Euroleague Βαθμολογία: Η κατάταξη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρ
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρ.
Ένα τρομερό ντέρμπι είχαμε στο T-Center, με τον Μπόλντγουϊν να... σκοτώνει τον Παναθηναϊκό και να δίνει τη νίκη στη Φενέρ με 83-85.
Τα αποτελέσματα (28η αγωνιστική)
Πέμπτη 12/2
- Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
- Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
- Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
- Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67
Παρασκευή 13/2
- Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
- Μονακό-Μπασκόνια 102-92
- Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85
- Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96
- Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77
Κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 20-7
- * Ολυμπιακός 18-9
- Βαλένθια 18-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
- Μπαρτσελόνα 17-11
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
- Ζάλγκιρις Κάουνας 16-12
- Μονακό 16-12
- Παναθηναϊκός 16-12
- Ερυθρός Αστέρας 16-12
- Ντουμπάι 14-14
- Αρμάνι Μιλάνο 14-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
- Μπάγερν Μονάχου 12-16
- Βίρτους Μπολόνια 12-16
- * Παρί 9-18
- Αναντολού Εφές 9-19
- Παρτίζαν 9-19
- Μπασκόνια 9-19
- Βιλερμπάν 7-21
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (29η)
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
- 20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
- 21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
- 19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
- 20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
- 21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
- 21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
