοντας δύο τρίποντα για το 9-7, όμως ο Λεσόρ απάντησε άμεσα, μπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι για το 11-11. Ο Κέντρικ Ναν μοίραζε την μπάλα εξαιρετικά στο ξεκίνημα, φτάνοντας γρήγορα τις τρεις ασίστ, με τον Όσμαν να δίνει λύσεις και τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα (11-15 στο 5’). Ωστόσο, τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν ο Ναν φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ στο 7ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, ο Χέιζ-Ντέιβις κράτησε το «τριφύλλι» μπροστά (15-19), πριν ο Μούσα πάρει… φωτιά. Ο Βόσνιος έκανε τη διαφορά στην πρώτη περίοδο, φτάνοντας τους 13 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στο 26-25 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η Ντουμπάι ανέβασε την έντασή της, με τους Μούσα και Μπέικον να δίνουν προβάδισμα (30-25), ενώ ένα επιμέρους 9-2 έφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (37-27 στο 13’). Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, δεχόμενος 41 πόντους σε 15 λεπτά (41-29). Σε εκείνο το σημείο, ο Εργκίν Αταμάν άλλαξε τα δεδομένα, επιλέγοντας ένα ψηλό σχήμα με Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Ο Όσμαν βγήκε μπροστά και με επτά πόντους μείωσε σε 43-39, όμως ο Μπέρτανς απάντησε άμεσα για το 46-39. Ο Χουάντσο και πάλι κράτησε κοντά τον Παναθηναϊκό (46-42), ενώ νέο τρίποντο του Όσμαν έφερε το σκορ στο 48-45. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι μπροστά 50-47.

Μετά την ανάπαυλα, ο Χουάντσο ευστόχησε σε τρίποντο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (50-50), με τον Μήτογλου να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, πετυχαίνοντας δύο τρίποντα για το 55-56. Η Ντουμπάι απάντησε με προσωπικές ενέργειες των Μούσα και Καμπενγκέλε, που πέτυχαν γκολ-φάουλ, ενώ καλάθι του Ράιτ έφερε το 63-60. Μετά από αρκετή ώρα στον πάγκο λόγω φάουλ, ο Ναν επέστρεψε και έδωσε λύσεις, ενώ ο Όσμαν συνέχισε να κρατά τον Παναθηναϊκό μπροστά (68-69), όντας σε εξαιρετική βραδιά. Ο Ναν πήρε μπρος στο 28’, σκοράροντας για το 73-76, ενώ ο Σλούκας με μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 75-81, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στο «τριφύλλι» ενόψει της τελικής ευθείας.

Με 7-0 υπέρ των γηπεδούχων ξεκίνησε η τελευταία περίοδος δια χειρός Μπέικον που έβαλε μπροστά τη Ντουμπάι για το 82-81 ανατρέποντας και πάλι την εικόνα της αναμέτρησης στο 32ο λεπτό. Μετά το αντιαθλητικό του Σλούκα, η Ντουμπάι έγραψε το 86-83, με τον Χέιζ-Ντέιβις να απαντάει από τα 6.75 για να ισοφαρίσει (86-86) στο 34ο λεπτό. Ο Μούσα ευστόχησε σε τρίποντο (89-86), όμως οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις κράτησαν τον Παναθηναϊκό και πάλι μπροστά 89-90 στο 36'. Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ναν πάνω από το κεφάλι του Άντερσον έγραψε το 89-92 ξεσηκώνοντας το γήπεδο. Άλλο ένα κρίσιμο τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις «έγραψε» το 91-95 με τον Καμπενγκέλε να απαντάει με τον ίδιο τρόπο (94-95). Ο Κέντρικ Ναν το πήρε πάνω του με μεγάλο τρίποντο ένα λεπτό πριν το φινάλε για το 96-102. Ακολούθησε το τρίποντο με ταμπλό δια χειρός Χέιζ-Ντέιβις για 98-105 με τον Μούσα να απαντάει για το 102-105 με τρίποντο και φάουλ. Oι βολές ωστόσο του Αμερικανού φόργουορντ ήταν εκείνες που κλείδωσαν το σημαντικό διπλό του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107