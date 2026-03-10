Ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι που επιθετικά ήταν απίθανος, επικράτησε της Παρί με 87-104 και γιόρτασε τα 101α γενέθλιά του ανεβαίνοντας στο 20-10!

Με τον ιδανικότερο τρόπο γιόρτασε τα 101 χρόνια του ο Ολυμπιακός, ο οποίος διέλυσε την Παρί στην έδρα της με +17 (87-104).

Από την αρχή μέχρι και το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τα ηνία, ξεφεύγοντας αρχικά χάρη στα 13 του τρίποντα στο ημίχρονο, ενώ στην συνέχεια ο χαρακτήρας των Πειραιωτών δεν άφησε την Παρί να επιστρέψει.

Ντόρσεϊ (24π.), Πίτερς (18π.) και Φουρνιέ (17π.) ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, που παρά την απουσία του Σάσα Βεζένκοβ, βρήκαν σκορ από πολλούς παίκτες και έφτασαν σε μία απολύτως δίκαιη νίκη.

Πλέον ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 20-10 και την δεύτερη θέση, έχοντας 8 αγωνιστικές ακόμη για να «κλειδώσει» την τετράδα.

Παρί - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά και με τον Πίτερς να βρίσκει 2 τρίποντα και τον Ντόρσεϊ 11 πόντους, το σκορ στο 8-17 στο 5'. Ο Αμερικανός συνέχισε να σκοράρει και έφτασε τα 4/4 τρίποντα, όμως μια ασίστ του ήταν αυτή που έστειλε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα (18-20, 9'), με το δεκάλεπτο να κλείνει εν τέλει στο 22-33.

Ο ρυθμός συνέχισε να είναι δαιμονισμένος, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις (πλέον όχι μόνο από το τρίποντο) και να κρατά τον έλεγχο. Παρόλα αυτά, η άμυνα των Πειραιωτών δεν ήταν καλή και ο Ρόμπινσον το εκμεταλλεύτηκε για το 30-35 (13'). Ένα επιμέρους 6-11 έκανε το σκορ 36-46 (15'), όμως η Παρί συνέχισε να ανεβάζει τον ρυθμό και να τιμωρεί κάθε κακή επίθεση, κάνοντας το 47-51 στο 17'. Παρόλα αυτά, ο Ντόρσεϊ βγήκε μπροστά και το σκορ στο ημίχρονο έγινε 55-63.

Η διαφορά ανέβηκε πάνω από τους 10 άμεσα, όμως ο Καβαλιέρ μείωσε ξανά (65-71, 23'). Ο Μιλουτίνοφ ανέβασε απόδοση και παρά ένα μικρό ξέσπασμα της Παρί, η ομάδα του πειραιά ξέφυγε ξανά, ανεβάζοντας τη διαφορά (69-85, 27'). Τίποτα δεν άλλαξε στην συνέχεια της περιόδου, με το σκορ στο 30' να είναι 71-87.

Ο Ντόρσεϊ με ατομικές ενέργειες έσβηνε κάθε προσπάθεια της Παρί για επιστροφή (77-89, 33'), ενώ ο Φουρνιέ με τη σειρά του εκτόξευσε τη διαφορά στους 18 (80-98, 38'), με τα πάντα να τελειώνουν. Τελικό σκορ 87-104 και νίκη για τον Ολυμπιακό!

Ο MVP... Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 24 πόντους και 5 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 18 πόντους και 9 ασίστ πάλεψε, αλλά δεν ήταν αρκετός.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός είχε 17/30 τρίποντα, ενώ παράλληλα ήλεγξε τον αέρα με 41 ριμπάουντ έναντι 27. ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν από την αρχή ανώτερος, ενώ στο τέλος έβαλε μεγάλα σουτ και τελείωσε κάθε ελπίδα ανατροπής της Παρί.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ο Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους, 4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Φουρνιέ με 17 πόντους και οι Τζόσεφ – Χολ με 10 πόντους έκαστος.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει της Παρί στο ΣΕΦ με 98-86

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104.

Player Min PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO PIR 2 N. Hifi 22:11 15 2/3 2/5 5/6 2 4 1 1 23 4 L. Cavaliere 17:12 4 2/3 0/0 0/0 4 0 1 1 5 5 J. Robinson 20:08 18 4/5 2/4 4/4 1 9 1 3 27 7 S. Herrera 12:40 6 0/1 1/5 3/3 0 2 1 0 4 8 J. Rhoden 21:46 14 1/2 4/7 0/0 4 0 0 2 12 9 L. Stevens 21:19 6 1/4 1/3 1/2 2 2 0 1 3 13 A. Dokossi 23:12 4 2/2 0/0 0/0 7 0 4 1 13 15 M. Faye 11:56 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 2 -6 20 J. Morgan 12:29 3 0/0 1/3 0/0 1 2 0 0 2 24 Y. Ouattara 11:17 2 1/2 0/0 0/0 2 1 1 0 4 34 D. Hommes 13:45 11 0/0 3/8 2/2 1 2 0 0 8 35 D. Willis 12:05 2 1/1 0/4 0/2 3 0 0 0 -3 Team 200:00 87 15/25 14/39 15/19 27 22 9 11 92