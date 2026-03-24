Μια ελεύθερη βολή του Κάρλιξ Τζόουνς χάρισε στην Παρτίζαν τη νίκη επί της Βιλερμπάν με 79-78 στην τέταρτη διαδοχική νίκη της σερβικής ομάδας.

Ο αγώνας στο Βελιγράδι ήταν πλούσιος σε ανατροπές και τελικώς όλα κρίθηκαν από μία εύστοχη βολή του Κάρλικ Τζόουνς 1.2'' πριν το τέλος. Κι έτσι η Παρτίζαν σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της δίχως ουσιαστικό αντίκρισμα καθώς δεν έχει πιθανότητες πρόκρισης στα Play In της διοργάνωσης. Ο Τόμας Ερτέλ ήταν ο κορυφαίος για τη Βιλερμπάν η οποία θα μπορούσε να είχε φύγει νικήτρια από το Βελιγράδι αν ο Βοτιέ... τελείωνε τις φάσεις που πήρε χαμηλά στη ρακέτα.

Ο αγώνας

Ο Τομάς Ερτέλ ήταν το πρόσωπο της πρώτης περιόδου μέσα από την εκτέλεση και τη δημιουργία του καθώς η Παρτίζαν πέταξε στα σκουπίδια ένα μεγάλο αριθμό επιθέσεων μέσα από τα έξι λάθη στα οποία υπέπεσε. Κι έτσι η Βιλερμπάν είχε τον πλήρη έλεγχο (14-24).

Η Παρτίζαν χρειάστηκε περίπου τέσσερα λεπτά για να βρει καλάθι στη δεύτερη περίοδο αλλά δεν το πλήρωσε (14-27, 13’) καθώς η Βιλερμπάν ήταν τουλάχιστον απελπιστική στην εκτέλεση. Κι έτσι οι γηπεδούχοι σταδιακά ροκάνισαν τη διαφορά με πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς και στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου πέτυχαν την ολική ανατροπή.

Η Βιλερμπάν ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με 0-7 σερί αλλά ο Οσετκόφσκι πρόσφερε το μακρινό σουτ στους γηπεδούχους και τις επιθετικές ανάσες που χρειάστηκαν (46-44, 25'). Ακολούθησαν τα τρίποντα του Ποκουσέφσκι αλλά λύσεις στην επίθεση είχε και η Βιλερμπάν... χτυπώντας μέσα από τη ρακέτα μέσα από τις διεισδύσεις των Ερτέλ, Χάρισον (59-57, 30').

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στις αρχές της τελευταίας περιόδου καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή της. Η Βιλερμπάν σούταρε απελπιστικά για τρεις περιόδους αλλά στην τελευταία βρήκε διαδοχικά μακρινά σουτ (67-71, 36'). Πέντε συνεχόμενοι πόντοι του Μπόνγκα έφεραν νέα ανατροπή αλλά ο Ερτέλ πήρε προσωπικά την υπόθεση βάζοντας τη Βιλερμπάν σε θέση οδηγού (73-76), 80'' πριν το τέλος, στη συνέχεια μάλιστα πέρασε μία εξαιρετική πάσα στον Βοτιέ ο οποίος όμως την πέταξε στα σκουπίδια.

Κι έτσι η Παρτίζαν έμεινε ζωντανή (76-76, 39'), και μετά από το επιθετικό φάουλ του Βοτιέ, ο Οσετκόφσκι της έδωσε και το προβάδισμα με δύο ελεύθερες βολές 29'' πριν το φινάλε. Στην κρίσιμη επίθεση της γαλλικής ομάδας ο Ντιαγέ πήγε στη γραμμή των βολών (78-78) και τα τελευταία είκοσι δευτερόλεπτα πήγαν στους γηπεδούχους. 1.2'' πριν το τέλος ο Κάρλικ Τζόουνς απέκτησε το δικαίωμα δύο βολών, έβαλε την πρώτη, αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη και όλα τελείωσαν.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 36-32, 59-57, 79-78

MVP Ο… Κάρλικ Τζόουνς ο οποίος έβαλε και τη βολή που έκρινε τον αγώνα

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Τομάς Ερτέλ με την εκτέλεση και τη δημιουργία του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… το +13 της Παρτίζαν στο σύστημα αξιολόγησης, μάλλον ασυνήθιστη διαφορά για παιχνίδι που κρίθηκε στη μία βολή 1.2'' πριν το τέλος.

