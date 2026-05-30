Η Σουμπότιτσα έκανε το «μπαμ» και απέκλεισε (90-89) τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδο του από τον τελικό του πρωταθλήματος Σερβίας.

Ο Ερυθρός Αστέρας υπέστη ήττα-σοκ (90-89) εντός έδρας από τη Σουμπότιτσα και αποκλείστηκε από τον τελικό του πρωταθλήματος Σερβίας! Ένα καλάθι του Ολιβιέ Χάνλαν στα 1.9 δευτερόλεπτα προσυπέγραψε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους, την ώρα που οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Σάσα Ομπράντοβιτς που είχε απομακρυνθεί από τον πάγκο τις τελευταίες ημέρες.

Μετά τον αποκλεισμό της Παρτίζαν (από την FMP με 92-79) ακολούθησε και εκείνος των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου που είχαν στην άκρη του πάγκου ως υπηρεσιακό προπονητή τον Μίλαν Τόμιτς. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε και η παρουσία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ που έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό δεν αγωνίστηκε και έκλεισε με αυτό τον τρόπο το πέρασμα του από την ομάδα του Βελιγραδίου.

HENLAN SRUŠIO ZVEZDU!



Spartak iz Subotice je pobedio Crvenu zvezdu u polufinalu F4 KLS.



Heroj je Henlan koji je postigao koš za pobedu u poslednjim sekundama utakmice. pic.twitter.com/WhfrPacZVm — B92.sport (@B92sport) May 29, 2026

Πρώτος σκόρερ για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 21 πόντους σε 31 λεπτά, ενώ ο Όγκνιεν Ντόμπριτς είχε 19 πόντους σε 33 λεπτά. Από την Σουμπότιτσα που έκανε τη μεγάλη έκπληξη ο Ίγκορ Ντρόμπνιακ είχε 21 πόντους και 7 ασίστ σε 28 λεπτά και ο Ντανίλο Νίκολιτς 18 πόντους σε 32 λεπτά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 47-46, 70-67, 89-90.



