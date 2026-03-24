Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στη Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να επικρατεί με 85-84 μετά από ένα ματς θρίλερ.

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος. Ο Φουρνιέ χρεώθηκε ένα αυστηρό φάουλ απέναντι στον Μοντέρο ο οποίος πονούσε και έμεινε εκτός, με τον Ντε Λαρέα να σκοράρει. Ο Φουρνιέ είχε ξανά την ευκαιρία, όμως αστόχησε σε ένα δύσκολο φλότερ, με τη κόρνα της λήξης να βρίσκει τους Ισπανούς νικητές.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός υποχωρεί στο 22-12, με την Βαλένθια να ανεβαίνει στο 21-12.

Ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, ο Γουόρντ με 15, ο Πίτερς με 10 και ο μοιραίος στο τέλος Φουρνιέ με 12 ήταν οι διψήφιοι του Ολυμπιακού.

Ο Μπάντιο είχε 15 για την Βαλένθια, ενώ ο ήρωας Ντε Λαρέα, είχε... 3 πόντους, συμπεριλαμβανομένων των δύο βολών στο τέλος.

Βαλένθια - Ολυμπιακός: Το ματς

Με έξι πόντους του Βεζένκοβ για το 3-6 ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Ισπανία, με τον Ολυμπιακό να δείχνει από νωρίς επιθετική διάθεση. Η Βαλένθια, ωστόσο, απάντησε άμεσα, «τρέχοντας» ένα γρήγορο 5-0 για το 8-6, εκμεταλλευόμενη την ενέργεια της έδρας της. Ο Γουόκαπ με γκολ-φάουλ επανέφερε τους «ερυθρόλευκους» μπροστά (8-9), ενώ ο Βεζένκοβ συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα, σκοράροντας τρίποντο από πολύ μακριά για το 13-16. Ο Φουρνιέ πήρε τη σκυτάλη από την περιφέρεια (15-19), όμως οι γηπεδούχοι ήταν εξίσου εύστοχοι, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 25-23 υπέρ της Βαλένθια, μετά από buzzer beater του Σακό. Στη δεύτερη περίοδο, οι Ισπανοί συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, βρίσκοντας λύσεις από τους Τόμπσον και Πραντίγια (31-29). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, με τους Γουόρντ και Πίτερς να δίνουν προβάδισμα (35-33), σε ένα παιχνίδι που πήγαινε πόντο-πόντο. Ο Μιλουτίνοβ από τη γραμμή των βολών και ο Βεζένκοβ έφεραν τη διαφορά στο +6 (37-43), ενώ τρίποντο του Ντόρσεϊ εκτόξευσε το προβάδισμα στο +9 (39-48). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 42-50, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει τον ρυθμό.

Η τρίτη περίοδος ανήκε στη Βαλένθια, που μπήκε δυνατά με σερί 7-0, μειώνοντας σε 49-50. Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν επιθετικά, ενώ τα χαμένα ριμπάουντ έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στους γηπεδούχους. Παρά το μικρό ξέσπασμα με Νιλικινά, Γουόρντ και Πίτερς για το 62-67 (χωρίς εντός παιδιάς καλάθι για 7:12 ο Ολυμπιακός μέχρι το καλάθι του Γουόρντ), οι Ισπανοί επέστρεψαν, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 67-69. Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 67-74, δείχνοντας έτοιμος να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Η Βαλένθια, όμως, έμεινε ζωντανή και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων. Το ματς οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε, με τον Φουρνιέ να γράφει το 83-84 με μεγάλο τρίποντο στα 14’’. Στην τελευταία φάση, οι Ισπανοί κέρδισαν φάουλ, με τον Ντε Λαρέα να ευστοχεί σε δύο βολές για το 85-84. Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση, όμως το φλότερ του Φουρνιέ δεν βρήκε στόχο, χαρίζοντας τη νίκη στη Βαλένθια.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο…Σέρχιο Ντε Λαρέα, ο οποίος στο τέλος ήταν ψύχραιμος και ευστόχησε στις βολές, ερχόμενος από τον πάγκο.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μπάντιο με 15 πόντους, ενώ 13 είχε ο Μοντέρο και 12 ο Κι.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος στο τέλος έκανε κομβικό λάθος και χάρισε τη μπάλα στη Βαλένθια, ενώ συνολικά είχε 4 πόντους χωρίς σκορ εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ηγετικός στο τέλος ο Έβαν Φουρνιέ. Ο Γάλλος πάλεψε, κι ας αποδείχθηκε μοιραίος στο τέλος με το αυστηρό φάουλ και το χαμένο φλότερ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει την ήττα στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια στον πρώτο γύρο με 92-99.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

# Player MIN PTS FG FT REB AST STL TO PIR 0 B. Badio 24:24 15 6/14 0/0 5 4 0 1 16 1 K. Taylor 20:43 3 1/5 0/0 2 3 0 2 1 2 J. Puerto 17:37 5 2/4 0/0 5 2 1 2 11 3 N. Reuvers 13:50 5 2/4 0/0 1 0 1 0 1 4 J. Pradilla 15:01 6 2/5 1/1 5 3 1 3 8 5 S. De Larrea 02:57 3 0/0 3/4 0 0 0 1 2 7 B. Key 23:25 12 5/7 1/3 3 3 1 1 14 8 J. Montero 21:51 13 4/8 5/6 3 6 0 1 21 10 O. Moore 17:46 7 3/4 0/0 2 3 1 4 5 12 N. Sako 13:46 10 5/6 0/0 3 0 0 0 10 13 D. Thompson 14:47 6 2/5 0/0 0 1 0 1 1 24 M. Costello 13:53 0 0/1 0/0 5 2 1 0 7 TEAM TOTALS 85 32/63 10/14 34 27 6 18 95