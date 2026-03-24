Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 78-71 στο Κάουνας για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις, παρουσιάζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, μπόρεσε να γυρίσει το ματς και πανηγύρισε στο φινάλε.

Κορυφαίος για τους Λιθουανούς ο Μόουζες Ράιτ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τουμπέλις με 21π..

Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους.

Ζάλγκιρις - Μπάγερν: Ο αγώνας

Η καλή άμυνα της Ζάλγκιρις… οδήγησε την επίθεση και με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο ο οποίος ξεκίνησε… καυτός (10π, 6’), οι γηπεδούχοι πήραν «κεφάλι» στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (16-8, 6’). Η Μπάγερν πίεσε περισσότερο και μπόρεσε να αντιδράσει στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και έπειτα από τρίποντο του Μάικ, ισοφάρισε το ματς στους 18 πόντους (18-18, 10’).

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας ως «όπλο» τους τα ριμπάουντ (11-20), κυριάρχησαν (32-34, 18’), ενώ… πλήρωσαν τα οκτώ λάθη και επέτρεψαν στους Λιθουανούς να μείνουν κοντά στην απόσταση του σκορ (34-36, 19’) και να μην ξεφύγουν, με τους Γερμανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με +4 (34-38, 20’).

Μετά την ανάπαυλα η Μπάγερν είχε τον ρυθμό με το μέρος της και μάλιστα προηγήθηκε με +8 (34-42, 21’), όμως ο Τουμπέλις είχε απάντηση για τη Ζάλγκιρις και με εύστοχο τρίποντο μείωσε στους τρεις (39-42, 22’), μέχρι να ευστοχήσει ο Λούτσιτς σε τρίποντο και να απαντήσει εκ νέου για την ομάδα του (39-45, 22’).

Το ξέσπασμα της Ζάλγκιρις…

Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις στη συνέχεια έτρεξε ένα σερί (13-0), αναγκάζοντας τους αντιπάλους τους να φτάσουν τα 12 λάθη και πήραν το προβάδισμα (52-45, 24’), ενώ είχαν γυρίσει τελείως το μομέντουμ του αγώνα με το μέρος τους και κυριάρχησαν!

Η Μπάγερν μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεσή της επέστρεψε και μετά από καλάθι του Ντα Σίλβα είχε τον δείκτη του σκορ στους τρεις πόντους (58-55, 29’). Ο Σλίβα με πέντε σερί δικούς του έδωσε… αέρα έξι πόντων στη Ζάλγκιρις στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου (63-57, 30’).

Στο 4ο δεκάλεπτο ο Σλίβα συνέχισε να «πυροβολεί» και μετά από εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έδωσε στην ομάδα του... αέρα 10 πόντων (69-59, 33'). Οι Γερμανοί έκαναν μια τελευταία απόπειρα να... πλησιάσουν και μετά από γκολ φάουλ του Ρατάν-Μέις, μείωσαν στους τρεις (74-71, 37').

Η Ζάλγκιρις μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό στο φινάλε και μετά από τις καλές άμυνες που έβγαλε, «κλείδωσε» την 19η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 34-38, 63-57, 78-71

MVP ΗΤΑΝ Ο… Μόουζες Ράιτ με 16 πόντους (7/11 δίποντα, 2/2 βολές), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 17 λάθη της Μπάγερν.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει με 70-98.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Tomas Masiulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 N. Williams-Goss * 26:59 5 1/7 14.3% 0/5 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 6 3 0 1 0 6 3 S. Francisco * 27:43 14 5/13 38.5% 4/6 66.7% 1/7 14.3% 3/3 100% 0 1 1 7 5 1 3 0 21 7 M. Wright * 25:43 16 7/11 63.6% 7/11 63.6% 0/0 0% 2/2 100% 4 3 7 1 6 1 0 0 23 8 I. Brazdeikis 13:32 5 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 3 1 3 1 0 0 2 9 D. Giedraitis 17:44 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 3 1 1 0 1 10 A. Tubelis * 25:06 21 9/12 75% 7/8 87.5% 2/4 50% 1/2 50% 0 4 4 0 4 1 2 2 22 12 M. Lo 05:10 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 14 D. Sleva 20:12 11 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 1/2 50% 4 2 6 0 3 1 0 0 8 15 L. Birutis 08:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 0 1 1 0 0 5 51 A. Butkevicius * 18:51 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 0 4 0 3 0 4 91 D. Sirvydis 04:49 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 3 0 0 0 3 92 E. Ulanovas 05:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 TOTAL 200:00 78 29/66 43.9% 22/41 53.7% 7/25 28% 13/17 76.5% 13 19 32 18 36 10 10 2 92