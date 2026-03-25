Ο Τοντ Γουόρνικ, ο σύμβουλος διαιτησίας του BasketNews, ανέλυσε την άμυνα του Φουρνιέ πάνω στον Μοντέρο κι εξήγησε πως στην EuroLeague δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για τέτοιου είδους άμυνες, σε αντίθεση με το NBA, που ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος.

Ουσιαστικά εξηγεί πως στην Ευρώπη, από τη στιγμή που υπάρχει επαφή με το χέρι, κατά την άποψή του υπάρχει φάουλ, κάτι που δεν θα ίσχυε στο NBA, καθώς, πριν την επαφή, ο Φουρνιέ έχει βρει την μπάλα.

Αναλυτικά η ανάλυση για το αν έκανε φάουλ ο Φουρνιέ στον Μοντέρο:

«Έπρεπε να καταλογιστεί φάουλ στον Έβαν Φουρνιέ με 2.9 δευτερόλεπτα να απομένουν στον αγώνα Βαλένθια–Ολυμπιακός;

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι πριν του καταλογιστεί το φάουλ, ο Φουρνιέ βρίσκει αρχικά την μπάλα στα χέρια του Ζαν Μοντέρο.

Υπάρχουν επίσης αρκετά στοιχεία ότι, αφού χτύπησε την μπάλα, το χέρι του Φουρνιέ χτύπησε το χέρι του Μοντέρο με σημαντική δύναμη.

Το NBA έχει σαφή οδηγία για τέτοιες φάσεις: αν η αρχική επαφή με την μπάλα είναι νόμιμη, η επαφή που ακολουθεί στο follow-through συνήθως θεωρείται οριακή και όχι φάουλ.

Με άλλα λόγια, αν αυτή η φάση εξεταζόταν με βάση τους κανονισμούς του NBA, το φάουλ πιθανότατα θα είχε ακυρωθεί.

Παρότι έχουν υπάρξει ανεπίσημες συζητήσεις στην EuroLeague σχετικά με παρόμοιες φάσεις, η διοργάνωση δεν διαθέτει αντίστοιχες οδηγίες με το NBA.

Επομένως, το act of shooting πρέπει να εξεταστεί ως σύνολο.

Από την οπτική των διαιτητών, ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι ότι η μπάλα πετάγεται κάθετα προς τα πάνω από τα χέρια του Μοντέρο.

Αν το χτύπημα του Φουρνιέ στην μπάλα ήταν απολύτως καθαρό, η μπάλα θα είχε κατεύθυνση προς τα κάτω – και όχι προς τα πάνω.

Παρά την αρχική επαφή του Φουρνιέ με την μπάλα, και παρά την απογοήτευση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα και των ανθρώπων και φιλάθλων του Ολυμπιακού, αυτή η φάση είναι, βάσει κανονισμών, φάουλ και σωστή απόφαση».