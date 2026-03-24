Βαλένθια - Ολυμπιακός 85-84: Τα έκανε μαντάρα και ηττήθηκε στην Ισπανία
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στη Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να επικρατεί με 85-84 μετά από ένα ματς θρίλερ.
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος. Ο Φουρνιέ χρεώθηκε ένα αυστηρό φάουλ απέναντι στον Μοντέρο ο οποίος πονούσε και έμεινε εκτός, με τον Ντε Λαρέα να σκοράρει. Ο Φουρνιέ είχε ξανά την ευκαιρία, όμως αστόχησε σε ένα δύσκολο φλότερ, με τη κόρνα της λήξης να βρίσκει τους Ισπανούς νικητές.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός υποχωρεί στο 22-12, με την Βαλένθια να ανεβαίνει στο 21-12.
Ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, ο Γουόρντ με 15, ο Πίτερς με 10 και ο μοιραίος στο τέλος Φουρνιέ με 12 ήταν οι διψήφιοι του Ολυμπιακού.
Ο Μπάντιο είχε 15 για την Βαλένθια, ενώ ο ήρωας Ντε Λαρέα, είχε... 3 πόντους, συμπεριλαμβανομένων των δύο βολών στο τέλος.
Βαλένθια - Ολυμπιακός: Το ματς
Με έξι πόντους του Βεζένκοβ για το 3-6 ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Ισπανία, με τον Ολυμπιακό να δείχνει από νωρίς επιθετική διάθεση. Η Βαλένθια, ωστόσο, απάντησε άμεσα, «τρέχοντας» ένα γρήγορο 5-0 για το 8-6, εκμεταλλευόμενη την ενέργεια της έδρας της. Ο Γουόκαπ με γκολ-φάουλ επανέφερε τους «ερυθρόλευκους» μπροστά (8-9), ενώ ο Βεζένκοβ συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα, σκοράροντας τρίποντο από πολύ μακριά για το 13-16. Ο Φουρνιέ πήρε τη σκυτάλη από την περιφέρεια (15-19), όμως οι γηπεδούχοι ήταν εξίσου εύστοχοι, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 25-23 υπέρ της Βαλένθια, μετά από buzzer beater του Σακό. Στη δεύτερη περίοδο, οι Ισπανοί συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, βρίσκοντας λύσεις από τους Τόμπσον και Πραντίγια (31-29). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, με τους Γουόρντ και Πίτερς να δίνουν προβάδισμα (35-33), σε ένα παιχνίδι που πήγαινε πόντο-πόντο. Ο Μιλουτίνοβ από τη γραμμή των βολών και ο Βεζένκοβ έφεραν τη διαφορά στο +6 (37-43), ενώ τρίποντο του Ντόρσεϊ εκτόξευσε το προβάδισμα στο +9 (39-48). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 42-50, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει τον ρυθμό.
Η τρίτη περίοδος ανήκε στη Βαλένθια, που μπήκε δυνατά με σερί 7-0, μειώνοντας σε 49-50. Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν επιθετικά, ενώ τα χαμένα ριμπάουντ έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στους γηπεδούχους. Παρά το μικρό ξέσπασμα με Νιλικινά, Γουόρντ και Πίτερς για το 62-67 (χωρίς εντός παιδιάς καλάθι για 7:12 ο Ολυμπιακός μέχρι το καλάθι του Γουόρντ), οι Ισπανοί επέστρεψαν, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 67-69. Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 67-74, δείχνοντας έτοιμος να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Η Βαλένθια, όμως, έμεινε ζωντανή και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων. Το ματς οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε, με τον Φουρνιέ να γράφει το 83-84 με μεγάλο τρίποντο στα 14’’. Στην τελευταία φάση, οι Ισπανοί κέρδισαν φάουλ, με τον Ντε Λαρέα να ευστοχεί σε δύο βολές για το 85-84. Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση, όμως το φλότερ του Φουρνιέ δεν βρήκε στόχο, χαρίζοντας τη νίκη στη Βαλένθια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο…Σέρχιο Ντε Λαρέα, ο οποίος στο τέλος ήταν ψύχραιμος και ευστόχησε στις βολές, ερχόμενος από τον πάγκο.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μπάντιο με 15 πόντους, ενώ 13 είχε ο Μοντέρο και 12 ο Κι.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος στο τέλος έκανε κομβικό λάθος και χάρισε τη μπάλα στη Βαλένθια, ενώ συνολικά είχε 4 πόντους χωρίς σκορ εντός παιδιάς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ηγετικός στο τέλος ο Έβαν Φουρνιέ. Ο Γάλλος πάλεψε, κι ας αποδείχθηκε μοιραίος στο τέλος με το αυστηρό φάουλ και το χαμένο φλότερ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει την ήττα στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια στον πρώτο γύρο με 92-99.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|PIR
|0
|B. Badio
|24:24
|15
|6/14
|0/0
|5
|4
|0
|1
|16
|1
|K. Taylor
|20:43
|3
|1/5
|0/0
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|J. Puerto
|17:37
|5
|2/4
|0/0
|5
|2
|1
|2
|11
|3
|N. Reuvers
|13:50
|5
|2/4
|0/0
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|J. Pradilla
|15:01
|6
|2/5
|1/1
|5
|3
|1
|3
|8
|5
|S. De Larrea
|02:57
|3
|0/0
|3/4
|0
|0
|0
|1
|2
|7
|B. Key
|23:25
|12
|5/7
|1/3
|3
|3
|1
|1
|14
|8
|J. Montero
|21:51
|13
|4/8
|5/6
|3
|6
|0
|1
|21
|10
|O. Moore
|17:46
|7
|3/4
|0/0
|2
|3
|1
|4
|5
|12
|N. Sako
|13:46
|10
|5/6
|0/0
|3
|0
|0
|0
|10
|13
|D. Thompson
|14:47
|6
|2/5
|0/0
|0
|1
|0
|1
|1
|24
|M. Costello
|13:53
|0
|0/1
|0/0
|5
|2
|1
|0
|7
|TEAM TOTALS
|85
|32/63
|10/14
|34
|27
|6
|18
|95
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|PIR
|T. Walkup
|20:52
|6
|2/4
|0/1
|2/3
|3
|6
|0
|4
|9
|F. Ntilikina
|11:26
|4
|0/0
|0/0
|4/4
|0
|1
|1
|1
|5
|T. Ward
|23:38
|15
|5/8
|1/3
|2/2
|2
|0
|1
|1
|9
|M. Morris
|08:25
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|1
|2
|0
|0
|0
|S. Vezenkov
|23:35
|17
|5/7
|1/2
|4/5
|6
|0
|0
|1
|19
|K. Papanikolaou
|11:39
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0
|1
|0
|1
|-4
|T. Dorsey
|20:06
|6
|0/2
|1/4
|3/4
|2
|1
|1
|1
|3
|A. Peters
|16:16
|10
|2/2
|2/3
|0/0
|3
|0
|1
|1
|12
|N. Milutinov
|16:27
|5
|0/2
|0/0
|5/8
|3
|1
|0
|1
|10
|D. Hall
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|T. Jones
|23:33
|9
|4/5
|0/0
|1/2
|8
|0
|0
|0
|16
|E. Fournier
|24:03
|12
|1/2
|3/10
|1/2
|0
|5
|2
|2
|9
|ΣΥΝΟΛΟ
|200:00
|84
|19/33
|8/24
|22/30
|30
|17
|6
|13
|90
