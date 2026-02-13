Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρ.

Ένα τρομερό ντέρμπι είχαμε στο T-Center, με τον Μπόλντγουϊν να... σκοτώνει τον Παναθηναϊκό και να δίνει τη νίκη στη Φενέρ με 83-85.

Τα αποτελέσματα (28η αγωνιστική)

Πέμπτη 12/2

Παρασκευή 13/2

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 20-7 * Ολυμπιακός 18-9 Βαλένθια 18-10 Ρεάλ Μαδρίτης 17-11 Μπαρτσελόνα 17-11 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11 Ζάλγκιρις Κάουνας 16-12 Μονακό 16-12 Παναθηναϊκός 16-12 Ερυθρός Αστέρας 16-12 Ντουμπάι 14-14 Αρμάνι Μιλάνο 14-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15 Μπάγερν Μονάχου 12-16 Βίρτους Μπολόνια 12-16 * Παρί 9-18 Αναντολού Εφές 9-19 Παρτίζαν 9-19 Μπασκόνια 9-19 Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν

20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός

21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου