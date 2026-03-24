Ζάλγκιρις - Μπάγερν 78-71: Σοβαρεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο και κυριάρχησε!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 78-71 στο Κάουνας για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Την 19η νίκη της στην EuroLeague βρήκε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας της Μπάγερν με 78-71.

Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις, παρουσιάζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, μπόρεσε να γυρίσει το ματς και πανηγύρισε στο φινάλε.

Κορυφαίος για τους Λιθουανούς ο Μόουζες Ράιτ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τουμπέλις με 21π..

Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους.

 

Ζάλγκιρις - Μπάγερν: Ο αγώνας

Η καλή άμυνα της Ζάλγκιρις… οδήγησε την επίθεση και με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο ο οποίος ξεκίνησε… καυτός (10π, 6’), οι γηπεδούχοι πήραν «κεφάλι» στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (16-8, 6’). Η Μπάγερν πίεσε περισσότερο και μπόρεσε να αντιδράσει στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και έπειτα από τρίποντο του Μάικ, ισοφάρισε το ματς στους 18 πόντους (18-18, 10’).

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας ως «όπλο» τους τα ριμπάουντ (11-20), κυριάρχησαν (32-34, 18’), ενώ… πλήρωσαν τα οκτώ λάθη και επέτρεψαν στους Λιθουανούς να μείνουν κοντά στην απόσταση του σκορ (34-36, 19’) και να μην ξεφύγουν, με τους Γερμανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με +4 (34-38, 20’).

Μετά την ανάπαυλα η Μπάγερν είχε τον ρυθμό με το μέρος της και μάλιστα προηγήθηκε με +8 (34-42, 21’), όμως ο Τουμπέλις είχε απάντηση για τη Ζάλγκιρις και με εύστοχο τρίποντο μείωσε στους τρεις (39-42, 22’), μέχρι να ευστοχήσει ο Λούτσιτς σε τρίποντο και να απαντήσει εκ νέου για την ομάδα του (39-45, 22’).

Το ξέσπασμα της Ζάλγκιρις…

Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις στη συνέχεια έτρεξε ένα σερί (13-0), αναγκάζοντας τους αντιπάλους τους να φτάσουν τα 12 λάθη και πήραν το προβάδισμα (52-45, 24’), ενώ είχαν γυρίσει τελείως το μομέντουμ του αγώνα με το μέρος τους και κυριάρχησαν!

Η Μπάγερν μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεσή της επέστρεψε και μετά από καλάθι του Ντα Σίλβα είχε τον δείκτη του σκορ στους τρεις πόντους (58-55, 29’). Ο Σλίβα με πέντε σερί δικούς του έδωσε… αέρα έξι πόντων στη Ζάλγκιρις στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου (63-57, 30’).

Στο 4ο δεκάλεπτο ο Σλίβα συνέχισε να «πυροβολεί» και μετά από εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έδωσε στην ομάδα του... αέρα 10 πόντων (69-59, 33'). Οι Γερμανοί έκαναν μια τελευταία απόπειρα να... πλησιάσουν και μετά από γκολ φάουλ του Ρατάν-Μέις, μείωσαν στους τρεις (74-71, 37').

Η Ζάλγκιρις μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό στο φινάλε και μετά από τις καλές άμυνες που έβγαλε, «κλείδωσε» την 19η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 34-38, 63-57, 78-71

MVP ΗΤΑΝ Ο… Μόουζες Ράιτ με 16 πόντους (7/11 δίποντα, 2/2 βολές), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 17 λάθη της Μπάγερν.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει με 70-98.

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Tomas MasiulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Williams-Goss *26:5951/714.3%0/50%1/250%2/2100%000630106
3S. Francisco *27:43145/1338.5%4/666.7%1/714.3%3/3100%0117513021
7M. Wright *25:43167/1163.6%7/1163.6%0/00%2/2100%4371610023
8I. Brazdeikis13:3252/633.3%2/540%0/10%1/250%123131002
9D. Giedraitis17:4400/20%0/10%0/10%0/00%112231101
10A. Tubelis *25:06219/1275%7/887.5%2/450%1/250%0440412222
12M. Lo05:1010/10%0/00%0/10%1/250%00000100-2
14D. Sleva20:12114/1040%2/540%2/540%1/250%426031008
15L. Birutis08:5900/00%0/00%0/00%0/00%325011005
51A. Butkevicius *18:5131/425%0/00%1/425%0/00%033040304
91D. Sirvydis04:4920/00%0/00%0/00%2/2100%000030003
92E. Ulanovas05:1200/00%0/00%0/00%0/00%000110000
TOTAL200:007829/6643.9%22/4153.7%7/2528%13/1776.5%13193218361010292
FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Emir MutapcicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1O. Da Silva *24:59126/1250%6/1060%0/20%0/00%55100111014
4X. Rathan-Mayes20:25115/1050%5/771.4%0/30%1/1100%101324007
5N. Giffey12:2773/560%2/366.7%1/250%0/00%112140005
7J. Voigtmann04:4900/10%0/10%0/00%0/00%033000003
8L. Kratzer00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10J. Jessup19:5873/837.5%2/366.7%1/520%0/00%011111003
11V. Lucic *26:3882/450%1/1100%1/333.3%3/475%1232200012
13A. Obst *20:5721/714.3%1/520%0/20%0/00%01101300-7
21J. Hollatz *19:35104/580%2/2100%2/366.7%0/00%3031333011
22I. Mike18:2052/540%1/425%1/1100%0/00%101221216
32W. Gabriel *19:3821/333.3%1/250%0/10%0/00%156222005
33D. McCormack12:1473/475%3/475%0/00%1/250%033022006
TOTAL200:007130/6446.9%24/4257.1%6/2227.3%5/771.4%1522371220176168

@Photo credits: euroleague
     

